ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर परीक्षा में स्टूडेंट्स को कराई नकल, चार के खिलाफ केस दर्ज

एक एग्जाम सेंटर पर सवालों के जवाब पाने में मदद के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ.

Cheating was facilitated in board exams using chat and GPT
बोर्ड एग्जाम में चैट जीपीटी की मदद से नकल कराई गई (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के माओवादियों के गढ़ गढ़चिरौली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को क्लास 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल कराने का मामला सामने आया है.

यह घटना जिले के जेके बोमनवार हाई स्कूल चामोर्शी परीक्षा केंद्र संख्या 18 पर हुई. अधिकारियों के अनुसार, रैकेट ने बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों के जवाब बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और परीक्षा के दौरान उन्हें छात्रों के बीच बांटा.

तरीका यह था कि जैसे ही एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र खोले गए, एक चपरासी, सूरज केलजारकर ने पेपर के स्क्रीनशॉट लिए और उन्हें वाट्सऐप के जरिए टीचर महेंद्र किरामे को भेज दिया.

किरामे ने चैट जीपीटी पर प्रश्न पत्र अपलोड किए और जवाब हासिल कर लिया. फिर स्कूल के प्रिंटर से जवाब प्रिंट किए गए, फोटोकॉपी की गई और केलजारकर की मदद से स्टूडेंट्स के बीच उसे बांट दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि केंद्र पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की परीक्षाओं के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई. यह मामला तब सामने आया जब गढ़चिरौली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे को इस मामले की जानकारी मिली.

एक टीम ने 18 फरवरी को केंद्र पर छापा मारा, जिसमें कई स्टूडेंट्स की आंसर-कॉपी में एक जैसे जवाब लिखे हुए मिले. मामले में केलजारकर से पूछताछ की गई और उसके मोबाइल फोन की जांच की गई. इस पर पता चला कि उसने प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर टीचर को भेज दी थी, जिन्होंने फिर पेपर को चैट जीपीटी पर अपलोड किया, जवाब हासिल किए और उन्हें स्टूडेंट्स के बीच बांट दिया.

गाडे ने कहा कि जांच के आधार पर केलजारकर के साथ केंद्र प्रमुख और दो टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया है. उन्होंने कहा, "उनके खिलाफ चामोर्शी पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है."

मामले की जांच के लिए बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "बड़े पैमाने पर नकल की कोशिश की गई थी. प्रभारी समूह शिक्षा अधिकारी सुधीर अखाड़े की शिकायत पर चामोर्शी पुलिस ने तीन टीचर और एक चपरासी के खिलाफ केस दर्ज किया है. उन्हें परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. शिक्षा विभाग ने शिक्षा अधिकारी को उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: परीक्षा में नकल के लिए AI का इस्तेमाल, बोर्ड के लिए बना चिंता का विषय

TAGGED:

CHATGPT
GADCHIROLI MAHARASHTRA
A RACKET USING CHATGPT
CLASS XII BOARD EXAMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.