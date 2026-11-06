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चावड़ी बाजार इमारत हादसा: फरीदाबाद से पकड़े गए तीन ठेकेदार, BNS की धारा 105 के तहत गिरफ्तारी

चावड़ी बाजार इमारत हादसा मामले में पकड़े गए तीन ठेकेदार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित शीश महल गली में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ लिया है. तीनों को हरियाणा के फरीदाबाद जिले की तहसील दौज के गांव सिरोही से पकड़ा गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार इन तीनों ठेकेदारों को हादसे के संबंध में दर्ज भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य घायल हुए थे. दोनों घायलों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए गए हैं.

दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फरकान के रूप में हुई है. सिराज पुत्र स्वर्गीय अब्दुल शकूर है और उसका पता मकान नंबर 4282, गली सितारा, अजमेरी गेट, दिल्ली है. वहीं, ताजुद्दीन पुत्र समुद्दीन मकान नंबर 4409, गली सितारा, अजमेरी गेट का निवासी है. तीसरे आरोपी फरकान पुत्र अब्दुल हफीज का पता मकान नंबर 2994, गली नाल वाली, शाहगंज चौक, अजमेरी गेट, दिल्ली-6 है. पुलिस इन तीनों को मामले में गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई कर रही है.