आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, अब तक 49 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके चारधाम के दर्शन

समापन की ओर चारधाम यात्रा, आज गंगोत्री तो कल यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट होंगे बंद

गंगोत्री धाम (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read
देहरादून: चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर पहुंच चुकी है. आज बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं. कल यानी गुरुवार को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे. 25 नवंबर को वैकुंठ धाम बदरीनाथ के कपाट बंद होंगे.

प्राकृतिक आपदा के बावजूद चारधाम पहुंचे करीब 50 लाख श्रद्धालु: इस साल भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद करीब 50 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं. सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं. बदरीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम नहीं है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 6 लाख पार है. हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो चुके हैं और वहां दर्शन करने के लिए इस बार करीब पौने 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे.

चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां (ETV Bharat Graphics)

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम वाला उत्तरकाशी आपदा प्रभावित रहा: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धामों से ही चारधाम की यात्रा शुरू होती है. इस बार प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा उत्तरकाशी जिले को ही हिट किया. धराली में आई भीषण आपदा के कारण लंबे समय तक गंगोत्री धाम की यात्रा बंद रही. इसी दौरान यमुनोत्री धाम जाने वाले नेशनल हाईवे पर श्यानाचट्टी में यमुना नदी पर बनी लेक ने मार्ग को डुबो दिया. इससे यमुनोत्री धाम की यात्रा भी काफी समय तक बंद रही.

गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे (Photo- ETV Bharat)

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह: इन सब बाधाओं को बावजूद 21 अक्टूबर 2025 तक यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 6,44,366 पहुंच गई. अकेले अक्टूबर महीने के 21 दिनों में ही 40,227 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे. गंगोत्री धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी 7,57,762 हो गई. अक्टूबर महीने के 21 दिनों में 53,949 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे हैं.

यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे (Photo- ETV Bharat)

केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु: रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव का धाम है. हर बार यहां बाकी तीनों धामों से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. 21 अक्टूबर 2025 तक बाबा केदार के धाम केदारनाथ में 1,745,065 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं. 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच 1,49,080 भक्त बाबा केदार के दर्शन करने केदारपुरी पहुंचे हैं.

केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे (Photo- ETV Bharat)

25 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट: इस यात्रा सीजन अब तक वैकुंठ धाम बदरीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15,24,942 है. ये आंकड़ा 21 अक्टूबर शाम तक का है. अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो 1 से 21 अक्टूबर के बीच बदरीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 113,103 रही. बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी एक महीने से ज्यादा का समय बचा है तो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी इस बार कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है.

बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे (Photo- ETV Bharat)

हेमकुंड साहिब पहुंचे पौने तीन लाख दर्शनार्थी: हेमकुंड साहिब की यात्रा संपन्न हो चुकी है. 9 अक्टूबर को जब हेमकुंड साहिब की यात्रा संपन्न हुई थी तो उस दिन तक यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 274,441 पहुंची थी.

हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो चुके हैं (File Photo- ETV Bharat)

मानसून के बाद अक्टूबर में चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार: इस तरह अगर चारों धामों और हेमकुंड साहिब पहुंचे कुल तीर्थ यात्रियों की संख्या की बात करें तो जो आंकड़े चारधाम यात्रा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ऋषिकेश ने दिए हैं उसके अनुसार ये संख्या 4,946,576 है. दिलचस्प बात ये है कि 30 सितंबर तक चारधाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 4,582,766 थी. यानी अक्टूबर महीने के शुरुआती 21 दिनों में चारधाम यात्रियों की संख्या 363,810 रही. यानी 21 दिनों में साढ़े 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मानसून सीजन खत्म होने के बाद चारधाम की यात्रा पर आए.
