जानवी जिंदल ने रचा इतिहास, स्केटिंग कर बनाए 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, देश की नंबर वन महिला गिनीज़ रिकॉर्ड होल्डर

चंडीगढ़ की स्केटिंग गर्ल जानवी जिंदल ने 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास रच दिया है. ईटीवी भारत ने जानवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
जानवी जिंदल ने 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर रचा इतिहास (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 19, 2025 at 8:43 PM IST

6 Min Read
चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ की रहने वाली 18 वर्षीय स्केटिंग गर्ल जानवी जिंदल ने 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास रच डाला है. ये स्पेशल रिकॉर्ड बनाने पर ईटीवी भारत ने जानवी जिंदल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

जानवी ने रचा इतिहास : अपनी शानदार स्केटिंग से चंडीगढ़ की इस प्यारी सी बेटी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, उसे आज हर कोई सलाम कर रहा है. हो भी क्यों ना आखिर जानवी जिंदल ने 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास जो रच डाला है. जानवी जिंदल भारत की दूसरी सबसे ज्यादा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाली स्पोर्ट्सपर्सन और भारत में सबसे अधिक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाली युवती बन गई है.

जानवी जिंदल से एक्सक्लूसिव बातचीत (Etv Bharat)

पहले बना चुकी 5 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स : इस वर्ष जुलाई 2025 तक जानवी को पांच गिनीज़ रिकॉर्ड मिल चुके थे जिनमें 30 सेकंड में 27 स्पिन( दो पहियों पर 360 डिग्री रोटेशन) , 8.85 सेकंड में दो-पहिया स्लैलम (20 कोन के बीच से गुजरना), 30 सेकंड में 42 एक-पहिया स्पिन(360 डिग्री रोटेशन), एक मिनट में 72 एक-पहिया स्पिन (360 डिग्री रोटेशन) और लगातार 22 एक-पहिया स्पिन (360 डिग्री रोटेशन) शामिल है.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट्स के साथ जानवी (Etv Bharat)

कुल 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए : 18 वर्षीय जानवी जिंदल ने फ्रीस्टाइल स्केटिंग में अब छह नए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम करवाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है. छह नए रिकॉर्डों में 30 सेकंड में इनलाइन स्केट्स पर सबसे अधिक 360-डिग्री स्पिन, एक मिनट में इनलाइन स्केट्स पर सबसे अधिक 360 डिग्री स्पिन, 30 सेकंड में इनलाइन स्केट्स पर एक-पहिया 360-डिग्री स्पिन भी शामिल हैं. पहले के 5 रिकॉर्ड और अब मिले 6 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स के साथ जानवी जिंदल देश की दूसरी सबसे ज्यादा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धारक बन गई हैं. उनसे आगे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 19 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
जुलाई 2025 तक बना चुकी थी 5 गिनीज़ रिकॉर्ड्स (Etv Bharat)

स्केट्स पर करती हैं भांगड़ा : जानवी ने यूट्यूब और घर पर ही प्रैक्टिस करके ये उपलब्धि हासिल की है जो सभी के लिए एक मिसाल है. उन्होंने कई राष्ट्रीय पदक जीते हैं और स्केट्स पर भांगड़ा और योग जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है. जानवी ने अपने स्केटिंग करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र में की थी, जब उनके माता-पिता ने उन्हें रोलर स्केट्स दिलाए थे.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
स्केट्स में स्पिन करती जानवी जिंदल (Etv Bharat)

जानवी ने ऐसे शुरू की स्केटिंग : जानवी की स्केटिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. जानवी एक बार अपने पापा के साथ चंडीगढ़ के एक मॉल में गई थी और उन्होंने वहां अपने पापा से स्केट्स दिलाने की जिद कर डाली. पापा ने जानवी की जिद को मानते हुए उसे स्केट्स पहनाए तो जानवी पहली बार स्केट पहनने के बावजूद भी गिरी नहीं बल्कि उसने 9 साल की उम्र में ही कमाल का बैलेंस बना डाला. इसे देख सभी हैरान रह गए.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
यूट्यूब देखकर सीखी स्केटिंग (Etv Bharat)

