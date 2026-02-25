ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर परीक्षा में स्टूडेंट्स को कराई नकल, चार के खिलाफ केस दर्ज

बोर्ड एग्जाम में चैट जीपीटी की मदद से नकल कराई गई ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के माओवादियों के गढ़ गढ़चिरौली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को क्लास 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल कराने का मामला सामने आया है. यह घटना जिले के जेके बोमनवार हाई स्कूल चामोर्शी परीक्षा केंद्र संख्या 18 पर हुई. अधिकारियों के अनुसार, रैकेट ने बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों के जवाब बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और परीक्षा के दौरान उन्हें छात्रों के बीच बांटा. तरीका यह था कि जैसे ही एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र खोले गए, एक चपरासी, सूरज केलजारकर ने पेपर के स्क्रीनशॉट लिए और उन्हें वाट्सऐप के जरिए टीचर महेंद्र किरामे को भेज दिया. किरामे ने चैट जीपीटी पर प्रश्न पत्र अपलोड किए और जवाब हासिल कर लिया. फिर स्कूल के प्रिंटर से जवाब प्रिंट किए गए, फोटोकॉपी की गई और केलजारकर की मदद से स्टूडेंट्स के बीच उसे बांट दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि केंद्र पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की परीक्षाओं के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई. यह मामला तब सामने आया जब गढ़चिरौली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे को इस मामले की जानकारी मिली.