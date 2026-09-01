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IRS अधिकारी की बेटी के मामले में आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ आरोप तय, 7 सितंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वरिष्ठ आईआरएस (IRS) अधिकारी की बेटी की हत्या व अन्य मामलों में मुख्य आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज अंकित सिंगला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है.

इसके पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 16 जुलाई को 973 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 22 अप्रैल को अमर कालोनी पुलिस थाना इलाके में दुष्कर्म, हत्या और चोरी की घटना हुई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, लोधी कालोनी और रोहिणी की फोरेंसिक टीम ने इस मामले में क्राइम सीन का परीक्षण किया था.

इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की थी. आरोपी राहुल मीणा की पहचान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद ही हुई थी. दिल्ली पुलिस ने घटना के दिन ही राहुल मीणा को गिरफ्तार भी किया था. राहुल मीणा की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने चोरी किए गए सामानों को भी बरामद किया था.