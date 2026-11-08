चावड़ी बाजार इमारत हादसा: मलबे से एक और शव बरामद, मृतकों की संख्या हुई 7
मृतक की पहचान 66 वर्षीय लछुमन मुखिया के रूप में हुई है. वह बिहार के दरभंगा जिले के जाकौली गांव (पोस्ट बाथो) के निवासी थे.
Published : November 8, 2026 at 10:33 AM IST
नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में ढही इमारत के मलबे से राहत एवं बचाव दल ने आज सुबह एक और शव बरामद किया है. इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है.घटनास्थल पर मलबे को हटाने और फंसे संभावित लोगों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर लगातार जारी है.
डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि हादसा चावड़ी बाजार स्थित गली शीश महल, गली सहतारा के मकान नम्बर 4047 में हुआ था. आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकाले गए मृतक की पहचान 66 वर्षीय लछुमन मुखिया के रूप में हुई है. वह बिहार के दरभंगा जिले के जाकौली गांव (पोस्ट बाथो) के निवासी थे. शव को पोस्टमॉर्टम के लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया है.
घटनास्थल पर पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं. पुरानी दिल्ली का यह इलाका बेहद संकरा और घनी आबादी वाला होने के कारण बचाव कार्य में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरे मलबे की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
इमारत मालिकों व ठेकेदारों की भूमिका की जांच
इस हादसे के बाद पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू गई. अब तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से पकड़ने के बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है. पुलिस की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि निर्माण कार्य किसकी देखरेख में चल रहा था और इमारत के निर्माण के दौरान किन लोगों की क्या जिम्मेदारी थी. इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा से जुड़े नियमों व जरूरी सावधानियों का पालन किया जा रहा था या नहीं. इमारत के अचानक ढहने के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए भी संबंधित तथ्यों की जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है. इस हादसे ने पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों व वहां लोगों की सुरक्षा से जुड़े सवाल फिर खड़े कर दिए हैं.
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