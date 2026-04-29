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2007 के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय

पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय
शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2007 के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने आरोप तय करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

कोर्ट ने बिलकिस शाह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग कानून की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. बिलकिस शाह पर आरोप है कि उसने इस मामले के सह-आरोपी मोहम्मद असलम वानी के से दो करोड़ आठ लाख रुपये लिए थे. इस मामले में कोर्ट शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ 2017 में ही आरोप तय कर चुकी है.

अलगाववादी नेता शबीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय
अलगाववादी नेता शबीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह के खिलाफ आरोप तय (ETV Bharat)

ईडी के मुताबिक शब्बीर शाह की पत्नी डॉ. बिलकिस हवाला चैनल के जरिये टेरर फंडिंग की रकम वसूलती थी. ईडी के मुताबिक शब्बीर शाह शाह ने कहा कि वो इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए नहीं दाखिल करता था क्योंकि उसके पास अपना आय का कोई जरिया नहीं था. वो स्थानीय लोगों से कैश रकम चंदे के रुप में लेता था. इन पैसों का वह कोई रसीद नहीं देता था.

उसे हर साल करीब आठ से दस लाख रुपये चंदा मिल जाता था. शब्बीर शाह की पार्टी जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी की वेबसाइट का आईपी एड्रेस पाकिस्तान के पेशावर में मिला है. पार्टी का सूचना केंद्र रावलपिंडी में है जबकि पार्टी का मुख्यालय शब्बीर शाह के श्रीनगर स्थित घर में है.

वानी के पास से 63 लाख रुपये और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए थे. इन पैसों में से उसे पचास लाख रुपये शब्बीर शाह को पहुंचाने थे जबकि दस लाख रुपये जैश-ए-मोहम्मद के एरिया कमांडर अबु बकर को देने थे और बाकी पैसे उसकी कमीशन के थे. वानी ने पुलिस को बताया था कि उसने सवा दो करोड़ रुपये शब्बीर शाह शाह को पहुंचाए थे. जिसके बाद ईडी ने वानी और शब्बीर शाह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया.

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