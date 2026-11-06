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चावड़ी बाजार इमारत हादसा: फरीदाबाद से पकड़े गए तीन ठेकेदार, BNS की धारा 105 के तहत गिरफ्तारी

दिल्ली के चावड़ी बाजार निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ा गया,हादसे में अब तक दो की मौत

चावड़ी बाजार इमारत हादसा मामले में पकड़े गए तीन ठेकेदार
चावड़ी बाजार इमारत हादसा मामले में पकड़े गए तीन ठेकेदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2026 at 9:05 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित शीश महल गली में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ लिया है. तीनों को हरियाणा के फरीदाबाद जिले की तहसील दौज के गांव सिरोही से पकड़ा गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार इन तीनों ठेकेदारों को हादसे के संबंध में दर्ज भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य घायल हुए थे. दोनों घायलों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए गए हैं.

दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फरकान के रूप में हुई है. सिराज पुत्र स्वर्गीय अब्दुल शकूर है और उसका पता मकान नंबर 4282, गली सितारा, अजमेरी गेट, दिल्ली है. वहीं, ताजुद्दीन पुत्र समुद्दीन मकान नंबर 4409, गली सितारा, अजमेरी गेट का निवासी है. तीसरे आरोपी फरकान पुत्र अब्दुल हफीज का पता मकान नंबर 2994, गली नाल वाली, शाहगंज चौक, अजमेरी गेट, दिल्ली-6 है. पुलिस इन तीनों को मामले में गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई कर रही है.

निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में फरीदाबाद से गिरफ्तारी
निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में फरीदाबाद से गिरफ्तारी (ETV Bharat)
चावड़ी बाजार इमारत हादसा में पकड़े गए तीन ठेकेदार
चावड़ी बाजार इमारत हादसा में पकड़े गए तीन ठेकेदार (ETV Bharat)
सुबह 9:48 बजे ढह गई थी निर्माणाधीन इमारत: दरअसल, चावड़ी बाजार के गली शीश महल इलाके में पांच नवंबर की सुबह करीब 9:48 बजे एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई थी. इमारत गिरने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), दिल्ली अग्निशमन सेवा और नगर निगम (MCD) की टीमें मौके पर पहुंच गई. सभी एजेंसियों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया, जो अभी तक जारी है. मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव दल ने तत्काल तलाशी अभियान चलाया और मलबे को हटाकर लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज
भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज (ETV Bharat)

मलबे से निकाले गए थे चार लोग, दो की मौत:
हादसे के बाद बचाव अभियान के दौरान मलबे से चार लोगों को बाहर निकाला जा चुका है. इनमें दो लोगों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. मृतकों की पहचान 40 वर्षीय किशोरी व 45 वर्षीय संजीत के रूप में हुई थी. दोनों मंडावली स्थित रेलवे कॉलोनी के रहने वाले थे. वहीं, घायलों की पहचान 25 वर्षीय सहदेव चौधरी पुत्र दारा चौधरी, निवासी मंडावली और 37 वर्षीय फिरोज पुत्र तौहीद, निवासी रेलवे कॉलोनी, मंडावली के रूप में हुई है. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों घायलों की हालत स्थिर थी और वे खतरे से बाहर हैं.

चावड़ी बाजार निर्माणाधीन इमारत हादसे में दो की
चावड़ी बाजार निर्माणाधीन इमारत हादसे में दो की मौत (ETV Bharat)
इमारत मालिकों व ठेकेदारों की भूमिका की जांच: इस हादसे के बाद पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू गई। अब तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ने के बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है. पुलिस की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि निर्माण कार्य किसकी देखरेख में चल रहा था और इमारत के निर्माण के दौरान किन लोगों की क्या जिम्मेदारी थी. इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा से जुड़े नियमों व जरूरी सावधानियों का पालन किया जा रहा था या नहीं. इमारत के अचानक ढहने के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए भी संबंधित तथ्यों की जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है. इस हादसे ने पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों व वहां लोगों की सुरक्षा से जुड़े सवाल फिर खड़े कर दिए हैं.ये भी पढ़ें :

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