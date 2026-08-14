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INDEPENDENCE DAY 2026: झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे से बदली तस्वीर, इस बार बेखौफ लहराएगा तिरंगा

झारखंड में नक्सलियों के गढ़ रहे कई हॉटस्पॉट में इस बार बेखौफ तिरंगा फहराया जाएगा. नक्सलवाद के खात्मे से तस्वीर बदली है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.

Independence Day 2026
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 8:55 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 11:35 PM IST

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रांची: कभी झारखंड के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन उत्सव नहीं, बल्कि खौफ लेकर आता था. राष्ट्रीय पर्वों से पहले ही नक्सली संगठनों की ओर से फरमान जारी हो जाते थे - सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना है, तिरंगा नहीं फहराना है और विरोध के तौर पर काला झंडा लगाना है.

जिन इलाकों में प्रशासन की पहुंच सीमित थी, वहां नक्सलियों का प्रभाव इतना गहरा था कि ग्रामीणों के लिए राष्ट्रीय पर्व मनाना भी जोखिम से कम नहीं था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में इस बार स्वतंत्रता दिवस का माहौल पहले से बिल्कुल अलग होगा. जिन इलाकों में कभी नक्सलियों के दबदबे के कारण तिरंगा फहराना चुनौती माना जाता था, वहां अब ग्रामीण और बच्चे पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराने और उसे सलामी देने की तैयारी में हैं.

झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे से बदली तस्वीर (Etv Bharat)

काले झंडे का दौर हुआ खत्म

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत संवाददाता प्रशांत कुमार से बातचीत में कहा कि 2026 का स्वतंत्रता दिवस झारखंड के लिए बेहद खास है. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब नक्सली गांवों में काले झंडे फहराते थे, तिरंगे का अपमान करते थे और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए स्कूलों के आसपास आईईडी तक लगा देते थे. लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.

आईजी अभियान के मुताबिक, झारखंड अब नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. राज्य के सात प्रमुख नक्सल हॉटस्पॉट भी अब नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं. सीमावर्ती इलाकों में बचे नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है.

सारंडा से कोल्हान तक बदली तस्वीर

झारखंड के नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है पश्चिमी सिंहभूम का कोल्हान और सारंडा क्षेत्र. घने साल जंगलों के बीच लंबे समय तक नक्सली संगठन अपनी गतिविधियां संचालित करते रहे. सुरक्षा बलों के लिए इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी चुनौती थीं. लेकिन लगातार अभियान, सुरक्षा बलों के नए कैंप, बेहतर खुफिया तंत्र और स्थानीय स्तर पर प्रशासन की बढ़ती पहुंच ने स्थिति बदल दी है.

Independence Day 2026
2023 में बूढ़ापहाड़ पर पहली बार तिरंगा फहराने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अधिकारी (फाइल फोटो -Etv Bharat)

कभी जहां नक्सली दस्ते अपनी मौजूदगी का एहसास कराते थे, वहां अब सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी दिखाई देती है. सबसे बड़ा बदलाव पश्चिमी सिंहभूम के उन इलाकों में भी दिखाई दे रहा है, जिन्हें कभी झारखंड का सबसे मजबूत नक्सली गढ़ माना जाता था.

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट के वन क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया गया है. उन्होंने अपने पुराने अनुभव को याद करते हुए कहा कि वे 2013-14 के दौरान इस इलाके में एसपी के रूप में तैनात रहे थे और उस समय यहां नक्सलियों का प्रभाव बेहद ज्यादा था. आज उसी इलाके में हालात बदल चुके हैं. ग्रामीण अब बिना भय के स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं और पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहरा सकते हैं.

बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ भी बदले

झारखंड के सबसे बड़े नक्सल हॉटस्पॉट रहे बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ भी अब नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं. बूढ़ा पहाड़ पर पहले सुरक्षा बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराकर नए दौर का संदेश दिया गया था. अब ऐसे इलाकों में सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सामान्य रूप से आयोजित किए जा रहे हैं.

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2023 में बूढ़ापहाड़ फतेह करने वाली सुरक्षा बलों की टीम (फाइल फोटो -Etv Bharat)

काले झंडे के पीछे थी लोकतंत्र से दूरी की विचारधारा

नक्सली संगठन लंबे समय से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी विचारधारा के विपरीत बताते रहे हैं. उनका तर्क रहा कि सत्ता की मौजूदा व्यवस्था में गरीब और आदिवासी समुदायों के साथ न्याय नहीं होता. इसी सोच के तहत राष्ट्रीय पर्वों को भी निशाना बनाया जाता था. दूरदराज के गांवों, स्कूलों और सरकारी भवनों के आसपास काले झंडे लगाकर प्रशासन को चुनौती दी जाती थी.

कई बार इन झंडों और उनके डंडों के साथ तार या विस्फोटक जोड़कर सुरक्षा बलों के लिए खतरा पैदा किया जाता था. यानी एक साधारण दिखाई देने वाला काला झंडा भी कई बार सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा बन जाता था. तीन दशक तक नक्सली संगठनों के लिए लाल झंडा उनकी राजनीतिक और वैचारिक पहचान का प्रतीक रहा, जबकि काले झंडे का इस्तेमाल राष्ट्रीय पर्वों के विरोध के लिए किया जाता था.

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मुख्यमंत्री के साथ तत्कालीन मुख्य सचिव और डीजीपी (फाइल फोटो -Etv Bharat)

यही वजह थी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों के सामने केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती नहीं होती थी, बल्कि संभावित विस्फोटक और घात लगाकर हमले का खतरा भी बना रहता था.

