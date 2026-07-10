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चिनाब घाटी खतरे में! क्या जम्मू-कश्मीर में बादल फटना और भूस्खलन सामान्य बात है? जानें वजह

जम्मू कश्मीर: डोडा में अचानक आई बाढ़ से कई संरचनाएं, वाहन क्षतिग्रस्त (7 जुलाई 2026 की तस्वीर) ( ANI )

सोनम लोटस ने आगे कहा कि, हिमालय नमी वाली हवाओं को तेजी से ऊपर उठने पर मजबूर करता है. जैसे ही हवा ठंडी होती है और पहाड़ी ढलानों और पतली घाटियों में जमती है, वहां भारी बारिश होती है. बढ़ते तापमान और बदलते वायुमंडलीय परिसंचरण से ऊंचाई वाले इलाकों में खतरा बढ़ रहा है.

डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में फैली चिनाब घाटी की पहचान खड़ी पहाड़ियों, पतली घाटियों और बहुत ज़्यादा टूटी-फूटी चट्टानों से होती है. ये भौगोलिक खासियतें इस इलाके को स्वाभाविक रूप से भूस्खलन के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं. लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सोनम लोटस ने कहा कि हिमालय खुद तेज बारिश की घटनाओं में योगदान देता है.

उन्होंने कहा कि मानसून की धाराओं और हिमालयी इलाकों के बीच बातचीत से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और तेज हो जाती है. मौसम विभाग बादल फटने को एक घंटे में एक सीमित भौगोलिक इलाके में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के रूप में बताता है. ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा स्थानीय होती हैं और पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का इस्तेमाल करके उनका अनुमान लगाना मुश्किल होता है.

मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि गर्म वायुमंडलीय हालात बादलों को थोड़े समय के लिए नमी छोड़ने से पहले ज्यादा नमी बनाए रखने देते हैं. अहमद ने आगे कहा कि, जब वायुमंडल गर्म होता है, तो ज्यादा नमी सोख सकता है. सही हालात में, खासकर पहाड़ी इलाकों में यह नमी थोड़े समय में निकल जाती है, जिससे बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है.

आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि चिनाब घाटी अपनी खड़ी जमीन, गहरी नदी घाटियों और अस्थिर ढलानों की वजह से जम्मू-कश्मीर के सबसे ज्यादा भूस्खलन वाले इलाकों में से एक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों पर अब वैसी बारिश नहीं होती जैसी कुछ दशक पहले होती थी. कई दिनों तक हल्की बारिश के बजाय, बहुत तेज बारिश के छोटे-छोटे झोंके आम होते जा रहे हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय हो गया, जिससे कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई. विभाग ने कई ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए, जिसमें कमजोर इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन, मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) और पत्थर गिरने की चेतावनी दी गई.

इस साल केंद्र शासित प्रदेश में मौसम से जुड़ी कई आपदाएं आई हैं, जिसके कारण भारत मौसम विभाग, जिला प्रशासन और जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बार-बार सलाह जारी की है.

खराब मौसम के इस नए दौर ने डोडा जिले के कई हिस्सों को प्रभावित किया, जिसमें थाथरी, भद्रवाह, प्रेम नगर और द्रबशाला शामिल हैं. किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों और रामबन जिले से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आईं, जहां भूस्खलन की वजह से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बार-बार ब्लॉक (अवरुद्ध) हो गया.

जानकारों का कहना है कि बढ़ती आपदाओं को सिर्फ जलवायु परिवर्तन से नहीं समझाया जा सकता. वे बारिश के बदलते पैटर्न और सड़क बनाने, ढलान काटने, खदान खोदने और हाइड्रोपावर परियोजनाओं के जरिए बढ़ते इंसानी दखल की ओर इशारा करते हैं, जो पहाड़ों को और ज्यादा कमजोर बना सकते हैं.

जून की शुरुआत से, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की करीब 20 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से करीब 14 जम्मू डिवीजन में हुईं. यह जानकारी आधिकारिक आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग के डेटा से मिली है. सबसे ज्यादा प्रभावित जगहें चिनाब घाटी में हैं, खासकर डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले, जहां इस मानसून में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने बार-बार जिंदगी में रुकावट डाली है.

