पश्चिम बंगाल: परीक्षा में नकल के लिए AI का इस्तेमाल, बोर्ड के लिए बना चिंता का विषय

प्रीताकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) की लगातार कोशिशों के बावजूद चल रही माध्यमिक परीक्षा 2026 में नकल की घटनाएं सामने आ रही हैं. राज्य भर के अलग-अलग टेस्ट सेंटर्स पर शनिवार को ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहे 12 स्टूडेंट को अपने मोबाइल फोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से चीटिंग करते हुए पकड़ा गया. 2 फरवरी को एग्जाम शुरू होने के बाद से बोर्ड इस नए ट्रेंड पर नजर रख रहा है. एग्जाम करवाने वाले बोर्ड के यादातर अधिकारियों को शक था कि हर सेंटर पर कुछ स्टूडेंट मिलकर एग्जाम हॉल के अंदर एक या दो मोबाइल फोन ला रहे हैं. वे चुपके से वॉशरूम या किसी दूसरी सुनसान जगह पर एआई का इस्तेमाल करके जवाब ढूंढते थे. शनिवार की घटना के बाद बोर्ड का मानना ​​है कि यह ट्रेंड सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के प्रेसिडेंट रामानुज गंगोपाध्याय ने कहा, 'इस साल नकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल साफ तौर पर दिख रहा है. ग्रुप में नकल करने का यह ट्रेंड बिल्कुल नया है.' AI का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? पता चला है कि कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, पुरबा मेदिनीपुर, बांकुरा, कूचबिहार, बीरभूम और पश्चिम बर्धमान के एग्जाम सेंटर्स पर एक दर्जन स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन से नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. कुछ ने अपने मोबाइल फोन वॉशरूम में छिपाए थे तो कुछ ने उन्हें अपने जूतों या अंडरवियर में छिपाया था.