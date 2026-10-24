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बच्चे की फोटो के साथ अब घर में लगेगा टीकाकरण का रिकॉर्ड, चंडीगढ़ में किन्नर घर-घर जाकर करेंगे जागरुक

चंडीगढ़ में किन्नर घर-घर जाकर करेंगे जागरुक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : घर में बच्चे का जन्म हो तो किन्नर समुदाय के सदस्य बधाई देने पहुंचते हैं. अब इसी परंपरा के साथ एक नई जिम्मेदारी भी जुड़ रही है. चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने किन्नर समुदाय को बच्चों के टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने की मुहिम से जोड़ा है. इस पहल के तहत परिवारों को एक फोटो फ्रेम दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे की तस्वीर के साथ उसके टीकाकरण का ब्योरा भी रखा जा सकेगा.

टीकाकरण का महत्व समझाते हैं : स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का मकसद है कि परिवारों को बच्चे के टीकाकरण की तारीखें याद रहें और कोई जरूरी खुराक छूटने ना पाए. किन्नर समुदाय के सदस्य घरों में जाकर परिवारों को बधाई देने के साथ टीकाकरण का महत्व समझाते हैं और उन्हें फोटो फ्रेम देते हैं. इस तरह परिवारों तक स्वास्थ्य से जुड़ा संदेश पहुंचाने के लिए सामाजिक परंपरा को माध्यम बनाया गया है.