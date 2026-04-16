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3 दिन बाद शुरू होगी चारधाम यात्रा, पहली बार गौचर से बदरीनाथ के लिए हेली सेवा, जानें सब कुछ

पहली बार गौचर से बदरीनाथ के लिए हेली सेवाओं का शटल संचालन शुरू होगा, बदरीनाथ और गौचर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन स्थापित होंगे

CHAR DHAM YATRA COUNTDOWN
चारधाम यात्रा 2026 (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 11:28 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. ऐसे में दोनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही देवभूमि की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी. खास बात यह है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 से 2 दिन पहले ही श्रद्धालुओं की रवानगी धामों के लिए शुरू हो जाती है.

चारधाम यात्रा का काउंटडाउन: 19 अप्रैल को उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धामों के कपाट खुलेंगे तो 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे. इसे देखते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. चारधाम यात्रा में की गई व्यवस्थाओं की क्या है स्थिति? देखिए इस रिपोर्ट में.

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उत्तराखंड के चारधाम (File Photo- ETV Bharat)

चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद चारधाम न सिर्फ तीर्थाटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इस चारधाम यात्रा से उत्तराखंड के लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है. यही वजह है कि हर साल उत्तराखंड चारधाम की यात्रा के दौरान शासन प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा न सिर्फ सरल, सुगम और सुरक्षित हो, बल्कि एक सुखद संदेश लेकर वो अपने गंतव्य को जाएं. इसी क्रम में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों की ओर से की गई तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि 19 अप्रैल को चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा सके.

चारधाम आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा: उत्तराखंड में साल 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बाद से साल 2023 में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी अधिक उछाल देखा गया. साल 2023 के दौरान उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि इस साल 56 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की थी. साल 2024 और 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े साल 2023 के आंकड़ों को तोड़ने में नाकाम रहे, लेकिन इस दौरान भी कपाट खोलने के दौरान श्रद्धालुओं की काफी अधिक भीड़ धामों में देखी गई. आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में 48 लाख श्रद्धालु और साल 2025 में 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे.

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यमुनोत्री धाम (File Photo- ETV Bharat)

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी चारधाम में भीड़: ऐसे में उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि इस साल यानी साल 2026 में चारधाम यात्रा के दौरान पिछले सालों की तुलना में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे. इसके पीछे की एक मुख्य वजह यह भी है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी अब महज ढाई घंटे की ही रह गई है. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार इस साल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम विशेष व्यवस्थाओं पर जोर दे रही है, जिनमें मुख्य रूप से धामों में साफ-सफाई की व्यवस्था के साथ ही यात्रियों की यह यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित हो इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसके लिए मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों पर विशेष फोकस किया जा रहा है.

चारों धामों में कैरिंग कैपेसिटी पर छूट: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है. इसके तहत इस साल धामों की कैरिंग कैपेसिटी को समाप्त कर दिया है. ऐसे में कितनी भी संख्या में श्रद्धालु किसी भी धाम में जाकर दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी श्रद्धालु बिना दर्शन के नहीं लौटना चाहिए. इस साल चारधाम की यात्रा के दौरान बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के परिसर में मोबाइल फोन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके अलावा गैर सनातनियों के प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया है. ताकि तीर्थ यात्री जिस उद्देश्य से धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उनका वो उद्देश्य साकार हो. हालांकि बीकेटीसी ने एक विकल्प रखा है. इसके अनुसार गैर सनातनी एक पत्र के जरिए सनातन में आस्था जताता है तो उसे दर्शन का मौका मिलेगा.

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गंगोत्री धाम (File Photo- ETV Bharat)

चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दृष्टिगत इस साल भी पिछले सालों की तरह श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. ऐसे में श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 मार्च 2026 को शुरू कर दी गई है. ऐसे में जो श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर आना चाहते हैं, वो श्रद्धालु, चारधाम यात्रा के लिए डेडिकेटेड, उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट (registrationandtouristcare.uk.gov.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. पर्यटन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, 15 अप्रैल की शाम 5:00 बजे तक 17,28,148 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं. इनमें गंगोत्री धाम के लिए 3,06,992 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम के लिए 2,98,778 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम के लिए 5,96,100 श्रद्धालु, बदरीनाथ धाम के लिए 5,10,028 श्रद्धालु और हेमकुंड साहिब के लिए 16,250 श्रद्धालु शामिल हैं.

हेली टिकट की बुकिंग 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए हो रही है: केदारनाथ धाम के लिए पिछले सालों की तरह इस साल भी है हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा. इसके लिए आठ हेली ऑपरेटर्स का चयन किया गया है. इसके लिए 15 अप्रैल की शाम 6:00 बजे से हेली टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है. ऐसे में जो श्रद्धालु हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाना चाहते हैं, वो आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट (heliyatra.irctc.co.in) पर जाकर हेली टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं. हेली टिकटों की बुकिंग 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए की जा रही है. नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से टिकटों के किराए की सूची भी जारी कर दी गई है. इसके तहत गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम तक के लिए राउंड ट्रिप किराया 12,762 रुपए है. फाटा से केदारनाथ धाम तक के लिए किराया 10,164 रुपए होगा. सिरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए किराया 6,390 रुपए रखा गया है.

: उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियों के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि-

चारधाम यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर और दुरुस्त करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. क्योंकि, चारधाम की यात्रा देवभूमि उत्तराखंड की लाइफ लाइन है. इसके साथ ही इस यात्रा से प्रदेश की एक बड़ी आर्थिकी जुड़ी हुई है. ऐसे में राज्य सरकार 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है. सड़क मार्ग, परिवहन व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाएं बेहतर हों, इस पर जोर दिया जा रहा है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-

सीएम आज रुद्रप्रयाग जिले में यात्रा तैयारियों का जायजा लेंगे: सीएम ने कहा कि यात्रा को लेकर वो खुद भी कई दौर की बैठकें कर चुके हैं. ऐसे में वो आज गुरुवार को रुद्रप्रयाग जाएंगे. वहां से गुप्तकाशी समेत अन्य सड़क मार्गों का निरीक्षण करेंगे. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की सभी सड़क दुरुस्त हों. ऐसे में हम श्रद्धालुओं से इस बात को कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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केदारनाथ धाम (File Photo- ETV Bharat)

परिवहन मंत्री तैयारियों को लेकर आश्वस्त: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बड़ी संख्या में चारधाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से ही वाहनों की व्यवस्था करते हैं. इसको देखते हुए परिवहन विभाग भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि-

चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सभी तैयारियां कर ली गई हैं. साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं. मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत क्रैश बैरियर लगाने का काम, जगह-जगह पर परिवहन की प्रवर्तन टीम तैनात रहेगी. यात्रा के दौरान वाहनों को एक किट दिया जाएगा, जिसमें वोमिटिंग किट, डस्टबिन और फर्स्ट एड किट मौजूद होगी. ऐसे में बहुत जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम की यात्रा का शुभारंभ करेंगे.
-प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री, उत्तराखंड-

केदारनाथ से बर्फ की जा रही है साफ: उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी. अधिक बर्फबारी की वजह से काम नहीं हो पा रहे थे. इस सवाल पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि-

मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है. इसके तहत आने वाले समय में मौसम खराब होने की संभावना नहीं है. केदारनाथ धाम में पिछले दिनों हुई बराबरी के दौरान जो 4 फीट की बर्फ पड़ी थी, वहां पर बर्फ को हटाकर, सड़क मार्ग को दुरुस्त कर दिया गया है. ऐसे में चारधाम के कपाट खुलने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी. चारधाम यात्रा के शुरुआती 20 दोनों तक वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है.
-विनय शंकर पांडे, गढ़वाल आयुक्त-

यात्रा मार्ग और स्थलों पर डॉक्टरों की तैनाती: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की तैनाती की जा रही है. स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि-

चारधाम यात्रा रूट पर 13 स्क्रीनिंग प्वाइंट्स बनाए जा रहे हैं. 24 मेडिकल रिलीफ पोस्ट के साथ ही 100 जगहों पर स्वास्थ्य मित्र तैनात रहेंगे. कुल 552 डॉक्टर्स की तैनाती चारधाम में की जा रही है. इनको 15- 15 दिन के रोस्टर के आधार पर तैनात किया जाएगा. इसके अलावा, चारधाम में 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों की रोस्टर के आधार पर तैनाती की जा रही है.
-सचिन कुर्वे, सचिव, स्वास्थ्य विभाग-

बदरीनाथ का अस्पताल जून के बाद होगा शुरू: जानकी चट्टी और केदारनाथ में मौजूद अस्पतालों में एक्स- रे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन की तैनाती की जा रही है. इसके अलावा केदारनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के तहत अस्पताल बनाया गया है, उसको भी संचालित करने जा रहे हैं. वहां पर एक्स-रे, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ईसीजी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. केदारनाथ अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स की तैनाती कर दी गई है. इसके अलावा, फिजिशियन, फार्मासिस्ट और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे. बदरीनाथ धाम में बना रहे अस्पताल में कुछ सिविल इंटीरियर का काम पेंडिंग है, जो पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस काम के पूरा होने के बाद जून महीने के बाद स्वास्थ्य विभाग अस्पताल को टेकओवर कर उसका संचालन शुरू कर देगा.

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बदरीनाथ धाम (File Photo- ETV Bharat)

इस साल बदरीनाथ धाम के लिए भी मिलेगी हेली सेवा: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन हर साल किया जाता है. इस साल बदरीनाथ धाम के लिए भी हेली सेवा के संचालन का निर्णय लिया गया है. पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान पांच हेली दुर्घटनाएं हुई थी, जिसके बाद हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाए जाने को लेकर तमाम ठोस कदम उठाए गए हैं. ऐसे में इस साल हेली दुर्घटनाएं ना हों, इसके सवाल पर नागरिक उड्डयन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि-

हेली सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए की मदद ली गई है. ऐसे में पिछले साल 15 सितंबर से जो दो टेंपरेरी एटीसी (सहस्त्रधारा और सीतापुर, सिरसी) स्थापित किए गए थे, उनको इस साल भी संचालित किया जाएगा.
-सचिन कुर्वे, सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग-

गौचर में बनेगा एटीसीएस: साथ ही बताया कि इस साल पहली बार गौचर से बदरीनाथ तक के लिए हेली सेवाओं का शटल संचालन भी शुरू किया जा रहा है. जिसको देखते हुए बदरीनाथ और गौचर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन (ATC) स्थापित किए जाने की मांग की गई है. ऐसे में जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इन दोनों जगहों पर अपने स्टाफ की तैनाती की जाएगी. पायलटों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके, इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान पर पैन-टिल्ट-जूम कैमरे (PTZ) लगाए गए हैं. सहस्त्र धारा और केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मौजूद हैं. इसके अलावा, वैली में भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाने हैं, जिनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 30 अप्रैल तक Automatic Weather Station लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
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