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'चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण ने चुनावी प्रणाली पर जारी गलतफहमियों का किया अंत': बोले- चंद्रबाबू नायडू

टीडीपी (TDP) प्रमुख ने नेताओं को सलाह दी कि वे लोकतंत्र में जीत और हार को सम्मान के साथ स्वीकार करना सीखें. उन्होंने साफ किया कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखना सभी दलों के नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है.

चंद्रबाबू ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण ने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को साबित किया है. उन्होंने साफ किया कि मतदाता सूची के विशेष व्यापक संशोधन से जुड़े फैसले नियमों के तहत सामूहिक रूप से लिए गए थे. उन्होंने छोटे राजनीतिक फायदों के लिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय भरोसे को चोट पहुंचाने की कोशिशों पर कड़ी आपत्ति जताई.

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए स्पष्टीकरण ने देश की चुनावी व्यवस्था को लेकर फैले भ्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया है. तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की यह टिप्पणी शनिवार को चुनाव आयोग की एक बैठक के बाद जारी किए गए विस्तृत प्रेस बयान के बाद आई है. टीडीपी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी है.

मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच, चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि जिन मतदाताओं को "अनमैप्ड" या "तार्किक" विसंगतियों के लिए नोटिस मिले हैं, उन्हें अब व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और उन्हें ECINet सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे. जिसके बाद चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) इस पर अंतिम फैसला लेंगे.

चुनाव संस्था ने चुनाव आयुक्तों द्वारा कैबिनेट सचिव को भेजे गए एक पत्र के बारे में भी स्पष्टीकरण जारी किया. इसमें कहा गया कि कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र आयोग के किसी नीतिगत मामले या आईटी (IT) डिवीजन से संबंधित नहीं था, बल्कि यह चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था.

यह हवाला देते हुए कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन (SIR) का काम पहले ही पूरा हो चुका है, चुनाव संस्था ने कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति का नाम एसआईआर के दौरान या उसके बाद छूट गया है, और युवा या पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं सहित कोई भी व्यक्ति, निरंतर अपडेशन की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए संबंधित चुनावी पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है.

आयोग ने कहा, "मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को इस प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEOs), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEOs) और चुनावी पंजीकरण अधिकारी (EROs) इन मतदाताओं का नाम दर्ज करने के लिए तुरंत एक विशेष अभियान शुरू करेंगे."

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