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मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मॉब लिंचिंग के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

साकेत कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के किलोकरी गांव में 54 वर्षीय मणिपुरी संगीतकार और संगीत शिक्षक चोंगथम विक्रम सिंह की मॉब लिंचिंग के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 19 वर्षीय भरत कुमार, 26 वर्षीय प्रमोद, 22 वर्षीय रमजान खान, 21 वर्षीय दीपांशु, 32 वर्षीय मोहन विश्वकर्मा, 36 वर्षीय विजय और 26 वर्षीय मन्नू को आरोपी बनाया है. ये घटना बीते 6 सितंबर की है.