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उत्तम नगर में होली के दौरान तरुण भुटौलिया की मौत के मामले में चार्जशीट दाखिल, हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले में द्वारका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 18 लोगों को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी.

इस मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं जबकि दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से केस चलेगा. करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है. अब इस मामले की सुनवाई द्वारका कोर्ट के एससी-एसटी कोर्ट में होगी.

दरअसल, 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तरुण भुटौलिया के परिवार की एक नाबालिग लड़की ने 4 मार्च को पानी भरे बैलून एक महिला पर फेंके थे, स्थिति तब बेकाबू हो गई.