तीन दशक तक बूढ़ा पहाड़ रहा नक्सलियों का अभेद्य किला

इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बूढ़ा पहाड़ है. गढ़वा और लातेहार की सीमा पर स्थित यह इलाका करीब तीन दशकों तक नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में शामिल रहा. दुर्गम पहाड़ियां, घना जंगल और जगह-जगह बिछी बारूदी सुरंगों ने इसे सुरक्षा बलों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया था. यहां नक्सलियों के प्रशिक्षण और रणनीतिक गतिविधियों के केंद्र होने की वजह से सुरक्षा बलों के लिए पहाड़ पर पहुंचना ही बड़ी चुनौती था. लंबे समय तक इस इलाके में नक्सलियों का प्रभाव इतना मजबूत रहा कि सरकार और प्रशासन की नियमित गतिविधियां लगभग ठप जैसी स्थिति में थीं.

फिर सुरक्षा बलों ने रणनीति बदली. ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड पुलिस ने चरणबद्ध तरीके से इलाके को घेरा. जंगल और पहाड़ की भौगोलिक चुनौतियों के बीच सुरक्षा बलों ने आगे बढ़कर नक्सलियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और पहाड़ की चोटियों पर अपनी मौजूदगी स्थापित कर दी.

बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों की सफलता केवल एक सैन्य अभियान की कामयाबी नहीं थी. यह उस मानसिक भय को तोड़ने वाली कार्रवाई थी, जिसने वर्षों तक इस इलाके को बाहरी दुनिया से अलग कर रखा था. आज उसी बूढ़ा पहाड़ में सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं. सड़क निर्माण हो रहा है, स्कूल और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. जिस इलाके में कभी नक्सलियों की समानांतर व्यवस्था का प्रभाव था, वहां अब सरकारी व्यवस्था की वापसी दिखाई दे रही है.

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2023 में बूढ़ापहाड़ पर पहली बार तिरंगा फहराने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल फोटो -Etv Bharat)

पेशरार: जहां बंदूक की आवाज की जगह पर्यटन की आहट

लोहरदगा का पेशरार भी नक्सल प्रभाव से बाहर निकलकर बदलाव की कहानी लिख रहा है. कभी यह इलाका उग्रवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता था. घने जंगल और पहाड़ी भौगोलिक संरचना ने इसे नक्सलियों के लिए सुरक्षित इलाका बना दिया था. सुरक्षा बलों ने यहां केवल अभियान चलाकर इलाका खाली कराने की रणनीति नहीं अपनाई. खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया गया, नक्सलियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई और संगठन के प्रभाव को कमजोर किया गया. इसके साथ ही प्रशासन ने इलाके की दूसरी तस्वीर सामने लाने की कोशिश की - वह तस्वीर जिसमें जंगल, पहाड़, झरने और प्राकृतिक खूबसूरती रोजगार का माध्यम बन सकते हैं.

धीरे-धीरे पेशरार की पहचान बदलने लगी. सड़कें बेहतर हुईं, पर्यटन को बढ़ावा मिला और स्थानीय लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश हुई. कभी जिस इलाके में बाहरी लोगों की मौजूदगी खतरे से जोड़कर देखी जाती थी, वहीं अब पर्यटकों की आवाजाही स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद बन रही है.

तिरंगा अब डर नहीं, भरोसे का प्रतीक

झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे बड़ा बदलाव शायद यही है कि राष्ट्रीय पर्वों का अर्थ बदल गया है. कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले ग्रामीणों को धमकाया जाता था कि तिरंगा नहीं फहराना है. सरकारी भवनों और स्कूलों पर काले झंडे लगाए जाते थे. आज उन्हीं इलाकों में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गा रहे हैं. गांवों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं.

यह बदलाव किसी एक ऑपरेशन का परिणाम नहीं है. इसके पीछे वर्षों तक चले सुरक्षा अभियानों, खुफिया तंत्र की मजबूती, नए पुलिस और केंद्रीय बलों के कैंप, आत्मसमर्पण नीति और विकास योजनाओं का संयुक्त असर है.

इस 15 अगस्त पर झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में लहराता तिरंगा इसलिए सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं होगा. वह उन इलाकों की बदली हुई कहानी का प्रतीक होगा, जहां कभी काला झंडा नक्सली विरोध का संदेश देता था. अब उसी जमीन पर तिरंगा यह संदेश दे रहा है कि जंगल और पहाड़ भी लोकतंत्र की मुख्यधारा से पूरी तरह जुड़ सकते हैं.

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2023 में बूढ़ापहाड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रामीणों के साथ (फाइल फोटो -Etv Bharat)

नक्सलवाद के साथ-साथ सुरक्षा पर भी नजर

हालांकि, पुलिस पूरी तरह बेफिक्र नहीं है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर आईजी अभियान के कार्यालय से सभी जिलों के एसपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. होटल और लॉज की जांच, बॉर्डर चेक पोस्ट को सक्रिय रखना, ड्राई डे के दौरान विशेष निगरानी और संदिग्ध एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

आईजी अभियान ने कहा कि नक्सल फ्रंट अब लगभग खात्मे की ओर है और सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. आने वाले समय में वहां भी सफलता मिलने की उम्मीद है.

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Last Updated : August 14, 2026 at 11:35 PM IST

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