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चारधाम यात्रा 2026: आज रिकॉर्डतोड़ श्रद्धालुओं ने किये दर्शन, आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचा

चारधाम यात्रा में आज एक ही दिन में रिकॉर्ड 96 हजार 116 तीर्थयात्रियों ने चारधाम के दर्शन किये हैं.

CHARDHAM YATRA 2026
चारधाम यात्रा 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 23, 2026 at 10:39 PM IST

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देहरादून: चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. चारों धामों में दर्शन को श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं. आज शनिवार को रिकॉर्ड 96 हजार 116 तीर्थयात्रियों ने चारधाम दर्शन किए. कुल दर्शनार्थियों का आंकड़ा 20 लाख 76 हजार को पार कर चुका है. केदारनाथ में 8 लाख 11 हजार से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं.

उच्च हिमालयी क्षेत्र की यात्रा होने से आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम प्रतिकूल होने पर हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए.

धामी सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन के चलते चारधाम यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यात्रा पिछले महीने 19 अप्रैल को शुरू हुई थी. आज शनिवार 23 मई तक यानी 35 दिनों में 20 लाख 76 हजार 553 श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं. इनमें केदारनाथ में 8,11,923, बदरीनाथ में 5,56,437, गंगोत्री में 3,52,162 और यमुनोत्री धाम में 3,56,031 तीर्थयात्री पहुंचे हैं.

आज शनिवार को एक दिन में ही चारों धामों में 96 हजार 116 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. बदरीनाथ में सर्वाधिक 32,219 तीर्थयात्री पहुंचे. केदारनाथ में 29,787, यमुनोत्री में 16,213 और गंगोत्री धाम में 17,897 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.

हेमकुंड साहिब का कपाटोद्घाटन, 6605 श्रद्धालु पहुंचे: विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज शनिवार को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं. हेमकुंड साहिब के कपाटोद्घाटन पर पहले दिन 6 हजार 605 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था शनिवार सुबह रवाना होकर हेमकुंड साहिब पहुंचा. 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयकारों से पूरी लोकपाल घाटी गूंज उठी.

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