पंजाब से दिल्ली पहुंची राजा वारिंग बनाम चन्नी की लड़ाई, बैठक में राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल
पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि, पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही चेहरा है और वह हैं राहुल गांधी .
Published : July 14, 2026 at 1:41 PM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़: करीब 6 दिनों तक पंजाब कांग्रेस की नब्ज टटोलने के बाद, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने राज्य में पार्टी के मौजूदा हालात पर पार्टी हाईकमान को फीडबैक दिया. इस फीडबैक के आधार पर आज दिल्ली में एक बैठक होगी.
बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पंजाब के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ पंजाब के हालात पर चर्चा कर सकते हैं. अपने पंजाब दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग के गुटों से अलग-अलग मुलाकात की. केसी वेणुगोपाल पंजाब कांग्रेस के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी बनाम अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के गुटबाजी पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे.
'राहुल गांधी ही पंजाब में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा हैं' भूपेश बघेल का बयान
बता दें कि, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर जारी अंदरूनी खींचतान के बीच राज्य के लिए कांग्रेस प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का सिर्फ एक ही चेहरा है और वह राहुल गांधी हैं.
पंजाब कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच प्रभारी भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट कर साफ कर दिया कि "पंजाब में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ही हैं. इसमें कोई शक नहीं है." भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब के वोटर विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी पर वैसा ही भरोसा जता रहे हैं जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाया था.
गौरतलब है कि, अपने पिछले पंजाब दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और चरणजीत चन्नी से अलग-अलग मुलाकात की थी। भूपेश बघेल ने कहा कि हाईकमान का फैसला नहीं बदलेगा और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे. भूपेश बघेल ने साफ कहा था कि हाईकमान का फैसला बच्चों का खेल नहीं है.
बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं!
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भी पंजाब कांग्रेस में चल रही चरणजीत चन्नी बनाम राजा वारिंग की लड़ाई पर चर्चा करने के लिए मिलने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी एक बैठक होनी है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे. इस बैठक में लोकसभा के आने वाले मानसून सत्र के लिए रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के दिए गए सुझाव पर भी चर्चा हो सकती है.
दरअसल, कांग्रेस ने आने वाले चुनावों के लिए कमेटियां बनाई थीं, जिसमें कैंपेन कमेटी चरणजीत चन्नी को दी गई थी और प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को दिया गया था. इसी वजह से चन्नी के समर्थकों ने विरोध करते हुए चरणजीत चन्नी को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की थी. इसके बाद से ही पंजाब कांग्रेस के अंदर एक नई गुटबाजी की चर्चा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गलियारों में चल रही है.
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