चिनाब घाटी में कई लोगों के लिए, यह कोई अकेली आपदा नहीं थी. यह एक और याद दिलाने वाली बात थी कि हिमालय के सबसे नाजुक पहाड़ी इलाकों में से एक में खराब मौसम जिंदगी का बार-बार होने वाला हिस्सा बनता जा रहा है.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई. लोगों का कहना था कि, बादल फटा है. इस प्राकृतिक आपदा में कुछ ही मिनटों में पहाड़ी नाले चट्टानों और कीचड़ से लदे तेज बहाव में बदल गए. सड़कें गायब हो गईं, घर टूट गए और खेत जो पीढ़ियों से परिवारों का पेट पाल रहे थे, मलबे में दब गए.

स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ ने कहा कि हाल की घटनाएं अलग-अलग घटनाओं के बजाय एक उभरते जलवायु प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं. उन्होंने कहा कि, चिनाब वैली की खड़ी ढलानें, नाजुक जियोलॉजी और गहरी नदी घाटियों की वजह से बारिश का पानी तेजी से नीचे की ओर बहता है, जिससे बड़ी मात्रा में मलबा बहता है. सड़क चौड़ी करने, पहाड़ियों को काटने, सुरंग बनाने और बिना प्लान के निर्माण ने पहाड़ों की प्राकृतिक स्थिरता को और कम कर दिया है.

जहां जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि बढ़ते तापमान से बारिश की तीव्रता बढ़ रही है, वहीं भूवैज्ञानिक का तर्क है कि विकास की गतिविधियां आपदा के खतरे को बढ़ा रही हैं. पिछले दस सालों में, चिनाब घाटी में बड़े पैमाने पर हाईवे का विस्तार, सुरंगों का कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और नदी के किनारों और पहाड़ी ढलानों से निर्माण सामग्री निकाला गया है.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू-श्रीनगर कॉरिडोर पर बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना लागू कर रही है, जिसमें हर मौसम में संपर्क को बेहतर बनाने के लिए चौड़ीकरण का काम भी शामिल है. इन प्रोजेक्ट में ऐसे इलाकों में बड़े पैमाने पर ढलान काटना शामिल है जो पहले से ही भौगोलिक रूप से नए और अस्थिर हैं. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बार-बार रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के बड़े हिस्सों को भूस्खलन के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बताया है, क्योंकि यहां चट्टानें कमजोर हैं, ढलान बहुत ज्यादा है और टेक्टोनिक हालात सक्रिय हैं.

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ढलान का ठीक से न होना, खराब ड्रेनेज प्रबंधन और बिना सोचे-समझे खुदाई से भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड (भूस्खलन) का खतरा बढ़ जाता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्टडीज से यह भी पता चला है कि पेड़-पौधों का कम होना और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से तेज बारिश के दौरान ढलान की मजबूती कम हो जाती है और पानी का बहाव बढ़ जाता है.

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन ने चिनाब घाटी में बार-बार लैंडस्लाइड के निशान देखे हैं. हाल ही में हुई मानसून की घटनाओं के बाद रिमोट सेंसिंग असेसमेंट से पता चलता है कि रोड कॉरिडोर, कंस्ट्रक्शन जोन और नदी घाटियों के पास ढलान में नए सिरे से खराबी आई है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि एक ही जगह पर ढलान में बार-बार खराबी आना यह दिखाता है कि पहाड़ों की स्थिरता और मजबूती धीरे-धीरे कमजोर हो रही है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम रामबन और डोडा के बड़े हिस्सों को बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड के खतरे वाले जोन में डालता है. लोगों के लिए, वैज्ञानिक वजहें उस सच्चाई से ज्यादा मायने रखती हैं जिसका वे हर मानसून में सामना करते हैं.

डोडा जिले के थाथरी के रहने वाले अब्दुल रशीद ने कहा, "जब मैं छोटा था तो हमें बादल फटने की कभी चिंता नहीं होती थी. भारी बारिश होती थी, लेकिन यह कई दिनों तक चलती थी. अब सब कुछ एक घंटे के अंदर हो जाता है." "हमारे गांव के पास का नाला बिना किसी चेतावनी के नदी में बदल जाती है."

किश्तवाड़ के द्राबशाला इलाके में दुकानदार मुश्ताक अहमद ने कहा कि बार-बार सड़कें बंद होना जिंदगी का हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा, "जब भी भारी बारिश होती है, तो लोगों को तुरंत भूस्खलन का डर सताने लगता है. हम सड़क के अपडेट चेक करते रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यात्रा कर पाएंगे या सप्लाई ले पाएंगे."

