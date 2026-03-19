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कूनो से निकल बारां में घूम रहा चीता केपी-2 पहुंचा कोटा, शुरू हुई निगरानी

एक खेत में दिखाई दिया चीता केपी-2 ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मध्यप्रदेश की कूनो सेंचुरी से निकला चीता केपी-2 बीते 45 दिनों से राजस्थान के बारां जिले में घूम रहा था. अब यह चीता गुरुवार को कोटा जिले की सीमा में प्रवेश कर गया और गेहूं के खेतों में विचरण कर रहा है. इसकी सूचना मिलने के बाद कोटा वन विभाग (टेरिटोरियल) की टीम भी उसकी निगरानी में जुट गई है. इसके साथ ही पहले से ही कूनो सेंचुरी की टीम लगातार निगरानी कर रही है. चीता के अयाना थाना इलाके के कोटा जिले के लक्ष्मीपुरा और लुहावद गांव में प्रवेश करने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद तहसीलदार विश्वनाथ प्रताप नरूका और अयाना थाना अधिकारी भी मौके पर आए और लोगों को दूर किया गया. इसके बाद चीता सुरक्षित रास्ता देखते हुए स्वयं ही बाहर की ओर निकल गया. अयाना थाना अधिकारी अविनाश कुमार मीणा का कहना है कि वन अधिकारियों के अनुसार, संभवतः पहली बार कोटा जिले में यह चीता नजर आया है. लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, जिन्हें दूर कर दिया गया है. अभी चीता खेतों में ही घूम रहा है. कोटा के खेतों में दिखाई दिया चीता (ETV Bharat Kota)