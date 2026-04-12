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मिडिल ईस्ट संकट: चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारियों की परेशानी बढ़ी, जानें कारण और असर

मिडिल ईस्ट युद्ध से निर्यात लगभग ठप होने से व्यापारियों के सामने बड़ी परेशानी, बढ़ती लागत से कपड़ों के दाम 7 से 10 प्रतिशत बढ़ें.

चांदनी चौक के कपड़ा बाजार पर मंदी और महंगाई की दोहरी मार
चांदनी चौक के कपड़ा बाजार पर मंदी और महंगाई की दोहरी मार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 12, 2026 at 1:22 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक तनाव का असर अब देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक के कपड़ा बाजार में दिखाई देने लगा है. मिडिल ईस्ट के युद्ध ने यहां के कारोबार की रफ्तार धीमी कर दी है. निर्यात लगभग ठप होने से व्यापारियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जबकि बढ़ती लागत के चलते कपड़ों के दाम 7 से 10 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. समस्या यह है कि महंगाई के बावजूद बाजार में मांग उतनी नहीं है, जिससे व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ रही है. निर्यात रुकने से पूरा दबाव अब घरेलू बाजार पर आ गया है, जिससे संतुलन बिगड़ गया है और आने वाले समय में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

निर्यात ठप, व्यापार पर सीधा असर:
व्यापारी दीपक बिंदल कि मिडिल ईस्ट भारत के कपड़ा निर्यात का एक बड़ा केंद्र है. वहां से कपड़ा और गारमेंट्स पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं. लेकिन 28 फरवरी के बाद से जिस तरह तनाव बढ़ा उसका असर सीधे निर्यात पर पड़ा है. उन्होंने बताया कि

“निर्यात लगभग बंद हो गया है. पहले जो माल नियमित रूप से भेजा जाता था, अब वह रुक गया है. इससे व्यापार की पूरी चेन प्रभावित हो गई है. उन्होंने कहा कि निर्यात रुकने का मतलब सिर्फ विदेशी व्यापार का नुकसान नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों पर भी पड़ता है, क्योंकि वही माल अब देश के अंदर खपाने की कोशिश हो रही है."

कीमतों में 7-10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी:
चांदनी चौक में कपड़ों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. खासकर कपड़ों में औसतन 7 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है. दीपक बिंदल ने कहा कि “मिलों ने अपनी लागत बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ा दी हैं. लेकिन बाजार अभी इन नई कीमतों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है.” उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर यह है कि व्यापारी ऊंची कीमत पर माल खरीद तो रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की तरफ से उतनी मांग नहीं आ रही, जिससे बिक्री प्रभावित हो रही है.

मिडिल ईस्ट संकट की वजह से चांदनी चौक के कपड़ा बाजार पर मंदी की मार (ETV Bharat)


घरेलू बाजार पर बढ़ा दबाव:
निर्यात बंद होने से जो माल पहले विदेश जाता था, अब वह घरेलू बाजार में आ रहा है. इससे सप्लाई बढ़ गई है, जबकि डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही. दीपक बिंदल ने बताया कि “सारा प्रेशर अब डोमेस्टिक बाजार पर आ गया है. पहले जो माल बाहर जाता था,अब वही यहां बेचना पड़ रहा है. इससे बाजार में असंतुलन पैदा हो गया है.” उन्होंने बताया कि इस स्थिति में छोटे व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास स्टॉक रखने की सीमित क्षमता होती है और उन्हें जल्दी माल निकालना पड़ता है.

बाजार के जानकारों का कहना सामान्य स्थिति लौटने में लगेगा समय
बाजार के जानकारों का कहना सामान्य स्थिति लौटने में लगेगा समय (ETV Bharat)
उत्पादन में 20-25 प्रतिशत तक गिरावट:व्यापार में सुस्ती का असर उत्पादन पर भी पड़ा है. कपड़ा मिलों ने उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है. सुरेश बिंदल ने बताया कि “उत्पादन करीब 20 से 25 प्रतिशत तक गिर गया है. मार्च में तो साल का अंत था, इसलिए लोगों ने पूरी कोशिश करके अपने टारगेट पूरे किए. लेकिन अप्रैल में गिरावट आ गया है.” उत्पादन कम होने का मतलब है कि आगे चलकर बाजार में सप्लाई और कीमतों दोनों पर असर पड़ सकता है.मिडिल ईस्ट, एक बड़ा ट्रेडिंग हब :मिडिल ईस्ट सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है. जिस तरह दिल्ली भारत के व्यापार का केंद्र है, उसी तरह दुबई वैश्विक व्यापार के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. दीपक बिंदल बताया कि “मिडिल ईस्ट से कपड़ा पूरी दुनिया में जाता है. अभी शिपिंग ही नहीं हो रही, तो यहां से वहां माल भेजने में दिक्कत हो रही है.” इससे न सिर्फ नए ऑर्डर प्रभावित हुए हैं, बल्कि पुराने ऑर्डर और भुगतान को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है.
बढ़ती लागत से कपड़ों के दाम 7 से 10 प्रतिशत बढ़ें
बढ़ती लागत से कपड़ों के दाम 7 से 10 प्रतिशत बढ़ें (ETV Bharat)
दुबई मार्केट पर टिकी उम्मीदें:व्यापारियों की नजर अब खासतौर पर दुबई पर टिकी है, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. दीपक बिंदल ने बताया कि “अगर दुबई का बाजार सामान्य हो जाता है, तो वहीं से व्यापार फिर पटरी पर आ सकता है.” दुबई के सामान्य होने का मतलब होगा कि शिपिंग दोबारा शुरू होगी, ऑर्डर आने लगेंगे और भुगतान की प्रक्रिया भी सुचारू हो जाएगी. सामान्य स्थिति लौटने में लगेगा समय:व्यापारियों को उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन यह तुरंत संभव नहीं है. दीपक बिंदल ने बताया कि “अगर आज ही शांति हो जाए, तब भी बाजार को सामान्य होने में कम से कम एक से दो महीना लगेगा.”आगे क्या? अनिश्चितता के बीच उम्मीद:फिलहाल चांदनी चौक के कपड़ा व्यापार में अनिश्चितता का माहौल है. एक तरफ लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ मांग कम है. निर्यात ठप है और घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. फिर भी व्यापारियों को उम्मीद है कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात सुधरेंगे, बाजार में स्थिरता लौटेगी. ये भी पढ़ेें :

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