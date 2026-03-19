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कूनो से निकल बारां में घूम रहा चीता केपी-2 पहुंचा कोटा, शुरू हुई निगरानी

कूनो से निकला चीता केपी-2 बारां होते हुए कोटा पहुंच गया. वन विभाग ने निगरानी शुरू कर दी है.

Cheetah spotted in Kota
एक खेत में दिखाई दिया चीता केपी-2 (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 2:52 PM IST

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कोटा: मध्यप्रदेश की कूनो सेंचुरी से निकला चीता केपी-2 बीते 45 दिनों से राजस्थान के बारां जिले में घूम रहा था. अब यह चीता गुरुवार को कोटा जिले की सीमा में प्रवेश कर गया और गेहूं के खेतों में विचरण कर रहा है. इसकी सूचना मिलने के बाद कोटा वन विभाग (टेरिटोरियल) की टीम भी उसकी निगरानी में जुट गई है. इसके साथ ही पहले से ही कूनो सेंचुरी की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

चीता के अयाना थाना इलाके के कोटा जिले के लक्ष्मीपुरा और लुहावद गांव में प्रवेश करने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद तहसीलदार विश्वनाथ प्रताप नरूका और अयाना थाना अधिकारी भी मौके पर आए और लोगों को दूर किया गया. इसके बाद चीता सुरक्षित रास्ता देखते हुए स्वयं ही बाहर की ओर निकल गया. अयाना थाना अधिकारी अविनाश कुमार मीणा का कहना है कि वन अधिकारियों के अनुसार, संभवतः पहली बार कोटा जिले में यह चीता नजर आया है. लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, जिन्हें दूर कर दिया गया है. अभी चीता खेतों में ही घूम रहा है.

कोटा के खेतों में दिखाई दिया चीता (ETV Bharat Kota)

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कोटा के उप वन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना था कि सुबह 8 बजे के आसपास चीता केपी-2 के कोटा जिले में प्रवेश की सूचना मिल गई थी. इसके बाद टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया. चीता के साथ वैसे भी कूनो सेंचुरी की टीम चल रही है, जो उस पर सतत निगरानी बनाए हुए है. चीते ने फिलहाल कोई शिकार नहीं किया है, लेकिन लोगों से आग्रह किया है कि वन्य जीव से दूर रहें और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचें. वन्य जीव को भी किसी भी तरह से परेशान न करें. वन्य जीव नजर आने पर सतर्कता बरतें और प्रशासन व स्थानीय अधिकारियों की बात मानें.

Cheetah spotted in Kota
चीते को देखने उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Kota)

लुहावद गांव के अफरोज पठान ने बताया कि चीता सुबह करीब दो घंटे तक एक खेत के नजदीक बैठा रहा. लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी. बार-बार चीता उन्हें खड़ा होकर देख रहा था, फिर वापस नीचे बैठ जाता था. बाद में जब पुलिस आई और लोगों की भीड़ को हटाया गया, तब चीता स्वयं रास्ता बनाते हुए निकल गया और पास में ही जहां पानी का एक खाल्ड़ा (बारिश के पानी का नाला) था, उसमें 10 से 15 मिनट तक बैठा रहा. बाद में वह वहां से भी निकल गया, लेकिन वह काफी देर तक आसपास के खेतों में ही घूमता रहा. टीम उसकी निगरानी में जुटी है.

Cheetah spotted in Kota
निगरानी करती वन विभाग की टीम (ETV Bharat Kota)

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