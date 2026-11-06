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चावड़ी बाजार हादसा: बेतरतीब निर्माण बन रहे वजह, अप्रैल-सितंबर 2026 के बीच दिल्ली में 321 मकान ढहे

नई दिल्लीः पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित गली शीश महल में बृहस्पतिवार सुबह करीब 9:48 बजे तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत के अचानक ढहने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई. इसके बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. हादसे में शाम तक तक चार लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिनमें दो की मौत हो चुकी है, जबकि तीन घायल हैं. घायलों की हालत स्थिर बताई गई है.

दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा व नगर निगम की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं.

विधायक बोले- एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच सकती स्थानीय विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने हादसे के बाद इलाके की भौगोलिक स्थिति व निर्माण व्यवस्था पर चिंता जताई. उनका कहना है कि यहां की गलियां इतनी संकरी हैं कि एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच सकती. किसी बड़े हादसे में राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है. उन्होंने यह भी कहा कि हादसा स्कूलों की छुट्टी के बाद हुआ. अगर एक घंटे पहले स्कूल जाने के समय ऐसा होता तो नुकसान भी बड़ा हो सकता था.विधायक ने कहा कि दिल्ली में ऐतिहासिक इलाकों के निर्माण व मरम्मत को लेकर अलग कानून या स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए. चाहे किसी को पांच गज के मकान की मरम्मत ही क्यों न करानी हो, उसे एमसीडी की अनुमति लेनी चाहिए व किसी योग्य इंजीनियर या आर्किटेक्ट की देखरेख में काम होना चाहिए.उन्होंने कहा कि केवल सर्वे कराने से समस्या का समाधान नहीं होगा. मानसून से पहले हर साल जर्जर इमारतों का सर्वे किया जाता है और नोटिस भी जारी होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन नोटिसों के बाद कार्रवाई कितनी होती है. जब तक सर्वे के नतीजों को जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक खतरा बना रहेगा. आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि वह आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएंगे.

उन्होंने मांग की कि पुरानी दिल्ली की इमारतों की सुरक्षा जांच के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर नियुक्त किए जाएं. प्रस्तावित मास्टर प्लान और वर्ष 2047 तक की विकास योजनाओं में शाहजहांनाबाद की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण व मरम्मत को सरकारी जिम्मेदारी के रूप में शामिल किया जाए. निजी हवेलियों व पुश्तैनी संपत्तियों के मालिकों को भी आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वे अपनी इमारतों को सुरक्षित रख सकें.

राफिया माहिर ने इसके लिए एमसीडी, पुलिस व प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अवैध निर्माण जारी हैं व नगर निगम की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. उनका कहना है कि पुरानी व जर्जर इमारतों की जगह कई मंजिला निर्माण भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं.

अवैध निर्माण पर पार्षद ने उठाए सवाल, एमसीडी व प्रशासन को ठहराया जिम्मेदारः स्थानीय निगम पार्षद राफिया माहिर का कहना है कि शाहजहांनाबाद ऐतिहासिक वॉल्ड सिटी है. यहां की गलियां उस समय की जरूरतों व शहर की बनावट के अनुसार बनाई गई थीं. इन गलियों का स्वरूप ऐसा था कि गर्मियों में धूप की गर्मी और सर्दियों में ठंड से बचाव हो सके. चावड़ी बाजार के आसपास व्यावसायिक व रिहायशी दोनों तरह के इलाके हैं.उनके मुताबिक पुरानी दिल्ली में दो तरह के निर्माण हो रहे हैं. पहला वैध निर्माण, जिसमें नक्शा पास कराया जाता है व इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में काम होता है. दूसरा अवैध निर्माण, जिसमें बिना नक्शा पास कराए व तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी के बिना स्थानीय ठेकेदार और बिल्डर इमारतें खड़ी कर रहे हैं.

इशरत जवाहर अवैध निर्माण के सवाल पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं. उनका कहना है कि जिन परिवारों के पास 30, 40 या 50 गज का मकान है और उनके बच्चों की संख्या बढ़ रही है, वे रहने की जगह बढ़ाने के लिए ऊपर की मंजिलें बनाते हैं. सवाल ये है कि सरकार ने इन परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास की क्या व्यवस्था की है?

