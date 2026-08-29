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चिनाब नदी भी बरपा सकती है नेपाल जैसा कहर, ये झील हिमाचल से पाकिस्तान तक बजा रही खतरे की घंटी

गौर रहे कि, सैटेलाइट अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि पिछले 33 वर्षों में इस ग्लेशियर से तैयार घेपन झील का दायरा करीब 176 फीसदी बढ़ चुका है. वर्तमान में झील का क्षेत्रफल 101.30 हेक्टेयर, लंबाई 2.464 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई करीब 625 मीटर है. झील में करीब 35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होने का अनुमान लगाया गया है. ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण झील के लगातार बढ़ते आकार को देखते हुए केंद्र सरकार यहां पहली बार अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी कर रही है. इस तकनीक का ट्रायल सिसु झील के समीप किया जा रहा है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक) समेत विभिन्न संस्थान लंबे समय से क्षेत्र की ग्लेशियर से तैयार होने वाली झीलों और अन्य ग्लेशियरों का अध्ययन कर रहे हैं.

लाहौल-स्पीति: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पिछले दिनों ग्लेशियर फटने से हुई तबाही के कारण जहां एक ओर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत के पहाड़ी राज्यों के लिए भी यह घटना एक गंभीर चेतावनी है. ऐसे में पहाड़ों पर बनी झीलों की सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि यहां इस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना न करना पड़े. हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की घेपन झील पर भी प्रशासन पैनी नजर रख रहा है. यहां केंद्र से आई टीम दो बार झील का निरीक्षण कर चुकी है. झील में होने वाली किसी भी हलचल का तुरंत पता लगाने के लिए वहां 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' लगाने की तैयारी चल रही है. फिलहाल, लाहौल घाटी की सीसू झील के पास यह अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है और इसका ट्रायल चल रहा है. यदि यह तकनीक यहाँ सफल रहती है, तो इसी तकनीक पर आधारित सिस्टम घेपन झील में भी लगाया जाएगा ताकि बाढ़ जैसी स्थिति बनने पर प्रशासन को तुरंत अलर्ट मिल सके.

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, घेपन झील के टूटने की स्थिति में चिनाब नदी के किनारे सभी इलाकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि झील का आकार बढ़ने और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा तो झील में विस्फोट बाढ़ (ग्लोफ) का खतरा भी बढ़ सकता है. झील टूटने की स्थिति में इसका प्रभाव केवल लाहौल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि चिनाब नदी के साथ जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों और आगे पाकिस्तान तक पड़ सकता है.

सीडैक के वैज्ञानिक डॉ. अनीश सत्यान ने बताया कि फिलहाल सिसु झील के समीप अर्ली वार्निंग सिस्टम को ट्रायल के तौर पर स्थापित किया गया है. ट्रायल के परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है. केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही इसी तकनीक को घेपन घाट लेक में स्थापित किया जाएगा.

घेपन झील (ETV Bharat)

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने चेतावनी दी है कि, "अगर यह झील टूटी तो जम्मू से पाकिस्तान तक तबाही मच सकती है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का केंद्रीय जल आयोग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग भी कई दशकों से लाहौल की झील पर अध्ययन कर रहे हैं. झील का क्षेत्रफल बढ़कर 101.30 हेक्टेयर हो गया है और इसकी लंबाई 2.464 किमी एवं चौड़ाई 625 मीटर है. ग्लेशियर पिघलने से बनी हिमाचल की सबसे बड़ी इस झील में 35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी है."

घेपन झील से क्यों है खतरा?

घेपन झील समुद्र तल से करीब 13,615 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी गहराई 100 मीटर से अधिक आंकी गई है. यह पूरी तरह ग्लेशियर से बनी झील है, जिसका आकार लगातार बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह झील अचानक टूटती है, तो इसका पानी चंद्रा नदी में जाएगा, जिससे लाहौल घाटी के कई गांवों के साथ मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और अटल टनल मार्ग को भारी नुकसान हो सकता है.

लाहौल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया, "विशेषज्ञों और तकनीकी टीम ने दो बार घेपन झील का निरीक्षण किया है. जल्द ही यहां हिमाचल का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा. यह प्रणाली सैटेलाइट आधारित तकनीक से झील के जलस्तर और संभावित बदलावों पर नजर रखने में मदद करेगी और खतरे की स्थिति में मौसम विभाग तथा जिला प्रशासन को पहले ही सूचना मिल सकेगी. झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग को पत्र लिखा गया है."

गौर रहे कि, यह नदी लाहौल स्पीति जिला की स्पीति घाटी के चंद्रताल से चंद्रा नदी के रूप में बहती है और लाहौल घाटी के सूरजताल से भी एक पानी की धारा भागा नदी के रूप में बहती है. यह दोनों धाराएं लाहौल घाटी के तांदी इलाके में आपस में मिलती है और यह नदी चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से आगे यह नदी जिला चंबा में पांगी घाटी से गुजरती है और उसके आगे इस नदी को चिनाब नदी का नाम दिया जाता हैं. हिमाचल के बाद यह चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी से होकर बहती है. इसके बाद यह नदींपाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से बहती हुई अफगानिस्तान में भी प्रवेश करती हैं.

चिनाब नदी पर बनी झील (ETV Bharat)

सिसू गांव के पहाड़ी पर ग्लेशियर से बनी हुई

घेपन झील की बात करें तो यह लाहौल घाटी के सिसु गांव के पहाड़ी पर ग्लेशियर से बनी हुई झील है. अगर झील किसी कारण से टूटती है तो यह सारा पानी सिसु गांव में बह रही चंद्रा नदी में शामिल होगा और यह सारा पानी तांदी गांव में चंद्रभागा नदी में मिलकर नदी किनारे लगते दर्जनों गांवों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा. ऐसे में यह पानी तबाही मचाते हुए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक काफी नुकसान पहुंचाएगा.

सीडैक के वैज्ञानिक डॉक्टर अनीश सत्यान ने बताया, "टीम के द्वारा इस झील का पहले निरीक्षण किया जा चुका है और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों को भी पूरी रिपोर्ट सौंपी गई हैं. ऐसे में यह निर्णय लिया गया था कि झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थापित किया जाए. इस दिशा में सीसू झील में ट्रायल के तौर पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित कर लिया गया है. अब जैसे ही केंद्र सरकार की मंजूरी आती है तो घेपन झील में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम के स्थापित होने से झील में अगर किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो उसकी तुरंत जानकारी मिलेगी. ऐसे में किसी भी प्रकार की आपदा से बचाव में भी प्रशासन और सरकार को काफी मदद मिलेगी और समय रहते इस आपदा से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है."

क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम?

अर्ली वार्निंग सिस्टम एक ऐसी इंटीग्रेटेड टेक्निकल सिस्टम है, जो बाढ़, तूफान, भूकंप या लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से जानकारी उपलब्धत करती है और जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों को समय रहते सूचित करती है. कंप्यूटर मॉडलिंग और AI के द्वारा यह गणना की जाती है कि पानी कब और किस क्षेत्र में बाढ़ ला सकता है. अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंसर और सैटेलाइट के माध्यम से डेटा एकत्र करता है, जिससे जनहानि कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद मिलती है. अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी और मौसम पूर्वानुमान की मदद से बारिश, नदियों के जलस्तर और मिट्टी की नमी पर लगातार नजर रखी जाती है.

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