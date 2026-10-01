ETV Bharat / bharat

टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यासिन मलिक समेत सात पर आरोप तय

इस पूरे मामले में लगभग ₹8.94 करोड़ की अपराध से अर्जित आय का लेन-देन उजागर हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के प्रमुख यासिन मलिक समेत सात आरोपियों के खिलाफ टेरर फंडिंग
से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत आरोप तय कर दिया है. एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने यह आरोप तय करने का आदेश
दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने यासिन मलिक के अलावा जिनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, उनमें जहूर अहमद वताली, सांसद इंजीनियर रशीद (अब्दुल राशिद शेख), शब्बीर शाह, नवल किशोर कपूर, ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. और मसरत आलम भट हैं. सुरक्षा कारणों से आरोपियों को जेल में पेश नहीं किया जा सका, इसलिए कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वे आरोपियों के हस्ताक्षर जेल में जाकर लें.

ईडी के मुताबिक, इस पूरे मामले में लगभग ₹8.94 करोड़ की अपराध से अर्जित आय का लेन-देन उजागर हुआ है. धन का लेनदेन के वाहक के रूप में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग का उपयोग किया गया। इस धन का उपयोग जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाना था. ईडी ने इस मामले में 2017 में केस दर्ज किया था.

ईडी के मुताबिक, यासिन मलिक 1990 से जम्मू कश्मीर में जेकेएलएफ के प्रमुख के रूप में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है. गुलाम मोहम्मद भट खजांची और लेखापाल का काम करता था. इस काम में जहूर अहमद वताली भी गुलाम अहमद भट का सहयोगी रहा है. इनके खातों की जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वताली के जरिये विदेशी फंडिंग हासिल की. उल्लेखनीय है कि, यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुका है. एनआईए ने यासिन मालिक की उम्रकैद की सजा को मृत्युदंड में बदलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जो अभी लंबित है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

YASIN MALIK
यासीन मलिक पर आरोप तय
टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामला
TERROR FUNDING MONEY LAUNDERING
CHARGES FRAMED AGAINST YASIN MALIK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.