चरही गांव की महिला को मिला सम्मान, भारत सरकार की ओर से दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने का मिला निमंत्रण
जिम्मेदारी उठाने में महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं, हजारीबाग के चरही की महिला ने ऐसा ही करके दिखाया. जिसके लिए उन्हें सम्मान भी मिला.
Published : January 19, 2026 at 8:46 PM IST
हजारीबागः आधी आबादी को जब भी जिम्मेदारी मिली है तो उसने चुनौती स्वीकार की है. इसका उदाहरण हजारीबाग के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड के चरही में देखने को मिला. राखी सिन्हा को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत सेंटर चलाने मिला तो पूरे राज्य भर में बेहतर काम कर अपनी पहचान दिल्ली तक पहुंचा दी है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड देखने के लिए उन्हें निमंत्रण मिला है.
गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड देखना यह हर एक हिंदुस्तानी का सपना होता है. हजारीबाग की चरही की रहने वाली राखी सिन्हा का वो सपना पूरा हो रहा है. दरअसल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने की दिशा में चरही का नाम राष्ट्रीय मंच पर गूंज रहा है.
बेहतर कार्य निष्पादन और उल्लेखनीय सेवा के लिए झारखंड के 10 चयनित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालकों को 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर निमंत्रण मिला है. जिसमें पूरे राज्य में दूसरे स्थान में हजारीबाग चरही का जन औषधि केंद्र है. जिसका संचालन राखी सिन्हा करती हैं. केंद्र से निमंत्रण मिलने के बाद उनके पूरे गांव में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि एक महिला जिसने बेहतर काम किया है उस काम को सम्मान मिल रहा है. राखी सिन्हा भी कहती हैं कि यह सपना पूरा होने से काम नहीं है. रेल का टिकट और तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है. 24 जनवरी को दिल्ली में रिपोर्टिंग करना है.
स्थानीय भी कहते हैं कि यह केवल संचालक के मेहनत का परिणाम नहीं है. बल्कि चरही जैसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की दिशा में आए सकारात्मक बदलाव की पहचान है. चरही में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने से ग्रामीणों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है. उन्हें अब बेहद कम मूल्य में दवा उपलब्ध हो रही है. महीने भर की दवाई में हजार रुपया खर्च होता था अब वह खर्च 75% से भी कम हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहतर योजना चलाई है, जिससे मरीज को लाभ मिल रहा है.
दुकान के केमिस्ट भी बताते हैं कि रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संजीवनी बूटी का काम कर रहा है. मरीज को बेहद कम कीमत पर दवा उपलब्ध मिल रही है. केंद्र सरकार ने इस तरह की दवाई दुकान खोलकर लोगों को मदद पहुंचाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को चरही की एक महिला पूरा करते हुए सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज को दवा उपलब्ध करा रही हैं. उनको दिल्ली परेड का निमंत्रण मिलना गर्व की बात है.
राखी सिन्हा महिला सशक्तिकरण की एक खूबसूरत मिसाल हैं. जिन्हें सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाने की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने यह जिम्मेवारी पूरी करते हुए बेहतर काम किया है. उनके काम को केंद्र सरकार सम्मानित कर रही है. कहा जाए तो हजारीबाग की बेटी की मेहनत का रंग दिल्ली तक पहुंच चुका है.
