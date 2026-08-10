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अयोध्या राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में बदलाव, धार्मिक समिति की बैठक में ये हुआ फैसला

अयोध्या राम मंदिर. ( Photo Credit; Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust )