अयोध्या राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में बदलाव, धार्मिक समिति की बैठक में ये हुआ फैसला
अब बिना सिला उत्तरीय वस्त्र धारण कर गर्भगृह करेंगे प्रवेश, कई अन्य बिंदुओं पर भी निर्णय
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 10:12 AM IST
अयोध्या: राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में बदलाव कर दिया गया है. अब सभी पुजारी रामानंदाचार्य परंपरा के तहत बिना सिला पीले रंग का उत्तरीय वस्त्र धारण कर गर्भगृह में प्रवेश करेंगे. प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पुजारियों को चौबंदी धारण करने का निर्णय लिया गया था. वहीं मंदिर में पूजा-अर्चना की व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने के लिए अब पुजारियों के लिए भी नियम तय किए जा रहे हैं.
बीते शनिवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति की ऑनलाइन हुई बैठक में पुजारियों की नियुक्ति, आचरण, पूजा पद्धति और मंदिर की धार्मिक परंपराओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया. राम मंदिर में प्राचीन वैष्णव परंपरा और रामानंदाचार्य संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप पूजा व्यवस्था को स्थायी स्वरूप देना है. बैठक में इन नियमों के प्रारूप को लेकर विचार-विमर्श किया गया. इसमें पुजारियों की दिनचर्या, पूजा-अर्चना की विधि, भगवान के श्रृंगार, भोग, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर व्यवस्था तैयार की जाएगी. कई बिंदुओं पर निर्णय भी लिया गया.
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नियमों को अंतिम रूप देकर मंदिर की नियमित पूजा व्यवस्था में लागू किया जाएगा. समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि सभी पुजारी सिल्क के बिना सिला उत्तरीय वस्त्र धारण करेंगे. ठंड में भी उसी तरह के ऊनी वस्त्र धारण करेंगे.
समिति के सदस्यों ने देखी मंदिर की व्यवस्था
राम मंदिर ट्रस्ट के धार्मिक समिति के सदस्यों ने रविवार को मंदिर परिसर की व्यवस्था का जायजा लिया है. ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, सदस्य महंत दिनेंद्र दास, धार्मिक समिति के सदस्य महंत मिथिलेश नंदनी शरण, राजकुमार दास, महंत रामानंद दास, महंत कमल नयन दास व आचार्य इंद्रदेव मिश्र ने परिसर में झूलनोत्सव के आयोजन संबंधित व्यवस्थाओं को परखा. मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था व पुजारियों की सुविधाओं का भी जायजा लिया. इसके बाद पालकी यात्रा व कुबेर टीला पर झूलनोत्सव के लिए किए जाने वाली साज-सज्जा पर चर्चा की.
सीईओ नियुक्ति के लिए पहले स्पष्ट हो अधिकार : मिथिलेश नंदनी
राम मंदिर के धार्मिक समिति के सदस्य मिथिलेश नंदनी शरण मंदिर व्यवस्था के लिए किसी सीईओ की नियुक्ति नहीं चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि नियुक्त होता है तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे लेकिन इसके लिए उनके अधिकार स्पष्ट होना बेहद जरूरी है. मौलिक रूप से मंदिरों को सीईओ के जरिए नहीं चलाया जाना चाहिए. मंदिर की व्यवस्था का अधिकार भगवान के प्रति निष्ठावान लोगों के पास होना चाहिए. ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिनका जीवन मंदिर, मठ और आश्रम की परंपराओं में बीता हो. कहा कि प्रशासनिक दक्षता रखने वाला व्यक्ति मंदिर की व्यवस्था संभाल सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति की निष्ठा भगवान के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अधिक होने की आशंका हो सकती है. कहा कि देश के कई बड़े मंदिरों में सीईओ के जरिए व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं.
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