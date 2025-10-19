ETV Bharat / bharat

डोसा बनाने का नया रिकार्डः शेफ विष्णु ने 25 घंटे में 15 हजार 773 डोसा बनाये

शेफ विष्णु मनोहर को सम्मानित किया गया. ( ETV Bharat )

विष्णु मनोहर ने शनिवार सुबह 7 बजे से अमरावती शहर के गुणवंत लॉन में लगातार 25 घंटे डोसा बनाने का रिकॉर्ड शुरू किया. रविवार सुबह 6 बजे, उन्होंने 15,700 डोसा बनाकर अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. रेफरी द्वारा दिन में 20 मिनट का ब्रेक दिए जाने के बाद, विष्णु मनोहर ने फिर से गर्म तवे पर स्वादिष्ट डोसा बनाना शुरु किया.

"नागपुर में 24 घंटे में डोसा बनाने का रिकॉर्ड अमरावती में टूट गया. अब से, ऐसी दस मैराथन पूरी होनी हैं. अगला रिकॉर्ड अमेरिका में बनाने की तैयारी है"- विष्णु मनोहर, रिकॉर्ड बनानेवाले शेफ

अमरावती: शेफ विष्णु मनोहर ने अमरावती शहर में लगातार 25 घंटों में कुल 15,773 डोसा बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले विष्णु मनोहर ने गत वर्ष नागपुर में 24 घंटे में 14,400 डोसा बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. विष्णु ने कहा कि अमरावती के बाद अब वह अमेरिका में 26 घंटे डोसा बनाने का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी करेंगे.

8 बजे, 15,773 वां डोसा, विष्णु मनोहर द्वारा बनाया गया. उनके नए रिकॉर्ड का जश्न उनके सहयोगियों और उपस्थित अमरावती के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मनाया. इस अवसर पर, रेफरी प्रवीण राउत, जो 'इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' के प्रतिनिधि हैं, ने विष्णु मनोहर को पदक और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया और उनके नए रिकॉर्ड की घोषणा की.

शेफ विष्णु मनोहर (ETV Bharat)

अमरावती के लोगों में उत्साह:

शनिवार सुबह 7 बजे से ही जब विष्णु मनोहर ने डोसा बनाना शुरू किया, अमरावती के लोगों की भीड़ डोसा खाने के लिए उमड़ पड़ी. शनिवार सुबह से देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा. रविवार अल सुबह 3 से 5 बजे तक सन्नाटा रहा. इसके बाद फिर 5 बजे से 8 बजे तक लोगों की भारी भीड़ जमा हो गयी. इस विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले आयोजन में शामिल सभी लोगों को मुफ़्त में डोसा खाने का मौका मिला.

विधायक ने भी डोसा बनायाः

विष्णु मनोहर का डोसा बनाने का रिकॉर्ड अमरावतीवासियों के लिए एक खुशी का मौका था. इस बार 30,000 से ज़्यादा अमरावतीवासियों ने डोसा चखा. विष्णु मनोहर ने खुद 15,773 डोसा बनाए, जबकि उनकी पत्नी अपर्णा मनोहर और उनके साथ मौजूद अन्य सहयोगियों ने लगभग तीस हजार डोसा बनाए. शनिवार रात बडनेरा विधायक रवि राणा ने इस डोसा उत्सव में हिस्सा लिया. विष्णु के साथ मिलकर डोसा बनाया.

