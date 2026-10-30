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दिल्ली में SIR की समय-सारणी में बदलाव, अब 25 नवंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां

नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाले लोगों और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या उसमें सुधार कराने का इंतजार कर रहे नागरिकों के लिए राहत भरी खबर. भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की समय-सारणी में बड़ा बदलाव किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के विशेष अनुरोध और 'पंजीकरण नियम, 1960' के नियम 12 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब दिल्ली के नागरिक बढ़े हुए समय 25 नवंबर के भीतर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.

जानिए क्या है नई संशोधित समय-सारणी निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए नए और संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची संशोधन से जुड़े विभिन्न चरणों की तारीखें अब इस प्रकार रहेंगी. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि: जो प्रक्रिया पहले तय समय सीमा में समाप्त होने वाली थी, उसके लिए अब नागरिकों को और वक्त मिल गया है. अब लोग 31 अगस्त से लेकर 25 नवंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं. नोटिस चरण और निस्तारण : प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों का नोटिस चरण व उनका निस्तारण कार्य 15 दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : सभी आपत्तियों के निपटारे और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, दिल्ली की संशोधित अंतिम मतदाता सूची आगामी 22 दिसंबर 2026 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी.

25 नवंबर के भीतर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मिला समय (ETV Bharat)

वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने पहुंच रहे लोग (ETV Bharat)

चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए विशेष शिविर में आए लोग (ETV Bharat)

एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत में यानी 30 जून को दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे. जब 31 अगस्त को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट एसआईआर सूची जारी की, तो इसमें 97.5 लाख मतदाता बचे थे, जबकि कुल 47.6 लाख मतदाताओं (यानी हर तीन में से एक) के नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणियों के तहत हटा दिए गए थे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक इसके बाद, ड्राफ्ट सूची में शामिल 97.5 लाख में से 33.1 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 13.8 लाख लोग 2002 के एसआईआर से अनमैप थे, जबकि 19.3 लाख लोगों के मामलों में अन्य तार्किक विसंगतियां थीं. निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 26 अक्टूबर तक कुल 31.2 लाख (लगभग 94 प्रतिशत) नोटिसों का निपटारा किया जा चुका है और उन्हें अंतिम सूची में जोड़ने के लिए अधिकृत कर दिया गया है. तार्किक विसंगति (19.3 लाख) के श्रेणी वाले लगभग सभी मामलों में नोटिस जनरेट हो चुके हैं.भारतीय निर्वाचन आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार और सचिव पवन दीवान द्वारा जारी इन आदेशों की प्रतियों को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज दिया गया है. आयोग ने यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस संशोधित समय-सारणी को राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए. इसके साथ ही, प्रशासन को यह भी ताकीद की गई है कि इस बढ़ी हुई समय-सीमा और पूरे कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि राष्ट्रीय राजधानी का कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार के पंजीकरण या सुधार से वंचित न रह जाए.आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए दिल्ली सहित देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन, पारदर्शी और अपडेटेड बनाना है ताकि आगामी चुनावी प्रक्रियाओं में किसी भी मतदाता को असुविधा का सामना न करना पड़े. यदि आपका भी नाम मतदाता सूची में छूट गया है या उसमें किसी तरह का संशोधन कराना है, तो आप 25 नवंबर 2026 से पहले अपने संबंधित चुनावी केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से अपने दावे और आपत्तियां जरूर दर्ज करा लें.