ओला कैब यूजर्स और ड्राइवर ध्यान दें! चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 महीने के लिए सस्पेंड किया लाइसेंस
चंडीगढ़ प्रशासन ने ओला कैब के दफ्तर बंद करने, गलत किराये और ड्राइवरों की शिकायतों के बाद सख्त कार्रवाई की है.
Published : June 18, 2026 at 3:55 PM IST
चंडीगढ़ः चंडीगढ़ में ओला (Ola) कैब सेवा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों और ड्राइवरों के लिए एक बड़ी खबर है. नियमों का उल्लंघन करने पर चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ओला कैब की पैरेंट कंपनी 'एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' का एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. यह आदेश 17 जून 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.
कार्रवाई का मुख्य कारण
प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ओला कंपनी 'चंडीगढ़ प्रशासन मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2025' की शर्तों को पूरा करने में विफल रही है. कंपनी के खिलाफ कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जो निम्नलिखित है.
- नियमों का उल्लंघन: कंपनी तय किए गए किराये की दरों (फेयर रेट्स) का पालन नहीं कर रही थी.
- दफ्तर बंद होना: कंपनी ने बिना किसी सूचना के लगभग एक साल पहले चंडीगढ़ में अपना स्थानीय कार्यालय बंद कर दिया था.
- सुनवाई में शामिल न होना: प्रशासन द्वारा 'कारण बताओ' (शो कॉज) नोटिस जारी किए जाने और बैठकों के लिए समन भेजे जाने के बावजूद कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ.
- गैर-कानूनी रिचार्ज मॉडल: कंपनी द्वारा चलाए जा रहे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल को भी नियमों के खिलाफ पाया गया.
- ड्राइवरों की शिकायतें: कैब ड्राइवरों की ओर से स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस), ट्रेनिंग और बीमा सुविधाएं न मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.
कैब मालिकों और ड्राइवरों के लिए सख्त चेतावनी
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कैब मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि, कोई भी कैब ड्राइवर अपने वाहन को ओला कंपनी के साथ न जोड़े और न ही उसके साथ गाड़ी चलाए. ओला एप्लिकेशन के जरिए राइड बुक करना पूरी तरह से बंद होना चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत वाहनों का चालान किया जाएगा और उन्हें जब्त भी किया जा सकता है.
आम जनता के लिए एडवाइजरी
परिवहन प्राधिकरण (ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) ने शहर के लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की परेशानी या कानूनी उल्लंघन से बचने के लिए फिलहाल ओला ऐप के जरिए कैब बुक न करें. यात्रियों को उनकी सुविधा के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत (रजिस्टर्ड) अन्य कैब एप्लिकेशन का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
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