इशरत जवाहर ने कहा कि समय के साथ शाहजहांनाबाद का विस्तार हुआ और यहां की आबादी बढ़ती गई. पहले गलियों का स्वरूप मुख्य रूप से रिहायशी था, लेकिन अब कई गलियां व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बन गई हैं. दुकानों, सामान व बढ़ती आवाजाही के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है. वह कहते हैं कि पहले गलियों में इतनी भीड़ नहीं होती थी. आज पैदल चलने के लिए भी लोगों को आवाज लगाकर रास्ता मांगना पड़ता है. ऐसे में किसी वाहन के पहुंचने की कल्पना करना भी मुश्किल है.

300 साल पुरानी शाहजहांनाबाद की बदलती तस्वीर चावड़ी बाजार निवासी इशरत जवाहर बताते हैं कि उनकी चार पीढ़ियां चावड़ी बाजार में रह रही हैं. उनके मुताबिक ये इलाका शाहजहांनाबाद का हिस्सा है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले व अपनी राजधानी के विकास के साथ बसाया था. उस समय शहर चारदीवारी से घिरा हुआ था. लोहरी गेट, मोरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट व कश्मीरी गेट सहित 12 ऐतिहासिक दरवाजे इसकी पहचान थे.

चावड़ी बाजार की ये घटना महज एक इमारत गिरने का हादसा नहीं है. ये पुरानी दिल्ली की उन सैकड़ों गलियों की हकीकत भी सामने लाती है, जहां इतिहास की विरासत के साथ हजारों लोगों की जिंदगी भी बसी हुई है. एक तरफ सैकड़ों साल पुरानी इमारतें जर्जर हो रही हैं, दूसरी तरफ सीमित जगह में लगातार नए निर्माण हो रहे हैं. 25, 30, 50 और 100 गज के छोटे-छोटे प्लॉट पर पांच से छह मंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं. कई जगह पर निर्माण के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी व आधुनिक मशीनों की मदद उपलब्ध नहीं होती है. नतीजा ये है कि किसी इमारत के गिरने या आग लगने जैसी आपात स्थिति में राहत पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है.

निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिरने से हुआ हादसा, मशीनें नहीं पहुंच सकीं

दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक चावड़ी बाजार में जिस इमारत के गिरने से हादसा हुआ, उसमें लिंटर डाला गया था. इसी दौरान निर्माणाधीन इमारत ढह गई. पुलिस ने इमारत के मालिकों व ठेकेदारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया है.इलाके की संकरी गलियों के कारण राहत एवं बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही हैं. यहां भारी मशीनें नहीं पहुंच सकतीं. ऐसे में बचावकर्मी मलबा हटाने का काम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं. मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान जारी है. वहीं, दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में शुक्रवार तक का समय लग सकता है.हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों में डर व चिंता का माहौल है. वहीं, इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है. हालांकि, इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक जर्जर इमारतों की पहचान, निर्माण की निगरानी व सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं होंगे, तब तक ऐसे हादसों का खतरा कैसे टलेगा?

निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिरने से हुआ हादसा (ETV Bharat)

इमारत निर्माण कर रहे तीन ठेकेदार गिरफ्तारी

दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित शीश महल गली में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ लिया है. तीनों को हरियाणा के फरीदाबाद जिले की तहसील दौज के गांव सिरोही से पकड़ा गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार इन तीनों ठेकेदारों को हादसे के संबंध में दर्ज भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के मामले में गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फरकान के रूप में हुई है. सिराज पुत्र स्वर्गीय अब्दुल शकूर है और उसका पता मकान नंबर 4282, गली सितारा, अजमेरी गेट, दिल्ली है. वहीं, ताजुद्दीन पुत्र समुद्दीन मकान नंबर 4409, गली सितारा, अजमेरी गेट का निवासी है. तीसरे आरोपी फरकान पुत्र अब्दुल हफीज का पता मकान नंबर 2994, गली नाल वाली, शाहगंज चौक, अजमेरी गेट, दिल्ली-6 है. पुलिस इन तीनों को मामले में गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई कर रही है.

