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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मकोका मामले में आरोप तय

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मकोका के मामले में आरोप तय किए हैं. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने बिश्नोई के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. लॉरेंस बिश्नोई पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तरप्रदेश में क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप है.

कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है उनमें संपत नेहरा, जगदीप ऊर्फ जग्गु, राजकुमार ऊर्फ राजू बसोदी, रविंदर सिंह उर्फ काली शूटर, नरेश ऊर्फ सेठी, प्रियव्रत ऊर्फ काला, अनिल रोहिला ऊर्फ लीला, राहुल ऊर्फ सांगा, सचिन ऊर्फ भांजा और अक्षय अंतिल ऊर्फ पालदा शामिल हैं. इन आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2021 में एफआईआर दर्ज की थी.

लॉरेंस बिश्नोई पर एनआईए ने भी केस दर्ज कर रखा है. एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी और 38 के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. एनआईए के मुताबिक बिश्नोई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है.