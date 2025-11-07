ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुर्खियों में आया चरखी दादरी के नरेंद्र का परिवार, घरवालों का दावा कोई फर्जी वोटर नहीं

चरखी दादरी के नरेंद्र ( Etv Bharat )

चरखी दादरी: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए चरखी दादरी शहर की मतदाता सूची में नरेंद्र नाम के युवक के घर का फोटो दिखाने के बाद से ही परिवार सुर्खियों में आ गया है. मतदाता सूची में नरेंद्र का मकान नंबर जीरो दिखाया गया है, जबकि उसके पास खुद का घर है. मामले में नरेंद्र का परिवार मीडिया के सामने आया और कहा कि "वे काफी सालों से दादरी में रहते हैं और उनका कोई फर्जी वोट नहीं है. वे लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग भी करते हैं." नगर परिषद के वाइस चेयरमैन संदीप फोगाट के वोटर कार्ड में भी मकान नंबर जीरो दिखाया है. मूल रूप से राजस्थान का निवासी है नरेंद्र का परिवारः राहुल गांधी ने दादरी के जिस नरेंद्र का जिक्र किया है, वो पिछले 30 वर्षों से दादरी में रह रहा है. मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला ये परिवार करीब 30 वर्ष पहले दादरी आकर बसा था और नरेंद्र अपने परिवार के साथ वर्तमान में वार्ड 4 स्थित अपने मकान में रहता है. नरेंद्र के पिता शायर ने बताया कि "परिवार लेडीज सूट बेचने का काम करता है. नरेंद्र और उसकी पत्नी ज्योति, पिता शायर, माता संतरा, भाई सोनू, भाभी पूजा सहित परिवार के अन्य सभी के मतदाता पहचान-पत्र में मकान नंबर शून्य दिखाया गया है." सुर्खियों में आया चरखी दादरी के नरेंद्र का परिवार (Etv Bharat)