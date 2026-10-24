बच्चे की फोटो के साथ अब घर में लगेगा टीकाकरण का रिकॉर्ड, चंडीगढ़ में किन्नर घर-घर जाकर करेंगे जागरुक
चंडीगढ़ में अब किन्नर समुदाय बधाई देने के साथ-साथ बच्चों के टीकाकरण के प्रति परिवारों को जागरुक करेगा.
Published : October 24, 2026 at 9:13 PM IST
चंडीगढ़ : घर में बच्चे का जन्म हो तो किन्नर समुदाय के सदस्य बधाई देने पहुंचते हैं. अब इसी परंपरा के साथ एक नई जिम्मेदारी भी जुड़ रही है. चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने किन्नर समुदाय को बच्चों के टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने की मुहिम से जोड़ा है. इस पहल के तहत परिवारों को एक फोटो फ्रेम दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे की तस्वीर के साथ उसके टीकाकरण का ब्योरा भी रखा जा सकेगा.
टीकाकरण का महत्व समझाते हैं : स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का मकसद है कि परिवारों को बच्चे के टीकाकरण की तारीखें याद रहें और कोई जरूरी खुराक छूटने ना पाए. किन्नर समुदाय के सदस्य घरों में जाकर परिवारों को बधाई देने के साथ टीकाकरण का महत्व समझाते हैं और उन्हें फोटो फ्रेम देते हैं. इस तरह परिवारों तक स्वास्थ्य से जुड़ा संदेश पहुंचाने के लिए सामाजिक परंपरा को माध्यम बनाया गया है.
करीब 50 सदस्य जुड़े हैं : यह अभियान कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था. इसमें किन्नर समुदाय के दो से तीन समूहों के करीब 50 सदस्य जुड़े हैं. कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई मुहिम के तहत 45 से अधिक परिवारों तक पहुंच बनाई गई है.
टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था : स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए फोटो फ्रेम ए-4 आकार के हैं. इनमें बच्चे की तस्वीर लगाने की जगह के साथ टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है. इसे घर में ऐसी जगह लगाया जा सकता है, जहां परिवार के सदस्यों की नजर बार-बार पड़े और वे बच्चे के टीकाकरण का ध्यान रख सकें.
टीकाकरण के प्रति जागरुक करने की कोशिश : राज्य टीबी अधिकारी डॉ. मंजीत सिंह के अनुसार, बच्चे के जन्म और शादी जैसे अवसरों पर किन्नर समुदाय के सदस्य परिवारों से सीधे जुड़ते हैं. स्वास्थ्य विभाग इसी संपर्क का इस्तेमाल लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए कर रहा है. इस पहल में किन्नर समुदाय के सदस्य सिर्फ बधाई देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा संदेश भी परिवारों तक पहुंचा रहे हैं. विभाग का प्रयास है कि टीकाकरण के प्रति जागरूकता अस्पतालों से निकलकर घरों तक पहुंचे.
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