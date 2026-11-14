अंधविश्वास की भेंट चढ़ी मासूम! तंत्र-मंत्र और 'सिद्धि' पाने के लिए मौसी ने ही ली नाबालिग भतीजी की जान
झारखंड के चतरा जिले में अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के चक्कर में एक महिला ने अपने रिश्तेदारों संग मिलकर नाबालिग भतीजी की हत्या कर दी.
Published : November 14, 2026 at 8:09 PM IST
चतरा: झारखंड के चतरा जिले से अंधविश्वास और क्रूरता की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. प्रतापपुर थाना क्षेत्र में तंत्र-मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में एक महिला ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ही नाबालिग भतीजी की निर्मम हत्या कर दी. इस सनसनीखेज मामले का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी मौसी समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
अंधविश्वास की भेंट चढ़ी मासूम, घर के पास मिला शव
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अनिमेष नैथानी ने पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि, बीते 11 नवंबर को प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चंद्री गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत चट्टी अनंतपुर गांव निवासी सिताबिया देवी ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और एसडीपीओ चतरा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. जांच के दौरान 13 नवंबर 2026 को बच्ची का शव उसके घर से महज 150 मीटर पश्चिम दिशा में झाड़ी और धान के खेत से बरामद किया गया. पुलिस अधीक्षक ने दुख जताते हुए कहा कि अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीति के कारण एक मासूम की जान चली गई.
अमावस्या की रात रची गई खौफनाक साजिश, आपसी विवाद भी था कारण
मौके से प्राप्त वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस जघन्य ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली. एसपी ने बताया कि गहन अनुसंधान में यह बात सामने आई कि पीड़िता की मौसी सोहरी देवी घर में ओझा-गुनी और झाड़-फूंक का काम करती है. उसने तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से अमावस्या की रात अपने भैसुर बिंदु भारती और भतीजे जुगेश भारती के साथ मिलकर बच्ची की बलि दे दी. पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मृतका के माता-पिता और आरोपियों के बीच पहले से आपसी विवाद भी चल रहा था.
तंत्र-मंत्र का सामान और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद
पुलिस ने घटनास्थल और मुख्य अभियुक्त सोहरी देवी के घर से कई अहम सबूत जब्त किए हैं, जिनमें हत्या में प्रयुक्त हसुवा, लोहे की छेनी और करणी, पीड़िता के कपड़े, लाल रंग की टूटी चूड़ी-बाली और पलाश के पत्ते, तंत्र-मंत्र और पूजा में इस्तेमाल होने वाला सिंदूर, इत्र, गुलाब जल, धूप और हल्दी शामिल हैं.
पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. इस सफल उद्भेदन वाली एसआईटी टीम में प्रतापपुर थाना प्रभारी आलोक रंजन समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.
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