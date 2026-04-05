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चारधाम यात्रा ट्रैवल एडवाइजरी, सफर के दौरान बरतें ये सावधानियां, इन बातों का रखें खास ख्याल

ऐसे में ऊंचाई वाली क्षेत्रों में यात्रा करने पर लोगों को ठंड, कम नमी, अधिक पराबैंगनी किरणें और काम वायुदाब जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. जिसका असर सीधे स्वास्थ्य करता है. सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी से होने वाली हाइपोक्सिया होती है. 3050 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में करीब 69 फीसदी रह जाती है. जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर घटकर 88 से 91 फ़ीसदी तक पहुंच सकता है.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हृदय संबंधी समस्याएं होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये सभी धाम अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं. जिसके तहत, केदारनाथ धाम 3584 मीटर, बदरीनाथ धाम 3133 मीटर, गंगोत्री धाम 3140 मीटर और यमुनोत्री धाम 3293 मीटर ऊंचाई पर स्थित है.

जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने इससे संबंधित जानकारियां अपनी बेबसाइट पर भी जारी की. जिससे देश-विदेश से आने वाले तीर्थ यात्री और आमजन भी इस महत्वपूर्ण चिकित्सीय परामर्श को जान सकें. उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं. इन ऊंचाई वाले स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबन्धित तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है.

एचएनबी मेडिकल कॉलेज ने जारी की एडवाइजरी: एक अप्रैल को लोकभवन में एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से ’स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा’ को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार में, यात्रा के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और सुरक्षा उपायों को लेकर चर्चा की गई.

देहरादून: चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. जिसे देखते हुए शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है. हर साल चारधाम यात्रा दौरान लाखों की संख्या श्रद्धालु धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा के दौरान बीमार पड़ जाते हैं. वहीं, करीब ढाई सौ श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है. चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के बीमार और उनकी मौत होने के मामले को देखते हुए एचएनबीयू मेडिकल यूनिवर्सिटी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह को लेकर तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है. जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दौरान सावधानियां बरत सकें.

चारधाम यात्रा के दौरान बरतें सावधानियां (ETV Bharat)

चारधाम यात्रा के दौरान धीरे धीरे करे चढ़ाई: एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार, ऊंचाई पर धीरे-धीरे चढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि शरीर को कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुसार ढलने का समय मिल सके. 2,500 मीटर से ऊपर प्रतिदिन 300-500 मीटर से अधिक चढ़ाई न करने की सलाह दी जाती है. पहले 48 घंटों में भारी या नए प्रकार के शारीरिक परिश्रम से बचना चाहिए. करीब 2,450-2,750 मीटर की ऊंचाई पर 2-3 रातें बिताने से तीव्र पर्वतीय रोग का जोखिम कम हो जाता है. इसके साथ ही नींद के दौरान हाइपोक्सिमिया बढ़ सकता है, इसलिए जहां संभव हो, शाम को कम ऊंचाई पर लौटकर सोना बेहतर रहता है.

यात्रा के दौरान क्या न करें. (ETV Bharat)

विशेषज्ञों के अनुसार, एक ही दिन में करीब 2,750 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर सोने से बचना चाहिए. 3,000 मीटर से ऊपर जाने के बाद हर रात 500 मीटर से अधिक चढ़ाई न करें. हर 1,000 मीटर की बढ़त पर एक अतिरिक्त दिन अनुकूलन के लिए रखें. मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय या फेफड़ों की बीमारी, मिर्गी, सिकल सेल रोग, COPD या मध्यम-गंभीर अस्थमा से पीड़ित लोगों को यात्रा से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और धीरे-धीरे चढ़ाई करनी चाहिए. इसके अलावा, 35 साल से अधिक आयु के पुरुषों और 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उच्च ऊंचाई पर जाने से पहले संभावित बीमारियों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कुछ स्थितियां ऊंचाई से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती हैं.

यात्रा के दौरान क्या करें (ETV Bharat)

बहुत अधिक ऊंचाई पर अचानक चढ़ाई करने से बचना चाहिए. कम ऊंचाई से सीधे 2,750 मीटर से अधिक ऊंचाई पर न जाएं. ऊंचाई पर पहुंचने के पहले 48 घंटों में व्यायाम न करें. शुरुआती 48 घंटों के दौरान शराब का सेवन न करें, जो लोग नियमित रूप से कैफीन लेते हैं, उन्हें भी शुरुआत में इससे बचना चाहिए. यदि अचानक यात्रा टालना संभव न हो, तो एसिटाजोलमाइड जैसी दवा साथ रख सकते हैं, जो शरीर के अनुकूलन को तेज करने में मदद करती है. यात्रा से लगभग 30 दिन पहले कम से कम 2 रातें 2,750 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुकने से शरीर को ढलने में मदद मिलती है. केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे ऊंचे स्थानों पर हेलीकॉप्टर से जाने की योजना है, तो हेलीपैड के पास किसी गांव में एक रात रुकना बेहतर होता है.

ड्राइवरों के लिए सलाह (ETV Bharat)

एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. भानु दुग्गल ने बताया कि बेबसाइट पर वो सभी मुख्य जानकारियां उपलब्ध करवा दी गई हैं. जिन्हें लोकभवन मे आयोजित सेमिनार के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की और से बताया गया. उन्होंने कहा इससे आम लोगों को यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानियां बरतने में मदद मिलेगी. चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से सेमिनार में राज्यपाल की ओर से दिया गया मूल मंत्र आस्था के साथ सावधानी भी हो सकेगा. ऐसे में तीर्थयात्री एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल विश्वविद्यालय की ऑफिशल बेबसाइट https://www.hnbumu.ac.in पर जाकर यात्रा परामर्श पढ़ सकते हैं.

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