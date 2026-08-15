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खतरा अभी टला नहीं! मानसून का आधा सफर और बदलता पैटर्न दे सकता है टेंशन, आंकड़ों से समझिए

बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में जाता हुआ मानसून ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल-

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जाते-जाते भी परेशान करेगा मानसून! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2026 at 10:52 AM IST

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देहरादून: इस बार उत्तराखंड में मानसून के दो महीने के पैटर्न पर नजर डालें, तो वो काफी बदला हुआ नजर आया. प्रदेश में कुछ जिलों में जहां सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है तो वहीं कई जिले ऐसे भी रहे, जहां सामान्य बारिश भी दर्ज नहीं हुई. हालांकि अभी मानसून के दो महीने बचे हैं, लेकिन ये दो महीने राहत भरे नहीं, बल्कि चिंता पैदा करने वाले हैं. ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, बल्कि बीते कुछ सालों से आंकड़े इस तरह साफ-साफ इशारा कर रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे?

दरअसल, बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में बारिश ने मानसून के शुरुआत के बजाए आखिर में यानी अगस्त और सितंबर में ज्यादा जख्म दिए हैं. कई बार तो बारिश के लिहाज से अक्टूबर भी मुश्किल भरा रहा है. इस बार भी बारिश के बदलते पैटर्न को देखें, तो वो टेंशन देने वाला है. बड़ी बात ये है कि बारिश का ये असमान पैटर्न ऐसे समय में सामने आया है, जब मानसून के अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, जो अच्छे संकेत नहीं हैं.

मानसून का आधा सफर और बदलता पैटर्न दे सकता है टेंशन (ETV Bharat)

मौसम का मिजाज बढ़ा रहा चिंता: अगर अगस्त महीने के शुरुआती दो हफ्तों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में करीब 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है. राज्य स्तर पर बारिश सामान्य से करीब 8 फीसदी कम है, लेकिन जिलों की तस्वीर बिल्कुल अलग है. बागेश्वर में 290.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 158 फीसदी ज्यादा है.

वहीं चमोली में 204.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 70 फीसदी ज्यादा है. इसी तरह हरिद्वार में 232.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 46 फीसदी ज्यादा है. देहरादून में भी बारिश सामान्य से करीब 5 फीसदी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है. यानी पूरे प्रदेश में बारिश कम होने के बावजूद कुछ जिलों में कम समय में सामान्य से काफी ज्यादा पानी बरसा है. यहीं स्थिति उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में चिंता बढ़ाती है, बताते हैं कैसे?

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पूरे मानसून सीजन के बारिश के आंकड़े. (ETV Bharat)

कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है घातक: दरअसल, आपदा का खतरा सिर्फ पूरे मानसून में हुई बारिश की कुल मात्रा से तय नहीं होता, बल्कि ये भी मायने रखता है कि बारिश कितने समय में और किस इलाके में हुई है. कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने पर पहाड़ी ढलानों पर दबाव बढ़ता है. बरसाती नाले और नदियां तेजी से उफान पर आती हैं. ऐसे में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और मलबे के बहाव जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं.

इस साल मानसून का पैटर्न समझिए: मौजूदा मानसून के आंकड़े भी बारिश के बदलते पैटर्न की तस्वीर दिखा रहे हैं. जून में मानसून की शुरुआत के दौरान प्रदेश में 112 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 37 फीसदी कम थी. इसके बाद जुलाई में 555 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 9 फीसदी ज्यादा थी. अब अगस्त के पहले दो हफ्तों में ही कई जिलों में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

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अगस्त महीने के बारिश के आंकड़े (ETV Bharat)

मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में कुल 743.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 5 फीसदी कम है. यानी आंकड़ों में एक विरोधाभास दिखाई देता है. पूरे प्रदेश में बारिश सामान्य से कम है, लेकिन कुछ जिलों में बारिश सामान्य से कई गुना ज्यादा है.

मौसम का बदल रहा चक्र: पर्यावरणविद् प्रोफेसर एसपी सती के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के साथ मौसम का चक्र बदल रहा है और इसका असर बारिश के पैटर्न पर भी दिखाई दे रहा है..

कई जगह लंबे समय तक बारिश नहीं होती और फिर कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है. यही स्थिति पहाड़ों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं की वजह बन रही है. मौजूदा आंकड़ों को पिछले साल की घटनाओं के साथ जोड़कर देखें तो चिंता और बढ़ जाती है.
-पर्यावरणविद् एसपी सती, प्रोफेसर-

आंकड़े बताते हैं जाता हुआ मानसून ज्यादा खतरनाक!: साल 2025 में अगस्त का महीना उत्तराखंड के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा था. उत्तरकाशी के धराली में भारी बारिश के बाद अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव आया था. देखते ही देखते बड़ी मात्रा में मलबा बस्तियों तक पहुंच गया था. सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए. इस घटना ने साफ कर दिया कि पहाड़ों में कम समय में होने वाली अत्यधिक बारिश कितनी तेजी से हालात बदल सकती है.

साल 2025 अगस्त और सिंतबर भारी तबाही लेकर आए थे: इसके बाद सितंबर 2025 में देहरादून में भी भारी बारिश ने बड़ी परेशानी खड़ी की थी. सहस्रधारा, मालदेवता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए थे. कई जगह सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हुए. बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालना पड़ा.

चमोली के नंदानगर क्षेत्र में भी सितंबर 2025 में कुछ ही घंटों की तेज बारिश के बाद मलबा आने से मकान प्रभावित हुए थे. यानी पिछले साल 2025 में अगस्त और सितंबर की घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि मानसून के आखिरी दौर को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

साल 2024 में भी बारिश ने मचाई थी तबाही: सिर्फ 2025 ही नहीं, इससे पहले भी अगस्त और सितंबर के महीने उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं. अगस्त 2024 में टिहरी के घनसाली में बादल फटने के बाद नुकसान हुआ था. केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ था.

साल 2023 और 2021 के आंकड़े भी डरावने वाले: अगस्त 2023 में गौरीकुंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटना में कई लोगों की जान गई थी. जबकि अक्टूबर 2021 में हुई भारी बारिश ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नुकसान किया था. यानी मानसून के बाद का दौर भी राज्य के लिए संवेदनशील रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक सीएस तोमर भी मानते हैं कि इस मानसून में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहा है.

जून में सामान्य से कम बारिश हुई. जुलाई में बारिश सामान्य से ज्यादा रही और अगस्त में भी कुछ इलाकों में बारिश के आंकड़े सामान्य से काफी ऊपर हैं.. ऐसे में मौसम के आने वाले अलर्ट पर लगातार नजर रखना जरूरी है.
-सीएस तोमर, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून-

मानसून के आखिर में खतरा बढ़ जाता है: अब सवाल ये है कि क्या इन आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगले दो महीने इन जिलों के लिए खतरनाक साबित होंगे. दरअसल किसी भी जिले में आपदा की सटीक भविष्यवाणी सिर्फ बारिश के आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती, लेकिन ये आंकड़े इतना जरूर बताते हैं कि जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, वहां जमीन में नमी बढ़ने और ढलानों के कमजोर होने के चलते भारी बारिश की स्थिति में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. खासतौर पर बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों में मौसम के अलर्ट को गंभीरता से लेने की जरूरत है. आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

बादल फटने जैसी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं हुई है. लेकिन ऑरेंज अलर्ट की स्थिति में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं. मौसम के हिसाब से जहां भी कार्रवाई की जरूरत होगी वहां प्रशासन को अलर्ट किया जाएगा.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग-

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