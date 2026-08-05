यादगिरी में प्राइवेट लैबोरेटरी फैक्ट्री में खतरनाक गैस का रिसाव, तीन मजदूरों की मौत
सैदापुर पुलिस स्टेशन में गैस रिसाव का केस दर्ज कर लिया गया है. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई.
Published : August 5, 2026 at 7:33 PM IST
यादगिरी (कर्नाटक): कर्नाटक के यादगिरी में बुधवार को कडेचुर-बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में एक प्राइवेट फैक्ट्री में केमिकल स्क्रबर से खतरनाक गैस लीक होने के कारण तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. इस घटना में दो और मजदूर बीमार पड़ गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस ने बताया कि मरने वाले मजदूर तेलंगाना के महबूबनगर जिले के मगनूर तालुक के आलमपल्ली गांव के कटला गणेश और मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के विक्रम सिंह गोंडा और संजय सिंह गोंडा हैं.
एसपी पृथ्वी शंकर की दी गई जानकारी के मुताबिक, इस घटना में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के मंचल हेमंत और मंचल शिवकुमार की हालत गंभीर है. उन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में सैदापुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.
शुरुआती जांच में पता चला है कि, एक फैक्ट्री में केमिकल स्क्रबर से खतरनाक गैस लीक हुई, जिससे मजदूरों का दम घुटने लगा और उसकी बदबू के कारण जमीन पर गिर गए. घटना के बाद एहतियात के तौर पर, फैक्ट्री का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है.
जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक पृथ्वी शंकर और डिप्टी कमिश्नर राहुल तुकाराम पांडवे ने मौके पर जाकर जांच की. अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी लेने के बाद, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घायलों को ज़रूरी मेडिकल इलाज देने और घटना की पूरी जांच करने के निर्देश दिए.
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