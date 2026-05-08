कूनो से रणथंभौर पहुंचे चीते को किया ट्रैंकुलाइज, मध्यप्रदेश रवाना
चीते का रणथंभौर के आसपास के गांवों में मूवमेंट था. इसके वापस जाने से ग्रामीणों ने राहत सांस ली.
Published : May 8, 2026 at 12:42 PM IST
सवाईमाधोपुर: मध्यप्रदेश के कूनो अभयारण्य से भटककर रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचा चीता KP2 आखिरकार अपने घर लौट गया. वन विभाग की लगातार निगरानी के बाद शुक्रवार को कूनो अभयारण्य की टीम ने रणथंभौर के फलोदी रेंज स्थित काला कुआं क्षेत्र में चीते को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया. बाद में कूनो की टीम चीते को लेकर मध्यप्रदेश के लिए रवाना हो गई. अब कूनो पहुंचने के बाद चीते को उसके प्राकृतिक आवास में रिलीज कर दिया जाएगा.
रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि करीब 23 दिन पूर्व मध्यप्रदेश के कूनो अभयारण्य से भटककर चीता KP2 रणथंभौर नेशनल पार्क में आ पहुंचा था. इसके बाद चीता रणथंभौर नेशनल पार्क में ही विचरण कर रहा था. चीते के यहां पहुंचने के बाद से ही वन विभाग की टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग में जुटी हुई थी. डीएफओ ने बताया कि शुक्रवार को मध्यप्रदेश की कूनो टीम ने रणथंभौर नेशनल पार्क के फलोदी रेंज स्थित काला कुआं क्षेत्र से चीते को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर लिया और मध्यप्रदेश के लिए भेज दिया. उन्होंने बताया कि ट्रैंकुलाइज की पूरी कार्रवाई वन विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञ टीम की मौजूदगी में सुरक्षित और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार की गई.
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डीएफओ ने बताया कि करीब 23 दिन पूर्व रणथंभौर पहुंचे चीते की मॉनिटरिंग के साथ-साथ उसकी गतिविधियों पर वन विभाग नजर रख रहा था. आज चीते को अनुभवी चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की देखरेख में ट्रैंकुलाइज किया गया. स्वास्थ्य जांच के बाद कूनो की टीम चीते को लेकर कूनो के लिए रवाना हुई. कूनो अभयारण्य पहुंचने के बाद चीते को रिलीज किया जाएगा.
कैलाशपुरी गांव में मच गई थी दहशत: ग्रामीण भरत लाल ने बताया कि चीते का कैलाशपुरी के नजदीक अमरूदों के बगीचे में मूवमेंट ज्यादा देखा गया था. यहां सप्ताहभर से चीते का मूवमेंट रहा. बीच बीच में यह रणथंभौर के जोन नंबर 10 में चला जाता था. इसके अमरूदों के बगीचे में आने से कैलाशपुरी में दहशत फैल गई थी. चीते के मूवमेंट से खेती बाड़ी का काम प्रभावित हो रहा था. अब उसे वापस कूनो ले जाने की खबर से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.