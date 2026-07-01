चंडीगढ़ के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में अमित शाह, एस. जयशंकर और हरियाणा सीएम का भी नाम
चंडीगढ़ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके अलावा अमित शाह, सीएम नायब सैनी और एस जयशंकर भी धमकी मिली.
Published : July 1, 2026 at 10:48 AM IST
चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अंबाला-दिल्ली रेल ट्रैक और चंडीगढ़ के दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. स्कूलों को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.
दो स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल: चंडीगढ़ में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. सेक्टर-37 और सेक्टर-47 स्थित स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर दोनों स्कूलों को खाली करा दिया गया.
बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने चलाया सर्च ऑपरेशन: धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पॉन्स टीम ने स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली. शुरुआती जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की बारीकी से जांच कर रही हैं.
CM नायब सैनी, अमित शाह और एस जयशंकर का भी नाम: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार धमकी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अंबाला-दिल्ली रेल ट्रैक और अन्य स्थानों का भी उल्लेख किया गया है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां धमकी की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं.
साइबर जांच शुरू, ईमेल भेजने वाले की तलाश: पुलिस ने धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.
पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां: चंडीगढ़ में पिछले कुछ महीनों के दौरान स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों को भी कई बार इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. अधिकांश मामलों में जांच के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन हर बार सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई करती हैं.
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