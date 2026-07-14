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पंजाब से दिल्ली पहुंची राजा वारिंग बनाम चन्नी की लड़ाई, बैठक में राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल

भूपेश बघेल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और चरणजीत सिंह चन्नी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली/चंडीगढ़: करीब 6 दिनों तक पंजाब कांग्रेस की नब्ज टटोलने के बाद, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने राज्य में पार्टी के मौजूदा हालात पर पार्टी हाईकमान को फीडबैक दिया. इस फीडबैक के आधार पर आज दिल्ली में एक बैठक होगी. बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पंजाब के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ पंजाब के हालात पर चर्चा कर सकते हैं. अपने पंजाब दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग के गुटों से अलग-अलग मुलाकात की. केसी वेणुगोपाल पंजाब कांग्रेस के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी बनाम अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के गुटबाजी पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे. 'राहुल गांधी ही पंजाब में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा हैं' भूपेश बघेल का बयान

बता दें कि, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर जारी अंदरूनी खींचतान के बीच राज्य के लिए कांग्रेस प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का सिर्फ एक ही चेहरा है और वह राहुल गांधी हैं. पंजाब कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच प्रभारी भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट कर साफ कर दिया कि "पंजाब में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ही हैं. इसमें कोई शक नहीं है." भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब के वोटर विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी पर वैसा ही भरोसा जता रहे हैं जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाया था.