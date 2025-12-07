ETV Bharat / bharat

ग्वालियर एनएच पर चीता गामिनी के शावक को अज्ञात वाहन ने उड़ाया, 48 घंटे में दो चीतों की मौत

जानकारी के अनुसार, गामिनी नामक मादा चीता के दो शावक केजीबी-3 और केजीबी-4 पिछले एक हफ्ते से ग्वालियर के घाटीगांव वन परिक्षेत्र में घूम रहे थे. इसी बीच दोनों चीतों को सेमरिया घाटीगांव रोड पर भी भोजन की तलाश में देखा गया था. रविवार सुबह करीब 5 बजे दोनों चीते आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पार कर रहे थे. इसी दौरान एक शावक अज्ञात वाहन के चपेट में आ गया. घटना के बाद कूनो प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और चीते के शव को अपनी निगरानी में ले लिया. मृतक शावक की पहचान केजीबी-3 के रूप में हुई है.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार सुबह सड़क हादसे में एक चीते के शावक की मौत की खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, ग्वालियर के घाटीगांव वन परिक्षेत्र में सेमरिया मोड़ के पास आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 1 चीते की मौत हो गई है. भारत में सड़क दुर्घटना में चीते की मौत का यह पहला मामला सामने आया है.

अज्ञात वाहन की टक्कर में एक शावक की मौत (ETV Bharat)

सेमरिया मोड के पास दर्दनाक हादसा

घाटीगांव एसडीओपी शेखर दुबे ने बताया "सुबह करीब पांच बजे चीता घाटीगांव के सेमरिया मोड़ के पास आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर पहुंच गया था. इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दिया. ये टक्कर सीधे चीते के मुंह पर लगी होगी. जिसकी वजह से वह उछल कर हाईवे के किनारे पर जा गिरा. हाईवे पर चीते का खून बिखरा है. गायल शावक किसी तरह झाड़ियों में गया होगा और वहीं उसने दम तोड़ दिया. इस संबंध में वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है."

पुलिस को पीछे कर जांच में जुटी वन विभाग की टीम

घाटीगांव वन परिक्षेत्र में घूम रहे चीतों की कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा लगातार सेटेलाइट कॉलर आईडी के जरिए ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही थी. ऐसे में घटना के बाद तुरंत कूनो पार्क प्रबंधन को इसकी जानकारी लग गई थी. कूनो और वन विभाग के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और चीते के शव को अपनी निगरानी में ले लिया है. अब कूनो नेशनल पार्क में एक्सपर्ट द्वारा चीते का पोस्टमार्टम किया जाएगा. वहीं, वन विभाग की टीम द्वारा शावक केजीबी-4 की तलाश की जा रही है.

आपको बता दें कि बीते 48 घंटों में ये दूसरे चीते की मौत है, इससे पहले शुक्रवार शाम को भी मादा चीता वीरा का एक शावक जंगल में मृत मिला था. जिसे उसकी मां और एक भाई के साथ चीता दिवस के मौके पर कूनो नेशनल पार्क से आजाद किया गया था. अगले ही दिन उसका शव जंगल में मिला था. रविवार को हुई चीते की मौत के बाद अब भारत में चीतों की संख्या 30 रह गई है.