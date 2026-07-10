बच्चों में दिखे बुखार और उल्टी के ये लक्षण, तो तुरंत भागें अस्पताल; साबरकांठा में चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट
गुजरात के साबरकांठा स्थित हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में पिछले 11 दिनों में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के कारण चार मासूम बच्चों की जान जा चुकी है.
Published : July 10, 2026 at 5:28 PM IST
साबरकांठा (गुजरात): साबरकांठा जिले में चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में पिछले 11 दिनों के भीतर संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के कारण चार मासूम बच्चों की जान जा चुकी है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है.
बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, सिविल हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट (बाल रोग विभाग) के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में संदिग्ध मरीजों का गहन इलाज चल रहा है. अब तक कुल 7 बच्चों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. इनमें से दो बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
चिंताजनक मामला सामने आया
हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल के टीएचओ (THO) राजेश पटेल ने बताया कि पोशिना इलाके का एक मरीज 8 तारीख को डॉक्टरों की सलाह और बिना परमिशन के घर चला गया था, जिसकी बाद में घर पर ही इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और सख्त कर दी है.
ये लक्षण दिखने पर तुरंत कराएं इलाज
चांदीपुरा वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की है. डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने माता-पिता से घबराने के बजाय सावधान रहने की अपील की है. डॉक्टरों के अनुसार, यदि बच्चों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं:
- अचानक तेज बुखार आना
- लगातार उल्टी होना
- बेहोशी छाना या अत्यधिक कमजोरी लगना
- शरीर में दौरे (Fits) पड़ना
विधायक ने किया अस्पताल का दौरा
जिले में फैल रहे इस वायरस की गंभीरता को देखते हुए हिम्मतनगर के स्थानीय विधायक वीरेंद्रसिंह झाला ने सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया. उन्होंने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भर्ती बच्चों और उनके माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया.
विधायक ने डॉक्टरों और अस्पताल के आला अधिकारियों से इलाज की व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि प्रभावित बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए और सभी जरूरी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं.
अफवाह से बचने की अपील
संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमें प्रभावित क्षेत्र पोशिना समेत पूरे जिले में सघन निगरानी, मॉनिटरिंग और लोगों को जागरूक करने के अभियान में जुटी हैं. प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी स्तर पर जारी आधिकारिक जानकारियों पर ही भरोसा करें.
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