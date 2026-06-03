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टिहरी गढ़वाल कार हादसा, अब तक 4 शव बरामद, 3 की तलाश जारी, राजस्थान से चारधाम यात्रा पर आए थे श्रद्धालु

देवप्रयाग कार हादसे में अब तक राजस्थान के 4 यात्रियों के शव बरामद हुए ( PHOTO- UTTARAKHAND SDRF )

देवप्रयाग: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 2 जून की सुबह हुए दर्दनाक कार हादसे में अभी भी 3 यात्री लापता बताए जा रहे हैं. जबकि 4 यात्रियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और एक बच्चे को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वाहन में कुल 8 लोग सवार थे. सभी राजस्थान के निवासी थे, जो संभवत चारधाम यात्रा पर थे और हरिद्वार लौट रहे थे. घटना के 24 घंटे बाद भी एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है. घटना के मुताबिक, मंगलवार सुबह थाना देवप्रयाग से सूचना मिली कि एक हरिद्वार नंबर की इनोवा कार (संख्या UK08TA-5433) अनियंत्रित होकर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त होकर गंगा नदी में समा गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे लगा सुरक्षा पैराफिट भी वाहन की रफ्तार को रोक नहीं पाया और कार उसे तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरी. 24 घंटे बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी (PHOTO- UTTARAKHAND SDRF) एसडीआरएफ ने बताया कि, दुर्घटनाग्रस्त वाहन में चालक समेत कुल 8 व्यक्ति सवार थे, जिनमें 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट ब्यासी की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला से राफ्ट समेत अतिरिक्त टीम और एसडीआरएफ पोस्ट श्रीनगर से भी रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया.