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IRS अधिकारी की बेटी के मामले में आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ आरोप तय, 7 सितंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को 22 अप्रैल 2026 को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया था.

दिल्ली साकेत कोर्ट
दिल्ली साकेत कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2026 at 5:41 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वरिष्ठ आईआरएस (IRS) अधिकारी की बेटी की हत्या व अन्य मामलों में मुख्य आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज अंकित सिंगला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है.

इसके पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 16 जुलाई को 973 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 22 अप्रैल को अमर कालोनी पुलिस थाना इलाके में दुष्कर्म, हत्या और चोरी की घटना हुई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, लोधी कालोनी और रोहिणी की फोरेंसिक टीम ने इस मामले में क्राइम सीन का परीक्षण किया था.

इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की थी. आरोपी राहुल मीणा की पहचान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद ही हुई थी. दिल्ली पुलिस ने घटना के दिन ही राहुल मीणा को गिरफ्तार भी किया था. राहुल मीणा की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने चोरी किए गए सामानों को भी बरामद किया था.

दिल्ली पुलिस ने राहुल मीणा को 22 अप्रैल को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट में पेश भी किया था. 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल मीणा से पूछा था कि वो पीड़िता के घर में क्यों घुसा? तब राहुल मीणा ने कहा था कि वो पैसे के लिए गया था. तब कोर्ट ने कहा था कि तुमने दूसरे अपराध क्यों किए ? तब राहुल मीणा ने कहा कि ये उसकी गलती थी.

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