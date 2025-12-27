ETV Bharat / bharat

'पुष्पा 2 द रूल': संध्या थिएटर भगदड़ मामले में चार्जशीट दाखिल, एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को बनाया आरोपी

भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस दौरान रेवती (35) नाम की एक महिला और उसका बेटा श्री तेजा (9) गिर गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया. गंभीर चोटों के कारण दोनों बेहोश हो गए.

मामले में अल्लू अर्जुन का नाम चार्जशीट में A-11 के तौर पर शामिल किया गया है. 4 दिसंबर, 2024 को रात करीब 9:30 बजे हैदराबाद के आरटीसी चौराहे पर संध्या थिएटर में उस समय भगदड़ मच गई, जब फैंस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए दौड़ पड़े. अल्लू अर्जुन पुष्पा-2 के बेनिफिट शो के लिए आए थे.

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, वीसी सज्जनार ने कहा कि, संध्या थिएटर भगदड़ मामले की जांच पूरी हो गई है. 24 दिसंबर को एक लोकल कोर्ट में 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई.

हैदराबाद: तेलंगाना में स्थित संध्या थियेटर में फिल्म 'पुष्पा 2 द रूल' की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है. हैदराबाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट दायर कर दी है. इस केस में अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

पुलिस ने तुरंत उन्हें एक तरफ किया और CPR किया। उन्हें RTC चौराहे पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान मां की मौत हो गई. बेटे की हालत गंभीर होने पर उसे NIMS में शिफ्ट किया गया.

परिवार के कुल चार लोग पुष्पा-2 मूवी देखने आए थे, लेकिन मां और बेटा भगदड़ में फंस गए. इस घटना में मां की मौत से बहुत दुख हुआ है। भगदड़ में कई और लोगों को मामूली चोटें आईं. चिक्कड़पल्ली पुलिस ने इस घटना के बारे में केस दर्ज किया है.

चिक्कड़पल्ली एसीपी रमेश कुमार ने क्या कहा था...

संध्या थियेटर भगदड़ मामले में इससे पहले चिक्कड़पल्ली एसीपी रमेश कुमार ने कहा था कि पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन के मैनेजर संतोष को भगदड़ में महिला की मौत और उसके बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी थी. उन्होंने यह भी बताया था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है और अभिनेता और उनके दल को 4 दिसंबर को थिएटर छोड़ने का निर्देश दिया था.

एसीपी रमेश कुमार ने कहा था कि अल्लू अर्जुन ने ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद थिएटर नहीं छोड़ा. उस समय हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगदड़ के समय की स्थिति पर पुलिस द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाया गया था. यह वीडियो न्यूज चैनलों और सेल फोन क्लिप सहित फुटेज को मिलाकर बनाया गया था.

इससे पता चलता है कि अभिनेता आधी रात तक थिएटर में रहे. आनंद ने वीडियो पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन कहा कि मीडिया अपने निष्कर्ष निकाल सकता है. बता दें कि अल्लू अर्जुन को पुलिस ने 13 दिसंबर को उनके घर से गिरफ़्तार किया था. बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी. उन्हें 14 दिसंबर को जेल से रिहा किया गया.

ये भी पढ़ें: कौन हैं हैदराबाद के एसीपी रमेश कुमार ? संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन से पूछताछ की