प्रेम नगर की रहने वाली शबनम बेगम ने कहा कि परिवार अब पूरे मानसून में अलर्ट रहते हैं. उन्होंने कहा, "जब रात में भारी बारिश शुरू होती है, तो कोई ठीक से सो नहीं पाता. हम बाहर पानी की आवाज सुनते रहते हैं क्योंकि हमें फिर से अचानक बाढ़ आने का डर रहता है."

मौसम विभाग के मुताबिक, भारत में हिमालयी इलाके के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि कई इलाकों में बारिश के दिनों की संख्या कम हो गई है.

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट में पूरे भरोसे के साथ यह नतीजा निकाला है कि जलवायु परिवर्तन ने एशिया के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की घटनाओं की तेजी बढ़ा दी है.

रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और मलबे के बहाव का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश ज्यादा बार हो रही है. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने भी इसी तरह बताया है कि हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर मौसम में बदलाव और आधारभूत संरचना के विस्तार का दबाव बढ़ रहा है.

हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के बाद, एडीसी भद्रवाह सुनील भूटियाल ने डोडा के भद्रवाह इलाके में हाइकिंग, ट्रेकिंग और पर्वतारोहण (पहाड़ों पर चढ़ाई) पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. उन्होंने लोगों से ऐसे किसी भी एडवेंचर की प्लानिंग करने से पहले प्रशासन से इजाजत लेने की अपील की है. किश्तवाड़ का प्रशासन भी बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए गाइडलाइन जारी करने की प्रक्रिया में है.

टाइमलाइन: चिनाब घाटी में बड़े बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन

22 जुलाई, 2017 थाथरी, डोडा: भारी बारिश से थाथरी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और बटोटे-किश्तवाड़ हाईवे पर घर, सड़कें और गाड़ियां बह गईं. इस आपदा ने चिनाब घाटी के तेज़ बारिश के प्रति कमज़ोर होने को दिखाया।

28 जुलाई, 2021 हुंजर, दछन: किश्तवाड़ दछन तहसील के हुंज़र गांव में एक भयानक बादल फटने की घटना हुई। अचानक आई बाढ़ में घर, पुल और खेती की जमीन बह जाने से कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य लापता हो गए. यह जम्मू और कश्मीर की हाल की सबसे खतरनाक बादल फटने की आपदाओं में से एक है.

13 जून, 2023 डोडा: हालांकि यह बारिश की घटना नहीं है, लेकिन डोडा में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने चिनाब घाटी की भौगोलिक कमजोरी को उजागर, जहां अस्थिर ढलान भारी बारिश के दौरान भूस्खलन के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं.

14 अगस्त, 2025 चशोती (चिसोती), पद्दर किश्तवाड़: इस इलाके के इतिहास की सबसे बुरी जलवायु आपदाओं में से एक तब सामने आई जब एक बड़े बादल फटने से मचैल माता यात्रा रूट पर अचानक बाढ़ आ गई और मलबा बहने लगा. इस प्राकृतिक आपदा में तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों सहित दर्जनों लोग मारे गए या लापता हो गए, जिसके बाद घाटी में सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक चलाया गया.

2 जून, 2026 किश्तवाड़ और डोडा: किश्तवाड़ के गहन और मच्छीपाल और डोडा में एक और जगह पर तीन अलग-अलग बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिससे अचानक बाढ़ आ गई, सड़कें ब्लॉक हो गईं और कनेक्टिविटी में रुकावट आई। अधिकारियों ने किसी मौत की खबर नहीं दी, लेकिन मॉनसून से जुड़े बढ़ते खतरों की चेतावनी दी.

6-8 जुलाई, 2026 प्रेम नगर, थाथरी, डोडा-किश्तवाड़ कॉरिडोर: तेज बारिश के एक ताज़ा दौर से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना हुई. डोडा-किश्तवाड़ हाईवे प्रेम नगर में ब्लॉक हो गया, क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास गाड़ियां मलबे में दब गईं, और थाथरी में बाढ़ से घरों और सार्वजनिक आधारभूत संरचना को नुकसान हुआ.

जून-जुलाई 2026: पूरे जम्मू और कश्मीर में ऑफिशियल डिजास्टर मैनेजमेंट और मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, 1 जून से जम्मू और कश्मीर में बादल फटने की करीब 20 घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जिनमें से करीब 14 जम्मू डिविजन में हुईं. इन घटनाओं में से एक बड़ा हिस्सा चिनाब घाटी का था, जिससे हिमालयी क्षेत्र में लगातार खराब मौसम को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

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