एमसीडी की एडवाइजरी के बावजूद चल रहा था निर्माण, जेई और एई निलंबित

चावड़ी बाजार हादसे के बाद दिल्ली सरकार की ओर से जारी घटना रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए है. रिपोर्ट के मुताबिक अजमेरी गेट स्थित गली शीश महल, गली सेहतारा की संपत्ति संख्या 4548 पर बनी यह इमारत ग्राउंड प्लस तीन मंजिला थी. करीब 72 से 80 वर्ग गज के भूखंड पर बनी यह इमारत महज तीन फीट चौड़ी और बंद गली में स्थित थी, जहां मोटर वाहन तक नहीं पहुंच सकते थे.

हादसे के बाद एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच सकी (ETV Bharat)

28 अप्रैल को जारी की गई थी एडवाइजरी

एमसीडी के ओल्ड दिल्ली जोन के मेंटेनेंस विभाग ने 28 अप्रैल 2026 को ही इमारत के मालिक समीउल्ला को उसकी जर्जर स्थिति को लेकर एडवाइजरी जारी की थी. इसमें बिना पुनर्निर्माण की अनुमति लिए केवल स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में इमारत को मजबूत करने के उपाय करने की सलाह दी गई थी. इसके बाद 15 जून को दिल्ली पुलिस की ओर से अवैध निर्माण व मरम्मत कार्य की सूचना भी एमसीडी को दी गई थी. निरीक्षण के दौरान इमारत में मरम्मत का काम होता पाया गया था.

मरम्मत की आड़ में हो रहा था नया निर्माण

सरकार की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मालिक ने एमसीडी की अनुमति के बिना नियमों के विरुद्ध दूसरी व तीसरी मंजिल पर नया निर्माण कराया था. काम रुकने के डर से तीसरी मंजिल के लिंटेल की शंटरिंग जल्दबाजी में हटा दी गई. इससे लिंटेल गिर गया और पूरी इमारत ढह गई. रिपोर्ट के मुताबिक मालिक ने 22 अप्रैल 2026 को प्रॉपर्टी टैक्स के सेल्फ असेसमेंट के दौरान वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक का टैक्स जमा करते हुए संपत्ति को ग्राउंड प्लस चार मंजिला (G+4) घोषित किया था.

जेई और एई निलंबित, मालिक पर एफआईआर

दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूटी में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं, संपत्ति मालिक समीउल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी गई, जिसपर एफआईआर दर्ज हो गई है.

आसपास की इमारतों का भी होगा सुरक्षा सर्वे

हादसे में दो लोगों की मौत व पांच लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है. मलबे में एक से दो अन्य लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान जारी है. मौके पर जोनल कार्यालय के कम से कम 30 कर्मचारी और मशीनरी तैनात की गई तथा रात में अभियान जारी रखने के लिए फ्लडलाइट्स लगाई गईं हैं. इसके अतिरिक्त आसपास की इमारतों का सुरक्षा आकलन शुरू कर दिया गया है. क्षेत्र में चल रहे अन्य अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.



अप्रैल-सितंबर के बीच दिल्ली में मकान ढहने की 321 घटनाएं

चावड़ी बाजार का हादसा दिल्ली में भवनों के ढहने की घटनाओं की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है. दिल्ली अग्निशमन सेवा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राजधानी में मकान या भवन ढहने की कुल 321 घटनाएं दर्ज की गईं. यह आंकड़ा केवल पुरानी दिल्ली या चावड़ी बाजार का नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली का है. इन छह महीनों के आंकड़ों को देखें तो औसतन हर महीने 53 से अधिक भवन ढहने की घटनाएं दर्ज हुईं. ये स्थिति बताती है कि राजधानी में जर्जर इमारतों व भवनों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है.चावड़ी बाजार की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐतिहासिक विरासत को बचाने व उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास क्या ठोस योजना है. एक तरफ पुराने मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ नए निर्माण के लिए तकनीकी नियमों का पालन कराना भी जरूरी है.

सबसे बड़ा सवाल ये है कि हादसे के बाद मलबा तो हट जाएगा, लेकिन इन तंग गलियों व जर्जर इमारतों के बीच रहने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? शाहजहांनाबाद की ऐतिहासिक पहचान को बचाने के साथ यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है. वरना चावड़ी बाजार जैसा हादसा किसी दूसरी गली में दोबारा होने का खतरा बना रहेगा.

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