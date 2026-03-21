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आंकड़ों ने खोली चारधाम में भीड़ प्रबंधन की पोल, फुटफॉल में बड़ी असमानता, सुरक्षा पर भी उठे सवाल

एसडीसी रिपोर्ट में बताया गया है कि चारधाम यात्रा 2025 में शुरुआती महीनों में ज्यादा भीड़ उमड़ी. मई-जून में यात्रा अपने चरम पर रही.

CHAR DHAM SDC FOUNDATION REPORT
चारधाम यात्रा 2025 रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 7:50 PM IST

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देहरादून: चारधाम यात्रा 2025 को लेकर एसडीसी फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं. SDC फाउंडेशन की रिपोर्ट ने चार धाम यात्रा 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों के असंतुलित रुझान, सुरक्षा चुनौतियों और प्रबंधन की खामियों को उजागर किया है. रिपोर्ट में सरकार से रिकॉर्ड संख्या के बजाय सुरक्षित और डेटा-आधारित यात्रा प्रबंधन को प्राथमिकता देने की अपील की गई है.

'पाथवेज टू पिलग्रीमेज, डेटा इनसाइट्स, चैलेंजेस एंड ऑपर्च्युनिटीज' शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है. SDC फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने बताया रिपोर्ट यात्रा के 210 दिनों और 30 सप्ताह के विस्तृत डेटा पर आधारित है. जिसमें 14 ग्राफ के जरिए यात्रा के रुझानों को समझने की कोशिश की गई है. रिपोर्ट में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही का गहन विश्लेषण किया गया है.

चारधाम यात्रा 2025 रिपोर्ट (ETV Bharat)

शुरुआती महीनों में उमड़ी भीड़: रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में चार धाम यात्रा में कुल 51 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जो 2024 के मुकाबले करीब 6.4% अधिक है. हालांकि यह संख्या 2023 के रिकॉर्ड स्तर से कम रही. सबसे अहम बात यह सामने आई कि लगभग 72% श्रद्धालु यात्रा के पहले 60 दिनों के भीतर ही धामों तक पहुंच गए. पहले 30 दिनों में ही 34% श्रद्धालु पहुंचे. 31 से 60 दिनों के बीच 38% श्रद्धलुओं ने यात्रा की. इसके बाद यात्रियों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जो यात्रा प्रबंधन में असंतुलन को दर्शाता है.

मई-जून में चरम, मानसून में गिरावट: मासिक आंकड़ों से साफ है कि मई और जून के दौरान कुल यात्रियों का लगभग 72% हिस्सा पहुंचा. वहीं जुलाई से सितंबर के बीच मानसून के कारण यह आंकड़ा घटकर करीब 17% रह गया. 4 से 10 जून के बीच का सप्ताह सबसे व्यस्त रहा. जब एक ही हफ्ते में 5.47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे. यह पूरे सीजन का लगभग 11% है, जो भीड़ के अत्यधिक दबाव को दिखाता है.

फुटफॉल में भारी असमानता: रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अलग-अलग धामों में श्रद्धालुओं की संख्या का वितरण समान नहीं था. केदारनाथ में कुछ हद तक संतुलन देखने को मिला. बदरीनाथ में कम भीड़ वाले दिनों की संख्या अधिक रही. पूरे यात्रा सीजन में कुल 86 दिन ऐसे रहे जब किसी भी धाम में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंचा. इसके अलावा कई दिनों में बहुत कम संख्या दर्ज की गई. यमुनोत्री और गंगोत्री में सबसे ज्यादा 'जीरो पिलिग्रिम्स डे' दर्ज हुए, जो खराब मौसम और मार्ग बाधाओं का परिणाम माने गए हैं.

सुरक्षा पर गंभीर सवाल: रिपोर्ट में यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है. खासकर हेलीकॉप्टर सेवाओं से जुड़ी घटनाएं चिंता का विषय बनीं. करीब छह हफ्तों में पांच हेलीकॉप्टर घटनाएं सामने आईं. जिनमें दो दुर्घटनाएं घातक रहीं. लगभग 13 लोगों की जान गई. विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान संचालन के लिए सख्त मानक और बेहतर निगरानी की जरूरत है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर: रिपोर्ट में कहा गया है कि शून्य या कम यात्रियों वाले दिनों का सीधा असर स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ता है. यात्रा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तीर्थयात्रियों पर निर्भर है, ऐसे में असंतुलित भीड़ वितरण एक बड़ी चुनौती बन रहा है.

रिपोर्ट में सरकार को कई अहम सुझाव दिए गए हैं

  • रिकॉर्ड संख्या के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता
  • वहन क्षमता (Carrying Capacity) के आधार पर नियम
  • मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली
  • हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए कड़े सुरक्षा मानक
  • पर्यावरण संरक्षण और सतत बुनियादी ढांचा
  • डेटा-आधारित और तकनीक-सक्षम यात्रा प्रबंधन

डेटा आधारित योजना की जरूरत: अनूप नौटियाल ने कहा केवल संख्या बढ़ाना समाधान नहीं है, बल्कि सुरक्षित और संतुलित यात्रा सुनिश्चित करना जरूरी है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब एक सामाजिक संगठन सीमित संसाधनों में इतना विस्तृत विश्लेषण कर सकता है, तो सरकारी स्तर पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई? रिपोर्ट को जल्द ही राज्य सरकार और संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा.

रिपोर्ट पर क्या है सरकार का पक्ष: चार धाम यात्रा 2025 को लेकर SDF फाउंडेशन की रिपोर्ट पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने कहा सरकार प्रदेश में यात्रा सीजन के दौरान सुरक्षित यात्रा को लेकर लगातार काम कर रही है. उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है. प्रदेश में जिला स्तर और राज्य स्तर पर यात्रा से पहले और मानसून सीजन से पहले भी लगातार मॉक ड्रिल करवाई जाती है. पिछले कुछ सालों में आपदा प्रबंधन तंत्र लगातार मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा यदि किसी सामाजिक संगठन ने शोध कर के प्रदेश हित में कोई रिपोर्ट तैयार की है और उन तक वह पहुंचती है या फिर जनहित में कोई सुझाव मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उन सुझावों का परीक्षण करवा कर उन्हें अमल में लाया जाएगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपदा प्रबंधन को लेकर कई SOP बनाई गई हैं. आपदा नीति भी तैयार की गई है. उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आपदा प्रबंधन लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है. लोगों की सुरक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं.

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