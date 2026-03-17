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चारधाम ऑल वेदर रोड पर लैंडस्लाइड से 'जंग', तोताघाटी में तकनीक से थामा गया पहाड़, जानिए कैसे?

ऋषिकेश बदरीनाथ नेशनल हाईवे 7 के लैंडस्लाइड जोन पर लोक निर्माण विभाग काम कर रहा है. ताकि, चारधाम यात्रा के दौरान परेशानी न हो.

TOTAGHATI LANDSLIDE ZONE TREATMENT
तोताघाटी लैंडस्लाइड जोन ट्रीटमेंट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 10:12 PM IST

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धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: अगले महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है. चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पहले NH-07 पर लैंडस्लाइड जोन में बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है. कौड़ियाला-तोताघाटी के बीच दरकते पहाड़ को तीन आधुनिक तकनीकों से स्थिर कर सड़क को सुरक्षित बनाया गया है. आइये आपको बताते हैं यहां कैसे ये सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है.

चारधाम यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों का भी सफर है. खासकर ऋषिकेश से बदरीनाथ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-07, जिसे ऑल वेदर रोड के रूप में विकसित किया गया है, वहां सबसे बड़ी चुनौती आज भी लैंडस्लाइड बनी हुई है. ऋषिकेश से आगे कौड़ियाला के बाद और तोताघाटी से पहले का इलाका लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है.

ऋषिकेश बदरीनाथ नेशनल हाईवे से ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)

जून 2024 में इस स्थान पर भारी बारिश के चलते पहाड़ के ऊपर और नीचे दोनों ओर लैंडस्लाइड हुआ. जिसके कारण यह महत्वपूर्ण मार्ग करीब दो दिनों तक पूरी तरह बंद रहा. पिछले दो सालों से यहां पर लैंडस्लाइट ट्रीटमेंट का काम किया गया है. सड़क के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्लोप स्टेबलाइजेशन का कार्य हाल ही में यहां पूरा हुआ है. इस लोकेशन पर ईटीवी भारत संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट की. इसमें क्या कुछ निकला, आइये जानते हैं.

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चारधाम ऑल वेदर रोड (ETV Bharat)

तीन तकनीकों के जरिए थामा गया पूरा पहाड़: ग्राउंड रिपोर्ट में ईटीवी भारत की टीम ने पाया कि यहां पर लैंडस्लाइड की चुनौती से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग (NH डिविजन) ने व्यापक स्तर पर स्लोप स्टेब्लाइजेशन का कार्य शुरू किया है. अब यह स्थान एक मॉडल साइट के रूप में सामने आ रहा है. यहां अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए पूरे पहाड़ को थामने का प्रयास किया गया है. लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि आलोक के अनुसार, इस साइट की खासियत यह है कि यहां तीन अलग-अलग तकनीकों का एक साथ उपयोग किया गया है.

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चारधाम ऑल वेदर रोड पर लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

सेल्फ ड्रिलिंग रॉक एंकर तकनीक: इसमें सबसे प्रमुख SDRA यानी सेल्फ ड्रिलिंग रॉक एंकर तकनीक है. इस तकनीक के तहत पहाड़ के अंदर गहराई तक एंकर डाले जाते हैं, जो ढीली चट्टानों को मजबूती से बांधकर रखते हैं. इससे पहाड़ की आंतरिक पकड़ मजबूत होती है. बड़े हिस्से के खिसकने की संभावना कम हो जाती है. दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक शॉटक्रिट (Shotcrete) है. जिसमें पहाड़ की सतह पर सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण तेज दबाव से स्प्रे किया जाता है. यह एक मजबूत परत बनाता है, जो ढीली मिट्टी और पत्थरों को गिरने से रोकता है.

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चारधाम ऑल वेदर रोड डाउनस्ट्रीम पर लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

क्लेडिंग वर्क से सुरक्षात्मक कवर: तीसरी तकनीक क्लेडिंग वर्क है. जिसके तहत पूरे स्लोप को कवर किया जाता है. यह एक तरह का सुरक्षात्मक कवच होता है, जो बाहरी प्रभावों जैसे बारिश और पानी के बहाव से पहाड़ को सुरक्षित रखता है. इन तीन मुख्य तकनीकों के अलावा ग्राउटिंग वर्क भी किया जाता है. जिसके जरिए पहाड़ की दरारों को भरा जाता है.जिससे पानी अंदर नहीं घुसता है.

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तकनीक से थामा गया पहाड़ (ETV Bharat)

इसके साथ ही यहां अलग-अलग प्रकार के हाई-टेंसाइल नेट और वायर मेश भी पूरे पहाड़ पर लगाए गए हैं. ये जाल छोटे-बड़े पत्थरों को नीचे गिरने से रोकते हैं. सड़क पर आने वाले खतरे को काफी हद तक कम कर देते हैं. यह पूरा ढांचा इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर भविष्य में किसी हिस्से में हल्की ढील भी आती है, तो वह तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है.

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तोताघाटी लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट (ETV Bharat)

आधुनिक तकनीकों का हुआ इस्तेमाल: बता दें कि NH 7 का पैसेंजर कार यूनिट (PCU) करीब 10 हजार के आसपास है, जो इस सड़क की भारी उपयोगिता को दर्शाता है. चारधाम यात्रा के दौरान यही मार्ग लाखों श्रद्धालुओं की जीवन रेखा बन जाता है. ऐसे में इस तरह के स्लोप स्टेब्लाइजेशन कार्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

चारधाम यात्रा 2026 से पहले इस तरह के कार्यों का पूरा होना प्रशासन और तकनीकी एजेंसियों की तैयारियों को भी दिखाता है. यह साइट सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि एक उदाहरण है कि किस तरह आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की क्षमता विकसित की जा रही है.

मॉडल लैंडस्लाइड जोन: NH 7 पर कौड़ियाला तोताघाटी के बीच किया गया यह कार्य अब आने वाले समय में अन्य लैंडस्लाइड जोन के लिए भी एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि जहां एक ओर पहाड़ों की चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर तकनीक के सहारे अब इन चुनौतियों का समाधान भी तेजी से किया जा रहा है. जिससे आस्था का यह मार्ग हर मौसम में सुरक्षित और सुगम बना रहे.

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