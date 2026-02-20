ETV Bharat / bharat

ऑक्सीजन सपोर्ट पर छात्रा ने दी 12वीं की परीक्षा, 13 दिन वेंटिलेटर पर रही, डॉक्टरों ने स्ट्रेचर पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया

Chandigarh Student Kanishka Bisht ( Etv Bharat )