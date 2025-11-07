राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुर्खियों में आया चरखी दादरी के नरेंद्र का परिवार, घरवालों का दावा कोई फर्जी वोटर नहीं
चरखी दादरी के नरेंद्र के पिता ने कहा कि उनके घर का नंबर जीरो है. लेकिन उनके यहां फर्जी वोटर नहीं है.
Published : November 7, 2025 at 5:59 PM IST
चरखी दादरी: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए चरखी दादरी शहर की मतदाता सूची में नरेंद्र नाम के युवक के घर का फोटो दिखाने के बाद से ही परिवार सुर्खियों में आ गया है. मतदाता सूची में नरेंद्र का मकान नंबर जीरो दिखाया गया है, जबकि उसके पास खुद का घर है. मामले में नरेंद्र का परिवार मीडिया के सामने आया और कहा कि "वे काफी सालों से दादरी में रहते हैं और उनका कोई फर्जी वोट नहीं है. वे लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग भी करते हैं." नगर परिषद के वाइस चेयरमैन संदीप फोगाट के वोटर कार्ड में भी मकान नंबर जीरो दिखाया है.
मूल रूप से राजस्थान का निवासी है नरेंद्र का परिवारः राहुल गांधी ने दादरी के जिस नरेंद्र का जिक्र किया है, वो पिछले 30 वर्षों से दादरी में रह रहा है. मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला ये परिवार करीब 30 वर्ष पहले दादरी आकर बसा था और नरेंद्र अपने परिवार के साथ वर्तमान में वार्ड 4 स्थित अपने मकान में रहता है. नरेंद्र के पिता शायर ने बताया कि "परिवार लेडीज सूट बेचने का काम करता है. नरेंद्र और उसकी पत्नी ज्योति, पिता शायर, माता संतरा, भाई सोनू, भाभी पूजा सहित परिवार के अन्य सभी के मतदाता पहचान-पत्र में मकान नंबर शून्य दिखाया गया है."
2 महीने पहले मकान का फोटो लेकर गई थी राहुल की टीमः उन्होंने बताया कि "दो महीने पहले राहुल गांधी की टीम आई थी और मकान का फोटो लेकर चले गए. पूछने पर टीम ने कोई जवाब नहीं दिया था. वे लगातार सभी चुनावों में वोट डालते हैं. अब राहुल गांधी ने जिक्र किया तो उनको पता चला कि मकान नंबर शून्य है.
‘वोट चोरी’ का सबूत नंबर : 2— Congress (@INCIndia) November 5, 2025
ज्ञानेश कुमार ने ‘मकान नंबर-0’ पर झूठ बोला, पकड़े गए 👇🏼 pic.twitter.com/7e4Of4fUC4
"वोटर कार्ड को अपडेट करवाएंगे": उन्होंने बताया कि "अब वे पूरे परिवार के वोटर कार्ड को अपडेट करवाएंगे." वहीं नगर परिषद के चेयरमैन संदीप फोगाट ने अपना वोटर कार्ड में जीरो मकान नंबर दिखाते हुए कहा कि "ये तकनीकी फाल्ट है. वे कई पीढ़ियों से दादरी में निवास करते हैं और जल्द ही वे पूरे परिवार के वोटर कार्ड को अपडेट करवाएंगे. ये परिवार सभी चुनाव में वोट डालता रहा है, जो किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं है."
भाजपा विधायक का कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोपः दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने कांग्रेस पार्टी पर ही वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. कहा कि "कांग्रेस की पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और उनके यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बेटे पर फर्जी वोट के सैकड़ों केस कोर्ट में चल रहे हैं. हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कभी ईवीएम से हारने की बात करते हैं तो कभी पैसा और सरकारी मशीनरी के प्रयोग का आरोप लगाते हैं. कांग्रेस अपने कर्मों से और भाजपा की कल्याणकारी नीतियों से हरियाणा में हारी है."