ETV Bharat / bharat

'राजकीय पर्व के रूप में मनाई जाएगी रामोजी राव जयंती': CM चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान

'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू. ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार मीडिया के दूरदर्शी व्यक्तित्व और रामोजी ग्रुप के संस्थापक श्री रामोजी राव की जयंती को 'राजकीय पर्व' (स्टेट फेस्टिवल) के रूप में मनाएगी. विजयवाड़ा के डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' समारोह के दौरान उन्होंने यह घोषणा की.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि राज्यपाल जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि दिवंगत मीडिया दिग्गज ने पत्रकारिता और समाज के लिए अमिट योगदान दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी को उनके जीवन और मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए.