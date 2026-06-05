गंदी-बंजर ज़मीन पर उगा दिए "जंगल", रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे खर्च कर ट्राईसिटी में लगा दी वाटिकाओं की झड़ी
चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में प्रभुनाथ शाही ने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे खर्च कर जगह-जगह वाटिकाएं बना दी है.
Published : June 5, 2026 at 7:41 PM IST
पंचकूला: पर्यावरण दिवस के बाद कुछ लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं. जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो न केवल वर्ष भर, बल्कि दशकों तक अपने स्तर पर इस हरियाली के संरक्षण को प्रयासरत रहते हैं. इन्हीं में से एक मूल रूप से बिहार के जिला गोपालगंज और वर्तमान में चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में वाटिकाओं की श्रृंख्ला बनाने वाले प्रभुनाथ शाही हैं. ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत कर पर्यावरण के लिए उनके योगदान और चुनौतियों के बारे में जाना.
सेवाकाल से रिटायरमेंट के बाद तक का सफर: प्रभुनाथ शाही ने कहा कि पहले एयरफोर्स का हिस्सा बनकर उन्हें देशसेवा का मौका मिला. लेकिन हृदय रोग की समस्या के चलते उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी. इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ फॉरेस्ट विभाग में नौकरी की. उन्होंने बताया कि ननिहाल में अपनी परवरिश के दौरान ही वे प्रकृति से लगाव रखने लगे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जब कभी मौका मिलता, तो अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करते रहे. सेवा काल के दौरान भी उनका प्रकृति प्रेम बढ़ता गया. लेकिन जब रिटायरमेंट ली तो पूरा समय पर्यावरण/हरियाली को समर्पित कर दिया. बताया कि फॉरेस्ट विभाग चंडीगढ़ में सेवाएं देने के कारण उन्हें पता था कि किन-किन जगहों पर वे वाटिका/बगीचे तैयार कर सकते थे, ताकि कोई सरकारी या गैर सरकारी अड़चनें ना आएं. हालांकि इक्का-दुक्का जगहों पर मुश्किलें आई भी लेकिन उन्होंने वाटिका तैयार करने का सफर नहीं रूकने दिया.
ट्राईसिटी में बनाई 25 वाटिका: प्रभुनाथ शाही ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले सेक्टर-56 में चंडीगढ़-पंचकूला की सीमा पर फैली गंदगी को दूर कर वहां बगीचा बनाने की शुरूआत की. इसके लिए शुरूआत में उन्हें स्थानीय तौर पर काफी परेशानी हुई लेकिन लोगों को समझाने-बुझाने से सबकुछ आसान होता गया. उन्होंने कूड़ा-करकट और गंदगी को दूर कर वहां वाटिका तैयार करने के लिए बीज बोए और फल व फूलदार समेत कई पौधे रोपित किए. आंवला, नीम, बेहड़ा, आड़ू व सहजन समेत अनेक प्रकार के फलदार और फूलदार पौधे लगाए. शाही ने बताया कि अब तक वे चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय समेत विभिन्न सेक्टरों और ट्राईसिटी में करीब 25 वाटिकाएं तैयार कर चुके हैं. इनमें से कई जगह ऐसी थी, जहां कभी गंदगी का आलम रहता था लेकिन आज फल और फूलदार व छायादार वृक्ष लोगों को आनंदित कर रहे हैं. शाही ने बताया कि अब तक वे दस हजार से अधिक पौधे रोपित कर उनकी देखभाल कर रहे हैं.
एक महीने में 60 हजार रूपये खर्च: प्रभुनाथ शाही ने कहा कि वर्ष 2022 में उन्होंने "जय मधुसूदन जय श्रीकृष्ण फाऊंडेशन" बनाई. उन्होंने कहा कि विभिन्न जगहों पर वाटिका/बगीचे तैयार करने के लिए काफी खर्च भी आता है, जिस कारण वे अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं. इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी उनके साथ जुड़ते गए, जो अपने-अपने अनुसार पर्यावरण संरक्षण और बगीचों के रखरखाव के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं. शाही ने बताया कि उनका मकसद केवल एक बार पौधे रोपित करना नहीं है, बल्कि उससे भी जरूरी पौधरोपण के बाद उनकी देखभाल कर उन्हें वृक्ष का रूप देना है. उन्होंने बताया कि सभी बगीचों पर एक महीने में 60 हजार रुपये का खर्च आता है और वर्ष भर लगभग इसी खर्च के साथ कामकाज किया जाता है. उन्होंने बताया कि भले ही सोसाइटी हों, खाली जमीन हों या फिर सेक्टरों के अंदरूनी क्षेत्र हों, हर जगह वह लोगों और स्थानीय पार्षदों की सहमति लेकर ही बगीचे बनाना शुरू करते हैं. यह प्रयास रहता है कि किसी भी जगह उनके बगीचे बनाने से किसी प्रकार का कोई विवाद न हो.
माली-चौकीदार कर रहे ड्यूटी: प्रभुनाथ शाही ने बताया कि सभी बगीचों की देखभाल करने और दैनिक तौर पर उनके रखरखाव के लिए माली (गार्डनर) समेत चौकीदार को भी स्थायी तौर पर ड्यूटी पर लगाया, जिन्हें मासिक वेतनमान दिया जाता है. बताया कि कई जगहों पर स्थानीय लोग बगीचों की देखभाल करते हैं. शाही ने कहा कि उनका मकसद केवल पौधे रोपित कर उनकी संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि जितने पौधे रोपित किए, वे सभी वृक्ष बन सके या नहीं, इस पर उनका ध्यान अधिक रहता है. उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी वे पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे.
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