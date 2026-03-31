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राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर करोड़ों की चरस बरामद, यूपी के तीन तस्कर गिरफ्तार

तलाशी के दौरान पुलिस को कार के अंदर एक 'गुप्त केबिन' मिला. जब इसे खोला गया तो पुलिस के होश उड़ गए.

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पुलिस हिरासत में तस्कर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 5:26 PM IST

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पालनपुर (गुजरात): राजस्थान-गुजरात की छापरी सीमा पर पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाईयों में से एक को अंजाम दिया है. आबू रोड रीको पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 20.40 किलो चरस बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है. पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले तीन तस्करों को हिरासत में लिया है.

ऐसे हुआ भंडाफोड़

छापरी चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही थी. इसी दौरान उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार को रोका गया. कार में सवार तीनों लोगों का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था. तलाशी के दौरान पुलिस को कार के अंदर एक 'गुप्त केबिन' मिला. जब इसे खोला गया तो पुलिस के होश उड़ गए. अंदर भारी मात्रा में चरस छिपाई गई थी. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

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इसी चेकपोस्ट पर तलाशी ली गयी. (ETV Bharat)

कानपुर से पालनपुर तक फैला है नेटवर्क

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह चरस लेकर चले थे और इसे गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में डिलीवर करना था.

सिरोही के पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, "तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट की जांच कर रही है कि कानपुर में यह माल किसने दिया था और पालनपुर में इसे किसे सौंपा जाना था." पुलिस को अंदेशा है कि इस तस्करी के पीछे एक बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय हो सकता है.

ड्रग्स के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार

बेंगलुरु में 2 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया. येलहंका न्यूटाउन पुलिस ने एक विदेशी को गिरफ्तार किया है जो बिजनेस वीजा पर भारत आने के बाद बेंगलुरु में ड्रग्स बेच रहा था. पुलिस ने बताया कि उसके पास से 2 kg MDM क्रिस्टल जब्त किए गए, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है.

सैमुअल, जो 2012 में भारत आया था. शुरू में दिल्ली और मुंबई में कपड़ों का व्यापार करता था. पुलिस ने बताया कि वह पिछले साल बेंगलुरु आया और बन्नेरघट्टा रोड पर कपड़े बेचने के बहाने ड्रग्स बेचने लगा. येलहंका न्यूटाउन पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई किए जाने के सोर्स की जांच की जा रही है.

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