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बच्चों में दिखे बुखार और उल्टी के ये लक्षण, तो तुरंत भागें अस्पताल; साबरकांठा में चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट

साबरकांठा (गुजरात): साबरकांठा जिले में चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में पिछले 11 दिनों के भीतर संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के कारण चार मासूम बच्चों की जान जा चुकी है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है.

बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, सिविल हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट (बाल रोग विभाग) के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में संदिग्ध मरीजों का गहन इलाज चल रहा है. अब तक कुल 7 बच्चों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. इनमें से दो बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

चिंताजनक मामला सामने आया

हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल के टीएचओ (THO) राजेश पटेल ने बताया कि पोशिना इलाके का एक मरीज 8 तारीख को डॉक्टरों की सलाह और बिना परमिशन के घर चला गया था, जिसकी बाद में घर पर ही इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और सख्त कर दी है.

ये लक्षण दिखने पर तुरंत कराएं इलाज

चांदीपुरा वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की है. डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने माता-पिता से घबराने के बजाय सावधान रहने की अपील की है. डॉक्टरों के अनुसार, यदि बच्चों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं: