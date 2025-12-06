ETV Bharat / bharat

पंजाब यूनिवर्सिटी में तैयार हो रहा जेन-जी पोस्ट ऑफिस, हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस, स्टूडेंट्स को मिलेगा गेमिंग-रीडिंग और डिजिटल सर्विस

चंडीगढ़ में जेन जी पोस्ट ऑफिस ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस स्थित डाक घर को अब जेन-जी के लिए नया रूप दिया जा रहा है. नतीजतन यह डाकघर अब पूरी तरह डिजिटलाइज होगा और जेन-जी को यहां सभी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी. इतना ही नहीं पीयू के स्टूडेंट्स अपने खाली समय में डाकघर में चेस और कैरम भी खेल सकेंगे. साथ ही चाय कॉफी का लुत्फ उठाते हुए बुक्स भी पढ़ सकेंगे. पंजाब यूनिवर्सिटी में जेन-जी पोस्ट ऑफिस (ETV Bharat) नए डाकघर में होगी ये सुविधाएं: पीयू का यह डाक घर अब पारंपरिक डाक घर और सामान्य सेवा केंद्र न रहकर नेक्स्ट-जेन की सुविधा के लिए बदल जाएगा. युवाओं की पसंद के अनुसार सभी डिजिटल सुविधाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को ध्यान में रखते हुए इस 'जेन-जी पोस्ट ऑफिस' में स्टडी कॉर्नर समेत फ्री वाई-फाई, एलईडी स्क्रीन, मैगजीन, अखबार, पुस्तकें, और चाय-कॉफी के साथ-साथ अन्य कई आधुनिक सुविधाएं होंगी.