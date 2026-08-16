ETV Bharat / bharat

महाकाल मंदिर उज्जैन का मामला : चैटजीपीटी की मदद से व्यक्ति ने चप्पल-जूतों के रैक में ढूंढी अपनी चप्पल

पणजी : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) रोज की समस्याओं का समाधान भी निकाल सकती है. इसको साबित करते हुए गोवा के एक व्यक्ति ने मंदिर जाने वाले हर श्रद्धालु की सबसे बड़ी परेशानी - जूतों-चप्पलों के ढेर में अपनी चप्पल की जोड़ी को खोजने की समस्या को हल करने के लिए ‘चैटजीपीटी’ का प्रयोग किया.

इस दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के बाहर शुभांग बोरकर ने अपने मोबाइल फोन को एक ‘स्कैनर’ के रूप में प्रयोग किया. इतना ही नहीं वह जूते-चप्पल के रैक की तस्वीरें ‘एआई चैटबॉट’ को लगातार भेजते रहे, जब तक कि चैटबॉट ने उनकी गायब हुई चप्पल को ढूंढ नहीं निकाला.

इसको लेकर बोरकर ने इंस्टाग्राम पर चार दिन पहले अपने इस एआई प्रयोग का एक वीडियो शेयर किया, जिसका शीर्षक था - "अपनी खोई हुई चप्पलें ढूंढने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया."

खुद को "कामकाजी दिनों में हैकर (साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ) और सप्ताह के अंत में घूमने-फिरने का शौकीन" बताने वाले बोरकर ने इस वीडियो में दिखाया कि किस तरह मंदिर के बाहर जूते-चप्पलों से भरे रैक में से उन्होंने अपनी चप्पल नहीं मिलने पर उन्होंने किस तरह एआई का सहारा लिया.