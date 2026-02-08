ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: परीक्षा में नकल के लिए AI का इस्तेमाल, बोर्ड के लिए बना चिंता का विषय

ग्रुप चीटिंग का यह नया ट्रेंड परीक्षा में देखा जा रहा है. छात्र चुपके से फोन का इस्तेमाल करके जवाब ढूंढते हैं.

CHEATING IN EXAMINATIONS WBBSE
प्रीताकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) की लगातार कोशिशों के बावजूद चल रही माध्यमिक परीक्षा 2026 में नकल की घटनाएं सामने आ रही हैं. राज्य भर के अलग-अलग टेस्ट सेंटर्स पर शनिवार को ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहे 12 स्टूडेंट को अपने मोबाइल फोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से चीटिंग करते हुए पकड़ा गया. 2 फरवरी को एग्जाम शुरू होने के बाद से बोर्ड इस नए ट्रेंड पर नजर रख रहा है.

एग्जाम करवाने वाले बोर्ड के यादातर अधिकारियों को शक था कि हर सेंटर पर कुछ स्टूडेंट मिलकर एग्जाम हॉल के अंदर एक या दो मोबाइल फोन ला रहे हैं. वे चुपके से वॉशरूम या किसी दूसरी सुनसान जगह पर एआई का इस्तेमाल करके जवाब ढूंढते थे.

शनिवार की घटना के बाद बोर्ड का मानना ​​है कि यह ट्रेंड सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के प्रेसिडेंट रामानुज गंगोपाध्याय ने कहा, 'इस साल नकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल साफ तौर पर दिख रहा है. ग्रुप में नकल करने का यह ट्रेंड बिल्कुल नया है.'

AI का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है?

पता चला है कि कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, पुरबा मेदिनीपुर, बांकुरा, कूचबिहार, बीरभूम और पश्चिम बर्धमान के एग्जाम सेंटर्स पर एक दर्जन स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन से नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. कुछ ने अपने मोबाइल फोन वॉशरूम में छिपाए थे तो कुछ ने उन्हें अपने जूतों या अंडरवियर में छिपाया था.

कुछ स्टूडेंट्स ने निरीक्षक को धोखा देने के लिए 'अभिनव' तरीके भी अपनाए. वे पिछले साल के प्रश्नपत्र अपने साथ लाए. मौका मिलते ही वे पुराना प्रश्नपत्र अपनी सीट पर छोड़ देते और नए पेपर के साथ वॉशरूम चले जाते ताकि एआई की मदद से खास सवालों के जवाब ढूंढ सके.

दक्षिण 24 परगना के माथुरपुर बीएसएस हाईस्कूल के एक गणित टीचर पर गंभीर आरोप लगा है. बोर्ड का दावा है कि शुक्रवार को हिस्ट्री के एग्जाम के दौरान, टीचर जवाब लिख रहा था और स्टूडेंट्स को बता रहा था. उसे इनविजिलेटर ने पकड़ लिया और अगर आरोप साबित होते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खन्ना हाई स्कूल के कई छात्रों पर कोलकाता के मोमिन हाई स्कूल में उनके सेंटर पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है. हालांकि, बोर्ड को इस घटना के बारे में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है.

इस बीच, हुगली के महेश्वर हाई स्कूल में शनिवार को एक कंपार्टमेंट परीक्षा के उम्मीदवार को पकड़ा गया, जिसे बंगाली और गणित का एग्जाम देना था, लेकिन आरोप है कि वह अब तक सभी एग्जाम में बैठ रहा था. इस मामले में बोर्ड ने वेन्यू सुपरवाइजर के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए हैं.

उसी दिन, 55 छात्रों ने अस्पतालों से परीक्षा दी और बीमार पड़े दो छात्रों के लिए खास इंतजाम किए गए. बोर्ड ने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए 31 छात्रों के पेपर रद्द कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल के सुमन बेरा, जिन्हें एक अमेरिकी कंपनी में 1 करोड़ रुपये का मिला पैकेज

TAGGED:

CHEATING WITH HELP OF AI
WBBSE EXAMS 2026
बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
एआई एग्जाम चीटिंग
CHEATING IN EXAMINATIONS WBBSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.