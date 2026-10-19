मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मॉब लिंचिंग के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
बताया गया कि घटना तब हुई जब लोगों ने तीसरी मंजिल तक पीछा किया और उनका पीछा किया और उनपर हमला कर दिया. पढ़ें खबर..
Published : October 19, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के किलोकरी गांव में 54 वर्षीय मणिपुरी संगीतकार और संगीत शिक्षक चोंगथम विक्रम सिंह की मॉब लिंचिंग के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 19 वर्षीय भरत कुमार, 26 वर्षीय प्रमोद, 22 वर्षीय रमजान खान, 21 वर्षीय दीपांशु, 32 वर्षीय मोहन विश्वकर्मा, 36 वर्षीय विजय और 26 वर्षीय मन्नू को आरोपी बनाया है. ये घटना बीते 6 सितंबर की है.
पुलिस के मुताबिक, ये घटना तब हुई जब चोंगथम विक्रम सिंह कचरा फेंकने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक भोजनालय में कुछ लोग शोर मचा रहे थे. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन लोगों ने कथित तौर पर उनका ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक पीछा किया और उनके 20 वर्षीय बेटे के सामने ही उन पर हमला कर दिया. उसके बाद चोंगथम को होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
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चोंगथम के शव के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी छाती और पेट पर चोटों के कारण खून बहने से मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि वे चोंगथम को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह हमला जानलेवा साबित होगा. बताया गया कि आरोपी खाने-पीने की दुकानों पर व कुछ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे.
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