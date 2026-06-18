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ओला कैब यूजर्स और ड्राइवर ध्यान दें! चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 महीने के लिए सस्पेंड किया लाइसेंस

प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ओला कंपनी 'चंडीगढ़ प्रशासन मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2025' की शर्तों को पूरा करने में विफल रही है. कंपनी के खिलाफ कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जो निम्नलिखित है.

चंडीगढ़ः चंडीगढ़ में ओला (Ola) कैब सेवा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों और ड्राइवरों के लिए एक बड़ी खबर है. नियमों का उल्लंघन करने पर चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ओला कैब की पैरेंट कंपनी 'एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' का एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. यह आदेश 17 जून 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

कैब मालिकों और ड्राइवरों के लिए सख्त चेतावनी

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कैब मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि, कोई भी कैब ड्राइवर अपने वाहन को ओला कंपनी के साथ न जोड़े और न ही उसके साथ गाड़ी चलाए. ओला एप्लिकेशन के जरिए राइड बुक करना पूरी तरह से बंद होना चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत वाहनों का चालान किया जाएगा और उन्हें जब्त भी किया जा सकता है.

आम जनता के लिए एडवाइजरी

परिवहन प्राधिकरण (ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) ने शहर के लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की परेशानी या कानूनी उल्लंघन से बचने के लिए फिलहाल ओला ऐप के जरिए कैब बुक न करें. यात्रियों को उनकी सुविधा के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत (रजिस्टर्ड) अन्य कैब एप्लिकेशन का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

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