यूट्यूब देखकर सीखी स्केटिंग : मॉल में जानवी के पापा ने उन्हें स्केट्स तो दिलवा दिए मगर स्केटिंग सिखाने वाला तब कोई नहीं था. ऐसे में उनके पापा ने इंटरनेट का सहारा लिया और यूट्यूब के जरिए जानवी को स्केटिंग सिखाई. यूट्यूब पर वीडियोज़ देखकर जानवी ने लगातार स्केटिंग की प्रैक्टिस की.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
जानवी जिंदल को मिले 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट (Etv Bharat)

जानवी ने यहां की स्केटिंग की प्रैक्टिस : जानवी ने अपनी स्केटिंग की प्रैक्टिस सार्वजनिक सड़कों, सेक्टर 22 मार्केट और रोज गार्डन अंडरपास और सेक्टर 17 के स्केटिंग ग्राउंड में की. जानवी अकसर रात में भी प्रैक्टिस करती रहती थी ताकि वे अपने स्कूल के काम को भी पूरा कर सकें.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
स्केटिंग स्टंट करती जानवी जिंदल (Etv Bharat)

स्केट्स पहनकर भांगड़ा : जानवी ने स्केटिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा. जानवी को भांगड़ा काफी ज्यादा पसंद था तो उन्होंने स्केटिंग में ही भांगड़ा को शामिल कर दिया और स्केट्स पहनकर भांगड़ा करने लग गई.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
कुल 11 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए (Etv Bharat)

जानवी के परिवार को जानिए : जानवी के पिता मुनीष जिंदल एमएनसी कंपनी IFFCO-TOKIO जनरल इंश्योरेंस में GM के पद पर तैनात हैं और फिलहाल जम्मू में पोस्टेड है. उनकी मां दिव्या जिंदल सेक्टर- 16 के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं. उनकी बड़ी बहन ग्राफिक डिजाइनर हैं, जबकि उनका छोटा भाई स्कूली पढ़ाई कर रहा है.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
स्केट्स पर भांगड़ा (Etv Bharat)

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अलावा जानवी जिंदल को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं -

  • इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स - 5 खिताब, जिनमें स्केट्स पर भांगड़ा करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की और खारदुंग ला पास में सबसे अधिक व्हीली स्पिन शामिल हैं.
  • चंडीगढ़ के टॉप अवार्ड्स : 2021 में आर्ट्स एंड कल्चर में और दूसरी बार 2025 में स्पोर्ट्स में उनके प्रदर्शन के लिए अवॉर्ड मिला
    प्रेरणादायक पंजाब
  • प्रेरणादायक पंजाबी का अवार्ड : दुनिया भर के 40 सबसे प्रेरणादायक पंजाबियों में से एक के रूप में सम्मानित

    सतनाम संधू ने किया सम्मानित : जानवी ने राज्यसभा सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू से मुलाकात की, जिन्होंने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर जानवी को हार्दिक बधाई दी और भविष्य में भी अपनी खेल आकांक्षाओं को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया. जानवी की असाधारण प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को देखते हुए सांसद सतनाम संधू ने उन्हें 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया. साथ ही स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के तहत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पेशकश भी की.
Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
जानवी ने रचा इतिहास (Etv Bharat)

प्रेरणा का स्रोत : जानवी की कहानी सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है. जानवी ने कहा कि ये उपलब्धि हासिल करना उनके लिए गौरव की बात है. इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है. मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी अन्य बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को खेलों में भाग लेने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करे.

Chandigarh skating girl Janvi Jindal created history by setting 11 Guinness World Records Exclusive interview to Etv Bharat
स्केटिंग करती जानवी जिंदल (Etv Bharat)

