ETV Bharat / bharat

बिहार में थाना के सामने चौकीदार की चाकू गोदकर हत्या, मुखबिरी के शक में घेरकर मारा

इलाज के दौरान हुई मृत्यु: घटना के बाद गंभीर रूप से घायल चौकीदार को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीबरावां में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए पावापुरी वीम्स रेफर कर दिया गया. बाद में उन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां रविवार की देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

ड्यूटी से लौटते समय हुआ हमला: चौकीदार कादिरगंज थाना में पदस्थापित थे और बेरमी गांव के रहने वाले थे. ड्यूटी खत्म कर अपने घर आ रहे थे. इसी दौरान बेरमी मोड़ पर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने चौकीदार को घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान चाकू से शरीर पर कई जगह वार किए गए. इसी बीच पुलिस की जीप पहुंच गयी, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चौकीदार को अस्पताल पहुंचाया.

हत्या के पीछे शराब माफिया का हाथ: बताया जा रहा है कि चौकीदार जितेंद्र पासवान ने तुर्कवन गांव में अवैध शराब बिक्री की सूचना पुलिस को दी थी. इसी बात से नाराज होकर चौकीदार की हत्या कर दी गयी. हत्या का आरोप आनंदी यादव के पुत्र रामपत कुमार पर लगा है. जानकारी के अनुसार उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. घटना की पुष्टि पकरीबरावां थानाध्यक्ष ने की. बताया कि घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है.

"धमौल थाना से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे, तभी रामपत कुमार और चार अन्य लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया. चाकू गोदकर घायल कर दिया. जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. घटना की जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है." - रंजन चौधरी, थानाध्यक्ष, पकरीबरावां, नवादा

घटनास्थल पर मौजूद एफएसएल की टीम (ETV Bharat)

पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल: इधर, चौकीदार की पत्नी ने बताया कि करीब छह माह पूर्व भी आरोपी द्वारा उनके पति को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी लिखित शिकायत थाना में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो आज यह घटना नहीं होती.

आक्रोशित ग्रामीणों का पुलिस पर हमला: इधर, घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया. पूरे इलाके में घटना को लेकर सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है. जब 6 महीना पहले धमकी की शिकायत की गयी थी तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गयी.

ये भी पढ़ें: