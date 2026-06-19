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चारधाम यात्रा: पहले चरण में 37 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, 198 ने गंवाई जान, मानसून में बरतें ये सावधानी

सबसे ज्यादा 12,61,397 श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, अब मानसून में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026
चारधाम यात्रा 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 1:47 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब अपने पहले और सबसे व्यस्त चरण को लगभग पूरा कर चुकी है. अप्रैल और मई में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की आमद के बाद अब यात्रा एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 22 जून के आसपास प्रदेश में मानसून दस्तक देगा.

चारधाम की यात्रा दूसरे चरण में करेगी प्रवेश: इसके साथ ही चारधाम यात्रा की तस्वीर भी बदल जाएगी. जहां अब तक यात्रा का सबसे बड़ा संकट भारी भीड़, लंबी कतारें और पार्किंग व्यवस्था थी, वहीं मानसून के आगमन के बाद चुनौती का केंद्र भूस्खलन, चट्टान गिरना, सड़क बंद होना, अचानक मौसम खराब होना और नदियों-नालों का उफान बन जाएगा. बीते कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि भीड़ से बचने और आसानी से दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मानसून के दौरान भी चारधाम यात्रा का विकल्प चुन रहे हैं. ऐसे में यात्रा भले ही धीमी हो जाए, लेकिन जोखिम कहीं अधिक बढ़ जाता है. लिहाजा आप अगर यात्रा पर आ रहे हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें.

पहले चरण में उमड़ा आस्था का सैलाब: इस वर्ष चारधाम यात्रा के पहले चरण में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी 18 जून तक 37,35,502 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. अभी तक केदारनाथ धाम के दर्शन 12,61,397 श्रद्धालु कर चुके हैं. बदरीनाथ धाम के दर्शन करने 11,67,460 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. गंगोत्री धाम में 6,17,427 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. यमुनोत्री धाम के दर्शन करने 5,83,759 श्रद्धालु आ चुके हैं. वहीं हेमकुंड साहिब 1,05,459 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

यात्रा के शुरुआती डेढ़ महीने में जिस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बन चुकी है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दी.

पहले चरण में 198 श्रद्धालुओं की मौत: चारधाम यात्रा के पहले चरण में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या के साथ एक चिंताजनक पहलू भी सामने आया है. इस बार यात्रा के दौरान अब तक 198 लोगों की मौत दर्ज की गई है. इनमें बड़ी संख्या उन श्रद्धालुओं की रही, जिन्हें पहले से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, शुगर अथवा अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं.

मेडिकल फिटनेस के बाद ही करें यात्रा: ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन का कम स्तर, लंबी पैदल चढ़ाई, अनियमित खानपान और अचानक बदलता मौसम कई बार स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है. यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार यात्रियों को मेडिकल जांच कराने और फिटनेस प्रमाणन के बाद ही यात्रा पर निकलने की सलाह दे रहा है. मानसून सीजन में यह खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड, बारिश और फिसलन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को और गंभीर बना सकती है.

मानसून में क्यों बढ़ जाता है खतरा: चारधाम यात्रा मार्ग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील पर्वतीय मार्गों में गिने जाते हैं. केदारनाथ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम तक पहुंचने वाले कई हिस्से भूस्खलन प्रभावित जोन में आते हैं. मानसून के दौरान पहाड़ों से मलबा गिरना, सड़क धंसना, पहाड़ी दरकना और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ना आम बात है. वर्ष 2013 की आपदा के बाद से सरकारों ने व्यवस्थाओं में सुधार जरूर किया है, लेकिन पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता. मौसम खराब होने पर कुछ घंटों के भीतर सड़कें बंद हो सकती हैं और यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. यही वजह है कि प्रशासन मानसून को चारधाम यात्रा का सबसे संवेदनशील दौर मानता है.

मुख्यमंत्री धामी ने दिए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश: मानसून को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों पुलिस प्रशासन आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन चुनौतीपूर्ण रहता है. सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से चलती रहे तथा स्थानीय लोगों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी, त्वरित राहत व्यवस्था, सड़क संपर्क बनाए रखने और आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सड़कों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी PWD की, तैनात की मशीनें और मैनपावर: मानसून के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सड़क संपर्क बनाए रखने की होती है. इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार 15 जून से ही भूस्खलन संभावित और बार-बार मार्ग अवरुद्ध होने वाले क्षेत्रों में मशीनें, जेसीबी, पोकलेन और मैनपावर तैनात कर दी गई है. इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों को नोडल इंचार्ज बनाया गया है, जो 24 घंटे निगरानी रखेंगे. कहीं भी सड़क बंद होने की सूचना मिलने पर तत्काल मशीनरी मौके पर पहुंचाई जाएगी, ताकि यात्रा प्रभावित न हो. विभाग द्वारा सड़कों की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से आपदा प्रबंधन और लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी साझा की जाएगी.

मानसून में यात्रा करने वाले श्रद्धालु इन सावधानियों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें: आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि-

मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. यात्रा पर जाने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें. बारिश में पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें. अपने साथ रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, गर्म कपड़े, टॉर्च, पावर बैंक और जरूरी दवाइयां रखें. हृदय रोग, अस्थमा, शुगर और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही यात्रा करें.
-विनोद सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन-

सुमन ने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें. किसी भी परिस्थिति में बंद मार्गों या प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की कोशिश न करें. यात्रा के दौरान यदि मौसम अचानक खराब हो जाए, तो सुरक्षित स्थान पर रुकना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है.

मानसून में व्यवस्थाओं का होगा असली इम्तिहान: चारधाम यात्रा के पहले चरण में सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी परीक्षा भीड़ प्रबंधन थी जबकि अब मानसून के साथ असली परीक्षा आपदा प्रबंधन और त्वरित राहत व्यवस्था की होगी. लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी भी कम नहीं है. यदि प्रशासनिक तैयारियों के साथ यात्री भी सतर्कता और संयम बरतें, तो मानसून के दौरान भी चारधाम यात्रा सुरक्षित और सफलतापूर्वक जारी रह सकती है.

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