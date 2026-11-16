'राजकीय पर्व के रूप में मनाई जाएगी रामोजी राव जयंती': CM चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान
विजयवाड़ा के डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' समारोह का आयोजन किया गया.
Published : November 16, 2026 at 9:40 PM IST
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार मीडिया के दूरदर्शी व्यक्तित्व और रामोजी ग्रुप के संस्थापक श्री रामोजी राव की जयंती को 'राजकीय पर्व' (स्टेट फेस्टिवल) के रूप में मनाएगी. विजयवाड़ा के डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' समारोह के दौरान उन्होंने यह घोषणा की.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि राज्यपाल जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि दिवंगत मीडिया दिग्गज ने पत्रकारिता और समाज के लिए अमिट योगदान दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी को उनके जीवन और मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए.
अमित शाह के प्रति श्री रामोजी राव की प्रशंसा को याद करते हुए नायडू ने कहा कि मीडिया जगत के इस दूरदर्शी व्यक्तित्व ने केंद्रीय गृह मंत्री को देश के लिए एक मजबूत नेता माना था, जो उनके प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है.
नायडू ने श्री रामोजी राव के साथ अपने जुड़ाव को याद किया और कहा कि वह उन्हें लगभग साढ़े चार दशकों से जानते थे. रामोजी राव को एक अद्वितीय व्यक्तित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके शुरुआती दिनों में इस मीडिया दिग्गज ने उन्हें अपनी शुभकामनाओं का भरोसा दिलाया था. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह सरकार से कभी कोई एहसान या लाभ नहीं मांगेंगे और उम्मीद करते हैं कि नायडू भी 'ईनाडु' (Eenadu) से किसी तरह के पक्षपात की उम्मीद न रखें.
नायडू ने ईनाडु के पत्रकारों की विश्वसनीयता को बेमिसाल बताया और इसका श्रेय संस्थान के दृढ़ संकल्प, अनुशासन और मूल्यों पर दिए जाने वाले जोर को दिया. उन्होंने यह भी कहा कि ईनाडु में पत्रकारिता करना किसी सर्वश्रेष्ठ डिग्री हासिल करने के बराबर है.
रामोजी राव की उद्यमशीलता की सोच पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईनाडु, मार्गदर्शी, प्रिया फूड्स और ईटीवी भारत में से प्रत्येक ने अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों के रूप में खुद को स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि श्री रामोजी राव ने व्यापार में मजबूत नैतिक मूल्यों को बनाए रखा और ऐसे संस्थान खड़े किए जिन्होंने जनता का भरोसा जीता.
कठिन समय में रामोजी राव के योगदान को याद करते हुए नायडू ने कहा कि ईनाडु ग्रुप हमेशा चक्रवात से प्रभावित लोगों के साथ खड़ा रहा और राहत कार्यों में मदद का हाथ बढ़ाया. उन्होंने यह भी याद किया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए 'अमरावती' नाम का सुझाव रामोजी राव ने ही दिया था. मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, रामोजी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रुपये का दान दिया था.
नायडू ने उन कठिनाइयों का भी जिक्र किया जिनका सामना रामोजी राव को अपने अंतिम दिनों में करना पड़ा था, जब वे बिस्तर पर थे. उन्होंने कहा कि तत्कालीन वाईएसआरसीपी (YSRCP) सरकार ने जांच के नाम पर राव और उनके परिवार को काफी मानसिक पीड़ा पहुंचाई थी. मुख्यमंत्री ने युवाओं से श्री रामोजी राव के दृढ़ संकल्प, अनुशासन, कार्यशैली और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी.
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