ETV Bharat / bharat

Explainer: क्या झारखंड में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा PMFME? जानिए पिछले पांच सालों में इस योजना से कितना हुआ फायदा

PMFME स्कीम के पांच साल पूरे हो गए हैं. इस दौरान झारखंड में इस स्कीम से क्या बदलाव आए हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

PMFME scheme
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 9:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड सहित पूरे देश में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) ने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित यह केंद्र प्रायोजित योजना छोटे और असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सुधार तथा बाजार में पहचान दिलाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है.

इस योजना के अंतर्गत नया व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा इकाई का आधुनिकीकरण करने के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपये तक) क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है.

क्या झारखंड में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा PMFME (Etv Bharat)

झारखंड में प्रारंभिक चरण में योजना की प्रगति धीमी रही. उस समय कोरोना महामारी का प्रभाव था. हालांकि, जैसे ही इस महामारी के प्रभाव से राज्य बाहर निकला, योजना ने रफ्तार पकड़ी. भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5,508, 2024-25 में 4,862, 2025-26 में 5,496 तथा 2026-27 में 1,612 आवेदन प्राप्त हुए. इस प्रकार पांच वर्षों में PMFME के तहत झारखंड में कुल लगभग 18,700 आवेदन दाखिल हुए हैं.

PMFME scheme
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

PMFME में झारखंड देश के अन्य राज्यों से पीछे

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में झारखंड देश के कई अन्य राज्यों से काफी पीछे है. भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, प्राप्त लगभग 18,700 आवेदनों में से अब तक 5,667 ऋण स्वीकृत हुए हैं. कुछ जिलों ने उल्लेखनीय कार्य किया है. इनमें गोड्डा, रांची, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और धनबाद टॉप-5 जिलों में शामिल हैं. बेहतरीन कार्य के लिए हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गोड्डा जिले को सम्मानित किया.

अन्य राज्यों पर नजर डालें तो झारखंड अभी टॉप-10 राज्यों में स्थान नहीं बना पाया है. इस योजना में बिहार ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है. इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और असम टॉप-10 में शामिल हैं.

PMFME scheme
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

PMFME के तहत देश के टॉप 10 राज्य

राज्य संख्या
बिहार33363
महाराष्ट्र32120
उत्तर प्रदेश27857
तमिलनाडु20018
मध्य प्रदेश16606
कर्नाटक10767
आंध्र प्रदेश10430
केरला10329
तेलंगाना8033
असम7026

ऐसे मिलता है PMFME के तहत सब्सिडी का लाभ

इस योजना के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. योजना खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े नए या मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों के लिए है, इसलिए प्रोजेक्ट उसी आधार पर तैयार करना होगा.

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट/डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), व्यवसाय का पता, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण, मशीनरी के कोटेशन तथा FSSAI लाइसेंस आदि अनिवार्य दस्तावेज हैं.

आवेदन PMFME की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले ‘Register’ पर क्लिक करके बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होती है.

PMFME scheme
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

झारखंड सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं. इन्हें प्रति आवेदन 10 हजार रुपये तथा स्वीकृति होने पर अतिरिक्त 10 हजार रुपये (कुल 20 हजार रुपये तक) की राशि मिलती है. आवेदन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच जिला स्तरीय समिति या नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है. जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रबंधक को नोडल अधिकारी बनाया गया है. जांच के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाता है. लोन स्वीकृत होने और इकाई सफलतापूर्वक चालू होने के बाद सब्सिडी की राशि खाते में भेजी जाती है.

आखिर क्यों PMFME में पीछे है झारखंड

झारखंड में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद सरकारी स्तर पर योजना की सफलता का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर बैंक से सब्सिडी की राशि मिलने तक उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

PMFME scheme
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा PMFME योजना की सराहना करते हुए कहते हैं कि झारखंड में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं और इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. उन्होंने राज्य के कृषि उत्पादों—विशेषकर सब्जी, टमाटर, इमली, महुआ, लाही आदि—का जिक्र करते हुए कहा कि यदि इन्हें प्रमोट किया जाए तो न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

झारखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (जिला अनुसार)

जिला उत्पाद
देवघरपेड़ा
पूर्वी सिंहभूमटमाटर
हज़ारीबाग़गुड़
जामताड़ामिर्च
कोडरमानींबू
लातेहारमहुआ
लोहरदगाशहद
पाकुड़आम
रांचीअमरूद
साहिबगंजआम
पश्चिमी सिंहभूमशरीफ़ा
खूंटीइमली
दुमकापेड़ा
सरायकेला खरसावांचिरौंजी
गोड्डाआम
सिमडेगाआम
रामगढ़पपीता
बोकारोकटहल
गुमलामिर्च
चतराटमाटर
गिरिडीहटमाटर
पलामूटमाटर
धनबादआलू
गढ़वाआलू

महिला उद्यमी पूनम आनंद कहती हैं कि कोई भी उद्योग तब सफल होता है जब उसे राज्य में बुनियादी सुविधाएं मिलें. PMFME के तहत फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा सकते हैं और शुरुआती दौर में लगाए भी गए, लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया और सरकार के उदासीन रवैये से उद्यमी परेशान हो रहे हैं. सबसे पहले सिस्टम को दुरुस्त करना होगा.

इस योजना की खासियत यह है कि स्वयं सहायता समूह (SHG) या किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से भी लाभ लिया जा सकता है. लोहरदगा में FPO चला रही रीना सोरेन कहती हैं कि योजना काफी अच्छी है और वे भविष्य में इसका लाभ लेने वाली हैं. कुरु, रांची की अलबिसिया टोप्पो कहती हैं कि SHG के जरिए उन्हें विभिन्न योजनाओं के लिए बैंक से लोन मिलता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है. पहले लोग खेत और गहना बेचकर खेती करते थे, आज SHG बड़ा सहयोग का माध्यम बन गया है.

यह भी पढ़ें:

महिला किसानों की खुशहाली के लिए झारखंड में नई योजना की होगी शुरुआत, हर जिले में 70 महिलाओं का होगा चयन

झारखंड में आयुष्मान से जुड़े लंबित क्लेम पर सरकार सख्त, अस्पतालों के अटके भुगतान जल्द होंगे क्लियर

रक्षा बंधन पर धनबाद की 3.46 लाख बहनों को मिला सरकार का तोहफा, खाते में पहुंची मंईयां सम्मान योजना की राशि

TAGGED:

PMFME SCHEME CRITERIA
FOOD INDUSTRY JHARKHAND
FOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME
खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना
PMFME SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.