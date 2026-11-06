चावड़ी बाजार इमारत हादसा: फरीदाबाद से पकड़े गए तीन ठेकेदार, BNS की धारा 105 के तहत गिरफ्तारी
दिल्ली के चावड़ी बाजार निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ा गया,हादसे में अब तक दो की मौत
Published : November 6, 2026 at 9:05 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित शीश महल गली में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ लिया है. तीनों को हरियाणा के फरीदाबाद जिले की तहसील दौज के गांव सिरोही से पकड़ा गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार इन तीनों ठेकेदारों को हादसे के संबंध में दर्ज भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य घायल हुए थे. दोनों घायलों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए गए हैं.
दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फरकान के रूप में हुई है. सिराज पुत्र स्वर्गीय अब्दुल शकूर है और उसका पता मकान नंबर 4282, गली सितारा, अजमेरी गेट, दिल्ली है. वहीं, ताजुद्दीन पुत्र समुद्दीन मकान नंबर 4409, गली सितारा, अजमेरी गेट का निवासी है. तीसरे आरोपी फरकान पुत्र अब्दुल हफीज का पता मकान नंबर 2994, गली नाल वाली, शाहगंज चौक, अजमेरी गेट, दिल्ली-6 है. पुलिस इन तीनों को मामले में गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई कर रही है.
मलबे से निकाले गए थे चार लोग, दो की मौत:
हादसे के बाद बचाव अभियान के दौरान मलबे से चार लोगों को बाहर निकाला जा चुका है. इनमें दो लोगों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. मृतकों की पहचान 40 वर्षीय किशोरी व 45 वर्षीय संजीत के रूप में हुई थी. दोनों मंडावली स्थित रेलवे कॉलोनी के रहने वाले थे. वहीं, घायलों की पहचान 25 वर्षीय सहदेव चौधरी पुत्र दारा चौधरी, निवासी मंडावली और 37 वर्षीय फिरोज पुत्र तौहीद, निवासी रेलवे कॉलोनी, मंडावली के रूप में हुई है. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों घायलों की हालत स्थिर थी और वे खतरे से बाहर हैं.