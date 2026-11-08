ETV Bharat / bharat

चावड़ी बाजार इमारत हादसा: मलबे से एक और शव बरामद, मृतकों की संख्या हुई 7

चावड़ी बाजार इमारत हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में ढही इमारत के मलबे से राहत एवं बचाव दल ने आज सुबह एक और शव बरामद किया है. इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है.घटनास्थल पर मलबे को हटाने और फंसे संभावित लोगों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर लगातार जारी है.

डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि हादसा चावड़ी बाजार स्थित गली शीश महल, गली सहतारा के मकान नम्बर 4047 में हुआ था. आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकाले गए मृतक की पहचान 66 वर्षीय लछुमन मुखिया के रूप में हुई है. वह बिहार के दरभंगा जिले के जाकौली गांव (पोस्ट बाथो) के निवासी थे. शव को पोस्टमॉर्टम के लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया है.