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महाकाल मंदिर उज्जैन का मामला : चैटजीपीटी की मदद से व्यक्ति ने चप्पल-जूतों के रैक में ढूंढी अपनी चप्पल

गोवा के एक आदमी ने चैटजीपीटी का इस्तेमाल करके महाकाल मंदिर उज्जैन के बाहर खोई अपनी चप्पल को ढूंढ निकाला.

Mahakal Temple Ujjain
महाकाल मंदिर उज्जैन (Mahakal Temple Committee)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
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पणजी : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) रोज की समस्याओं का समाधान भी निकाल सकती है. इसको साबित करते हुए गोवा के एक व्यक्ति ने मंदिर जाने वाले हर श्रद्धालु की सबसे बड़ी परेशानी - जूतों-चप्पलों के ढेर में अपनी चप्पल की जोड़ी को खोजने की समस्या को हल करने के लिए ‘चैटजीपीटी’ का प्रयोग किया.

इस दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के बाहर शुभांग बोरकर ने अपने मोबाइल फोन को एक ‘स्कैनर’ के रूप में प्रयोग किया. इतना ही नहीं वह जूते-चप्पल के रैक की तस्वीरें ‘एआई चैटबॉट’ को लगातार भेजते रहे, जब तक कि चैटबॉट ने उनकी गायब हुई चप्पल को ढूंढ नहीं निकाला.

इसको लेकर बोरकर ने इंस्टाग्राम पर चार दिन पहले अपने इस एआई प्रयोग का एक वीडियो शेयर किया, जिसका शीर्षक था - "अपनी खोई हुई चप्पलें ढूंढने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया."

खुद को "कामकाजी दिनों में हैकर (साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ) और सप्ताह के अंत में घूमने-फिरने का शौकीन" बताने वाले बोरकर ने इस वीडियो में दिखाया कि किस तरह मंदिर के बाहर जूते-चप्पलों से भरे रैक में से उन्होंने अपनी चप्पल नहीं मिलने पर उन्होंने किस तरह एआई का सहारा लिया.

साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले उन्होंने अपने आसपास में रखे जूतों व चप्पलों की पंक्तियों का वीडियो बनाया, जिससे यह साफ दिखा कि इतने सारे जूतों में से एक जोड़ी को पहचानना कितना मुश्किल था. इसके बाद उन्होंने चैटजीपीटी खोलकर उसमें अपनी चप्पलों जैसी दिखने वाली एक पुरानी तस्वीर अपलोड कर दी.

शुभांग ने चैटबॉट को बताया कि वह महाकाल मंदिर में हैं और बाहर रखी चप्पलों के बीच उनकी चप्पल खो गई है. उन्होंने चैटजीपीटी से जूते-चप्पल के रैक को स्कैन करके उनकी चप्पलें ढूंढने के लिए कहा.

बोरकर अपनी चप्पलें खोजने के दौरान रैक के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें चैटजीपीटी को भेजते रहे, जिससे उसको सही जोड़ी का मिलान करने में मदद मिली. वहीं तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद अंततः एआई टूल ने उन्हें एक खास स्थान पर रखी चप्पलों की ओर इशारा कर दिया.

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