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टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यासिन मलिक समेत सात पर आरोप तय

पटियाला हाउस कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के प्रमुख यासिन मलिक समेत सात आरोपियों के खिलाफ टेरर फंडिंग

से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत आरोप तय कर दिया है. एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने यह आरोप तय करने का आदेश

दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने यासिन मलिक के अलावा जिनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, उनमें जहूर अहमद वताली, सांसद इंजीनियर रशीद (अब्दुल राशिद शेख), शब्बीर शाह, नवल किशोर कपूर, ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. और मसरत आलम भट हैं. सुरक्षा कारणों से आरोपियों को जेल में पेश नहीं किया जा सका, इसलिए कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वे आरोपियों के हस्ताक्षर जेल में जाकर लें.